Добрый день. Подскажите пожалуйста.

Есть сайт.ру и к нему поддомены: нск.сайт.ру москва.сайт.ру и так все города все сделано через аллиас *.сайт.ру, звездочка генерирует через базу данных, подставляется город.

В итоге у нас есть папка с главным сайтом сайт.ру. В остальных папках где поддомены нск.сайт.ру москва.сайт.ру папки пустые. Данный пример сделан - не через htaccess, не через реврайт.

Вопрос: подскажите как установить метрику на каждый поддомен.

Возможно ли сделать так что бы ID в метрики менялся в зависимости от города? и как это реализовать кодом скорее всего на PHP?

