У нас размещена реклама товаров интернет-магазина на Маркете. Хотелось бы настроить в Метрике цель - покупки (посещение корзины) посетителями пришедщими именно с Маркета. Возможно ли такое и как реализовать?
Здравствуйте! В метрике не отображаются utm-метки поставленные на баннеры в слайдере. Объясните пожалуйста, в чем может быть причина.
Пробовала два разных написания:
https://adems.ru/page/dealer?utm_source=site&utm_medium=slider&utm_campaign=diler
https://adems.ru/page/obuchenie-zatochke/?utm_source=site&utm_medium=slider&utm_campaign=obuchenie-zatochke
Номер счетчика 30122204
На странице сайта необходимо посмотреть какие блоки с ссылками используются лучше.
По карте кликов видно, как часто нажимают на конкретный блок, но нет цифр.
По карте ссылок видно цифры, но они показываются неккоректно, так как если имеется 2 и более ссылки с одинаковым url, то она показывает общее число нажатий, вне зависимости на какую конкретно из них кликали.
Есть ли какой-то способ отобразить цифры нажатий в карте кликов или может какое-то другое решение в настройке?
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Сайт новый в день заходить с учетом рекламы уникальных посетителей в среднем 30-35. 01.10.2017 метрика зафиксировала 1306 уникальных посетителей!? Открыл ревизор и увидел, что все заходы были не только с разных регионов, но и с разных стран за короткий срок, разница в секундах за несколько посещений и все они попали в отказ т.к. посещение было меньше 1 сек.
Что это может быть? Это нормально или нет?
Здравствуйте.
Может ли Вебвизор записывать содержимое рекламных блоков находящихся в iframe, то что видит пользователь в момент посещения страницы .
В частности может ли Вебвизор записать ту рекламу Adsense (выводится в iframe) которую увидел пользователь в момент посещения.
Подскажите, сталкнулся с проблемой, необходимо по трафику с директа сделать выборку...
А именно, в метрике получить все фразы со статистикой(время проведенное на сайте, отказы и тд) содержащие в себе определенное слово?
К примеру мне необходимо за год получить все фразы с директа содержашие слово "дешево".
Заранее благодарю за помощь!
Здравствуйте! На сайте где показывают мои банеры, статистика показывает и просмотры и переходы на мою ссылку, почему в яндекс. метрике я ничего этого не наблюдаю. Сегодня 0 посетителей, как то понимать?
Добрый день,
произошло 2 беды.
1. Пеперстали работать цели, но это ещё можно обьяснить влезанием кривых ручек. Попытки настроить цель заново успехом не увенчались, хотя до этого 2 месяца проблем с ними не было.
2. Мистика. В метрике отобразилась цель, по факту она достигнута не была. Т.е. отчет Конверсии мне показывает, что она есть. Но заявка так и не была получена. Цель работает на отправку формы (нажатие кнопки). При этом цели не работают с 15 октября и их тест не дает результата.
Как отследить и понять что произошло?
Количество переходов по УТМ меткам с разных каналов по Данным Яндекс-Метрики не соответствует данным с рекламных кабинетов разных источников.
В чём может быть причина?
Подскажие пожайлкуста, как или чем возможно собирать статистичку с нескоких счетчиков в таком виде.