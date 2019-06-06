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июнь 2019
Отображение данных в вебвизоре
med0ptsu
6 июня 2019, 15:08

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, почему в вебвизоре за день из 60 переходов из директа отобразился только один. Хотя в отчет Директ. Расходы отображаются все данные

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Непонятные источники трафика от filesusr.com
Иван Ус
14 июня 2019, 08:07

Не так давно появился непонятный источник трафика. Не могу разобраться, что это за трафик и как он появляется. Это вообще реальные заходы или мои собственные? 
Ссылки ведут на формы, созданные мной в битрикс 24. Но в сети пишут, что filesusr.com имеет отношение к wix. 

Проблема в том, что никак невозможно нормально дифференцировать трафик. Раньше такого не было. Помогите плиз понять, что это? 

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Как считаются отказы при подключении целей(reachGoal )
Lockservice.pro
14 июня 2019, 08:07

При подключении скрипта целей (reachGoal) процент отказов увеличивается, это происходит потому что другие цели не достигнуты или добавление целей ничего не меняет в этом плане?

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метрика яндекса,отказы
Вебвизор. Накрутка конкурентов?
Королев Вадим
17 июня 2019, 12:33

Добрый день. Ежедневно в вебвизоре появляются записи с поисковой фразой, примерным временем посещения 15 сек, с разных ПС. При этом курсор мышки двигается неестественно, переходов нет, экран не скроллится. Что это может быть? Накрутка конкурентов?

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Вебвизор