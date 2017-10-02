Клуб Яндекс.Метрики

октябрь 2017
Настроить цель - покупки совершенные посетителями с Маркета
Алекс Гол
2 октября 2017, 17:44

У нас размещена реклама товаров интернет-магазина на Маркете. Хотелось бы настроить в Метрике цель - покупки (посещение корзины) посетителями пришедщими именно с Маркета. Возможно ли такое и как реализовать?

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В метрике не отображаются UTM метки.
adems-ru
2 октября 2017, 18:01

Здравствуйте! В метрике не отображаются utm-метки поставленные на баннеры в слайдере. Объясните пожалуйста, в чем может быть причина.

Пробовала два разных написания:

https://adems.ru/page/dealer?utm_source=site&utm_medium=slider&utm_campaign=diler

https://adems.ru/page/obuchenie-zatochke/?utm_source=site&utm_medium=slider&utm_campaign=obuchenie-zatochke

Номер счетчика 30122204

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Как просмотреть отчет по карте кликов или ссылок с цифрами по конкретному месту на сайте, если имеется несколько одинаковых ссылок?
Екатерина М.
2 октября 2017, 18:45

На странице сайта необходимо посмотреть какие блоки с ссылками используются лучше.

По карте кликов видно, как часто нажимают на конкретный блок, но нет цифр.

По карте ссылок видно цифры, но они показываются неккоректно, так как если имеется 2 и более ссылки с одинаковым url, то она показывает общее число нажатий, вне зависимости на какую конкретно из них кликали.

Есть ли какой-то способ отобразить цифры нажатий в карте кликов или может какое-то другое решение в настройке?

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вебвизор в яндекс метрике,карта ссылок,карта кликов,метрика,ссылки
Метрика зафиксировала непонятные заходы
serega.tazov
9 октября 2017, 14:48

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться. Сайт новый в день заходить с учетом рекламы уникальных посетителей в среднем 30-35. 01.10.2017 метрика зафиксировала 1306 уникальных посетителей!? Открыл ревизор и увидел, что все заходы были не только с разных регионов, но и с разных стран за короткий срок, разница в секундах за несколько посещений и все они попали в отказ т.к. посещение было меньше 1 сек.
Что это может быть? Это нормально или нет?

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Запись Вебвизором рекламных блоков в iframe
Борис
9 октября 2017, 14:48

Здравствуйте. 

Может ли Вебвизор записывать содержимое рекламных блоков находящихся в iframe, то что видит пользователь в момент посещения страницы .

В частности может ли Вебвизор записать ту рекламу Adsense (выводится в iframe) которую увидел пользователь в момент посещения.

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Вебвизор,вебвизор в яндекс метрике
Как отфильтровать статистику по фразам содержащим определенное слово?
mlaptev-kl
11 октября 2017, 16:54

Подскажите, сталкнулся с проблемой, необходимо по трафику с директа сделать выборку...

А именно, в метрике получить все фразы со статистикой(время проведенное на сайте, отказы и тд)  содержащие в себе определенное слово?

К примеру мне необходимо за год получить все фразы с директа содержашие слово "дешево".

Заранее благодарю за помощь!

2 комментария
Не вижу отчета по переходам и просмотрам своей ссылки
Татьянка
11 октября 2017, 16:55

Здравствуйте! На сайте где  показывают мои банеры, статистика показывает и просмотры и переходы на мою ссылку, почему в яндекс. метрике я ничего этого не наблюдаю. Сегодня 0 посетителей, как то понимать?

1 комментарий
В метрике отображается достигнутая цель которой не было
niraxevgeniyadeg
26 октября 2017, 01:22

Добрый день, 

произошло 2 беды.

1. Пеперстали работать цели, но это ещё можно обьяснить влезанием кривых ручек. Попытки настроить цель заново успехом не увенчались, хотя до этого 2 месяца проблем с ними не было. 

2. Мистика. В метрике отобразилась цель, по факту она достигнута не была. Т.е. отчет Конверсии мне показывает, что она есть. Но заявка так и не была получена. Цель работает на отправку формы (нажатие кнопки).  При этом цели не работают с 15 октября и их тест не дает результата.  

Как отследить и понять что произошло?

1 комментарий
Не отображается часть переходов с UTM меток
adept-tumen
26 октября 2017, 01:22

Количество переходов по УТМ меткам с разных каналов по Данным Яндекс-Метрики не соответствует данным с рекламных кабинетов разных источников.
В чём может быть причина?

3 комментария
Сбор статистики с нескольких счетчиков Метрики
Андрей
26 октября 2017, 01:22

Подскажие пожайлкуста, как или чем возможно собирать статистичку с нескоких счетчиков в таком виде. 

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