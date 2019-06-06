Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в вебвизоре за день из 60 переходов из директа отобразился только один. Хотя в отчет Директ. Расходы отображаются все данные
Не так давно появился непонятный источник трафика. Не могу разобраться, что это за трафик и как он появляется. Это вообще реальные заходы или мои собственные?
Ссылки ведут на формы, созданные мной в битрикс 24. Но в сети пишут, что filesusr.com имеет отношение к wix.
Проблема в том, что никак невозможно нормально дифференцировать трафик. Раньше такого не было. Помогите плиз понять, что это?
При подключении скрипта целей (reachGoal) процент отказов увеличивается, это происходит потому что другие цели не достигнуты или добавление целей ничего не меняет в этом плане?
Добрый день. Ежедневно в вебвизоре появляются записи с поисковой фразой, примерным временем посещения 15 сек, с разных ПС. При этом курсор мышки двигается неестественно, переходов нет, экран не скроллится. Что это может быть? Накрутка конкурентов?