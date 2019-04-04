Здравствуйте! Очень сильно увеличилось время загрузки страницы после установки счетчика метрики, особенно на мобильных устройствах. Попробовала отключить вебвизор 2.0 — немного поднялась скорость, но не до первоначального уровня. Включила впн и зашла через него — скорость выросла. Сделала вывод, что эта проблема возникает в связи с блокировкой рос.сайтов (в том числе и яндекса), 29% трафика — пользователи из Украины. А кто будет специально для моего сайта включать впн? А терять треть трафика очень не хочется. И счетчик метрики терять не хочется… Можно ли как-то решить эту проблему?
Здравствуйте! Ежечасно идут заходы на сайт с поиска Яндекса с нулевым посещением. Ежедневно больше 20. Чем портят общую статистику. Статья на сайте находится в топе выдачи. За 2 недели только дважды метрика определила запрос, по которому был заход. Во всех случаях ОС, браузер, регион пользователя, разрешение экрана — идентичны. Что это может быть и кто сталкивался с подобным явлением?
Здравствуйте!
У меня возникла проблема с ботами или недоброжелателями, которые накликивали переходы по партнёрской ссылке с моего сайта на сторонний ресурс.
При анализе логов было выявлено, что основная часть таких переходов идут без отдачи refferer, как будто переход идёт не со страницы, а напрямую. При нажатии ссылки она обрабатывается скриптом для добавления адреса из базы данных.
Была добавлена страница /NoRefError.html, и условие перенаправления на неё при отсутствии reffer-a. На страницу также была добавлена метрика и цель -посещение страницы.
При анализе метрики оказалось, что большая часть всех срабатываний этой цели идут от пользователей пришедших, как в метрике указано из Яндекс: мобильное приложение. В логах YandexSearch/7.45 YandexSearchBrowser/7.45 и другие версии на системе Android.
В метрике все они имеют полноценную поисковую фразу по которой перешли на сайт. В логах же, в отличие от других переходов с зашифрованными данными, они имеют refferer вида: «http://yandex.ru/searchapp?text=" Т.е. без каких-либо зашифрованных хвостов. Внутри сайта они не оставляют вообще никаких refferer, т. е. при переходе »-».
Все эти визиты с разных мест, по разным поисковым фразам, значит это реальные люди, которых я тоже стал отправлять на страницу ошибки потому что мобильное приложение Яндекса не отдаёт refferer.
Я знаю, что есть особые настройки и приложения в которых можно отключить или изменить отдачу refferer, но здесь выходит, что отдача его отключена по умолчанию у всех пользователей мобильного приложения Яндекса.
Скажите пожалуйста, это сделано специально или это какая-то ошибка?
Добрый день.
Добавил счетчик в приложение на angular 6. При динамическом изменении контента на странице вызываю метод hit, как описано в документации.
Стили компонентов подгружаются по мере отображения их в UI и добавляются в <head> в тегах <style>. При этом в вебвизоре этот CSS отсутствует и контент отображается неправильно. Если же добавить стили компонентов в общий файл CSS, который грузится при старте приложения, то отображение в вебвизоре корректное.
Подскажите, можно ли как-то сообщить вебвизору о том, что были подгружены новые стили <style> в <head>?
Есть необходимость объединить два сайта на один счетчик. Сайт 1 принадлежит основной организации, сайт 2 филиалу. Нужно показывать общее число посетителей сайт 1 + сайт 2 для контролирующей организации. Как это сделать правильно, если вообще возможно?
Добрый день!
http://prntscr.com/nanle3
Как получается, что 91% посетителей совершили 1 визит, 2-3 визита совершили 19,1% посетителей, а в сумме всё это 91 + 19 = 110%?
Если дадите ссылку на документацию или может кусок кода, было бы отлично.
Не удалось посмотреть запись с ВебВизор. Пишет «Не получилось записать визит.»
Здравствуйте. Данные в метрике показываются, а на информере постоянный ноль. Счетчик 52858030, сайт http://izvek-kino.ru/
В метрике не отображаются данные по достигнутым целям. В google tag manager тэги настроены правильно, счетчик тоже установлен правильно, ошибок никаких нет.
Счетчик на сайте старой версии.
Номер счетчика 11002952