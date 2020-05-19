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май 2020
Как посмотреть страницы, на которые был совершен переход с определенной страницы сайта
Толедо.руc
19 мая 2020, 10:45

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как в Яндекс Метрике посмотреть все переходы с определенной страницы сайта? Я подразумеваю внутренние переходы в пределах одного сайта, с определенной страницы на другие.

3 комментария
Отчет
К какому источнику будет отнесена конверсия
bulanova.ks
25 мая 2020, 17:39

Добрый день!

Реклама платной программы на компьютер.

Подскажите пожалуйста к какому источнику будет отнесена конверсия — покупка платной версии программы:

Человек кликнул по рекламе Яндекс Директ, перешел на сайт, на сайте скачал на компьютер бесплатную версию программы, закрыл сайт, через пару недель или дней  внутри программы кликнул — купить платную версию и автоматически перенесся обратно на сайт и купил платную версию программы.

Спасибо

1 комментарий