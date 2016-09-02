Клуб Яндекс.Метрики

сентябрь 2016
Сквозная статистика по источника трафика.
Леонид Ч.
2 сентября 2016, 19:34

Добрый день!

Есть сайт каталог с товарами на котором установлен счетчик, на этот сайт дается реклама с разных источников. В каталоге есть кнопка - купить, которая ведет на сайт интернет магазина, где также установлен счётчик. Есть ли возможность не передавая GET-ом по кнопке "купить" источник трафика отследить его в отчёте конверсии в метрике интернет магазина? (Управленческий доступ имеется к обоим метрикам)

1 комментарий
источники трафика,конверсии
Новая метрика Яндекса
finalfantasyxi
5 сентября 2016, 12:35

Добрый день, не совсем понятно, как работает в новой метрике отчет "Директ-расходы", если судить по этому отчету, то клики идут, деньги списываются за рекламу, но везде визитов ноль и посетителей ноль. Как такое может быть? Причем Метрика, разумеется, установлена, но переодически бывает ещё так, что отчет "Директ-сводка"  сообщает, что типа нет сведений по выбранному  периоду и вообще ничего не отображается, но в то же время в отчете "Директ-расходы" сведения о ключевых словах и расходах присутствуют? В старой Метрике такого ни разу не было.

1 комментарий
директ-расходы,директ-сводка,0 визитов
не отображается информер
АНО ДПО ЦМИ
7 сентября 2016, 18:21

Добрый день установил счётчик на сайт idopobr.ru/•39444140 статистика собирается но к сожаленю вместо информера на сайте висит только надпись яндекс. Как можно исправить данную проблему(метрику поставил 2 дня назад).

2 комментария
счетчик-информер ,не работает
Не отображаются данные по UTM меткам
fgusys
16 сентября 2016, 15:28

Не отображаются данные по UTM меткам https://yadi.sk/i/dNcw3BVgvEhoZ хотя данные уже поступают https://yadi.sk/i/45ZUc7w-vEhhB

Сами метки

http://trdom.ru/catalog/1758/?set_filter=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&arrFilter_528_MIN=1?utm_source=cian_dmir&utm_medium=banner&utm_campaign=banner_s_cian_dmir_emls

http://trdom.ru/catalog/1758/?set_filter=%D0%9D%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B8&arrFilter_528_MIN=1?utm_source=emls&utm_medium=banner&utm_campaign=banner_s_cian_dmir_emls

Номер счетчика 30456382

4 комментария
utm
Как проанализировать страницу при seo продвижении?
litium2015
19 сентября 2016, 17:02

как по я метрике посмотреть, (если я например страницу https://triya-tm.ru/wholesalers/ оптимизирую) - как на эту страницу трафик изменится, процент входов, выходов, отказов, пути в которых эта страница участвует? те всю информацию доступную в метрике именно в разрезе конкретной страницы

8 комментариев
Я Метрика на поддомены (города)
RAVI321
19 сентября 2016, 17:02

Добрый день. Подскажите пожалуйста.
Есть сайт.ру и к нему поддомены:   нск.сайт.ру   москва.сайт.ру и так все города все сделано через аллиас *.сайт.ру, звездочка генерирует через базу данных, подставляется город.

В итоге у нас есть папка с главным сайтом сайт.ру. В остальных папках где поддомены нск.сайт.ру   москва.сайт.ру папки пустые. Данный пример сделан - не через htaccess, не через реврайт.

Вопрос: подскажите как установить метрику на каждый поддомен.

Возможно ли сделать так что бы ID в метрики менялся в зависимости от города? и как это реализовать кодом скорее всего на PHP?
 

3 комментария
Не показывает статистику
Сергей П.
21 сентября 2016, 12:10

Здравствуйте! Я хотел бы проконсультироваться с вами по такому вопросу,дело в том,что у меня счетчик не показывает статистику на сайте http://www.pricolyputeshestvia.ru/ номер 39562990.За ранее благодарен за ваш ответ

7 комментариев
проблема
Уникальные посетители
donskovvk
21 сентября 2016, 12:10

Появилась необходимость в своём проекте самостоятельно считать количество просмотров и уникальных посетителей для дальнейшей обработки. Реализовал сбор данных по аналогии с метрикой: подключается скрипт (async = true), который сперва берёт userId из куки (а если кука пустая, то создаёт), а потом делает удар по урлу со всеми необходимыми данными. Далее в отложенном режиме анализируется UserAgent на предмет ботов, браузера, операционной системы и т.д. 

Статистика по уникальным посетителям строится группировкой по userId. Проблема состоит в том, что в моей статистике количество уникальных посетителей стабильно на 30-40% больше, чем в яндекс-метрике, а количество просмотров (хиты) примерно одинаковое (у меня на 5% больше, ну или отличие совсем незначительное). И это несмотря на то, что я вообще не считаю тех, у кого отключены куки, а так же исключаю ботов.

В чем может быть причина? Может есть какой-то перечень UserAgent, которые игнорируется метрикой по ряду причин?

2 комментария
Уникальные посетители
Необходима помощь по использованию API Яндекс метрики. Информация о загрузке файлов.
info1c8
22 сентября 2016, 12:42

Здравствуйте.

Разрабатываю Windows приложение для работы с Яндекс метрикой. Использую документацию по API. Документация неплохая. Но всех нюансов видимо учесть нельзя. Вопрос такой. С помощью каких комбинаций метрик и групировок можно узнать количество и какие загружаемые файлы с сайта.

Формат файла на сайте http://mysite.ru/files/file.rar

Хотелось бы получить всю информацию ( кто скачивал, какой файл, сколько раз и т.д). Получение информации о файлах без создания целей. Счетчик был изначально без целей. И скачивания фиксировались. Их можно посмотреть в web отчетах. Хотелось бы подобное реализовать и в Windows программе. 

Пробовал по разному не получается. Может кто сталкивался с подобным. И подскажет в каком направлении продвигаться ?

3 комментария
Правильный ли у меня формат запроса на создание счетчика?
Удалённый пользователь
22 сентября 2016, 12:42

Делаю запрос:

https://api-metrika.yandex.ru/management/v1/counters?field=name:testovy,site:aaaaaaaa.ru&oauth_token=*mytoken*

Возвращает:

{"errors":[{"error_type":"backend_error","message":"Сервис временно недоступен"}],"code":503,"message":"Сервис временно недоступен"}

Правильный ли у меня формат запроса на создание счетчика?

Нужны ли какие-нибудь дополнительные поля для его создания?

4 комментария
Яндекс.Метрика,api,Создание счетчика
Можно ли узнать сколько юзеров заходило под "инкогнито"?
Удалённый пользователь
27 сентября 2016, 16:03

Собственно вопрос в заголовке, интересует можно ли как-то выявить количество юзеров заходивших под инкогнито.