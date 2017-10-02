На странице сайта необходимо посмотреть какие блоки с ссылками используются лучше.

По карте кликов видно, как часто нажимают на конкретный блок, но нет цифр.

По карте ссылок видно цифры, но они показываются неккоректно, так как если имеется 2 и более ссылки с одинаковым url, то она показывает общее число нажатий, вне зависимости на какую конкретно из них кликали.

Есть ли какой-то способ отобразить цифры нажатий в карте кликов или может какое-то другое решение в настройке?