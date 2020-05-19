Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в Яндекс Метрике посмотреть все переходы с определенной страницы сайта? Я подразумеваю внутренние переходы в пределах одного сайта, с определенной страницы на другие.
май 2020
19 мая 2020, 10:45
25 мая 2020, 17:39
Добрый день!
Реклама платной программы на компьютер.
Подскажите пожалуйста к какому источнику будет отнесена конверсия — покупка платной версии программы:
Человек кликнул по рекламе Яндекс Директ, перешел на сайт, на сайте скачал на компьютер бесплатную версию программы, закрыл сайт, через пару недель или дней внутри программы кликнул — купить платную версию и автоматически перенесся обратно на сайт и купил платную версию программы.
Спасибо