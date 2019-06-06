Не так давно появился непонятный источник трафика. Не могу разобраться, что это за трафик и как он появляется. Это вообще реальные заходы или мои собственные?

Ссылки ведут на формы, созданные мной в битрикс 24. Но в сети пишут, что filesusr.com имеет отношение к wix.

Проблема в том, что никак невозможно нормально дифференцировать трафик. Раньше такого не было. Помогите плиз понять, что это?