Здравствуйте!

У меня возникла проблема с ботами или недоброжелателями, которые накликивали переходы по партнёрской ссылке с моего сайта на сторонний ресурс.

При анализе логов было выявлено, что основная часть таких переходов идут без отдачи refferer, как будто переход идёт не со страницы, а напрямую. При нажатии ссылки она обрабатывается скриптом для добавления адреса из базы данных.

Была добавлена страница /NoRefError.html, и условие перенаправления на неё при отсутствии reffer-a. На страницу также была добавлена метрика и цель -посещение страницы.

При анализе метрики оказалось, что большая часть всех срабатываний этой цели идут от пользователей пришедших, как в метрике указано из Яндекс: мобильное приложение. В логах YandexSearch/7.45 YandexSearchBrowser/7.45 и другие версии на системе Android.

В метрике все они имеют полноценную поисковую фразу по которой перешли на сайт. В логах же, в отличие от других переходов с зашифрованными данными, они имеют refferer вида: «http://yandex.ru/searchapp?text=" Т.е. без каких-либо зашифрованных хвостов. Внутри сайта они не оставляют вообще никаких refferer, т. е. при переходе »-».

Все эти визиты с разных мест, по разным поисковым фразам, значит это реальные люди, которых я тоже стал отправлять на страницу ошибки потому что мобильное приложение Яндекса не отдаёт refferer.

Я знаю, что есть особые настройки и приложения в которых можно отключить или изменить отдачу refferer, но здесь выходит, что отдача его отключена по умолчанию у всех пользователей мобильного приложения Яндекса.

Скажите пожалуйста, это сделано специально или это какая-то ошибка?