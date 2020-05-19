Добрый день!

Реклама платной программы на компьютер.

Подскажите пожалуйста к какому источнику будет отнесена конверсия — покупка платной версии программы:

Человек кликнул по рекламе Яндекс Директ, перешел на сайт, на сайте скачал на компьютер бесплатную версию программы, закрыл сайт, через пару недель или дней внутри программы кликнул — купить платную версию и автоматически перенесся обратно на сайт и купил платную версию программы.

Спасибо