В этом посте мы расскажем вам о формах взаимодействия между командой сервиса и пользователями.

Представление о том, что такое Народная карта, каковы ее возможности и для чего она нужна, вы можете найти в разделе «Помощь».

Нам очень важны ваши наблюдения и предложения по улучшению работы Народной карты, поэтому мы создали для них несколько тем в клубе:







Ваши идеи — здесь можно и нужно писать пожелания к развитию сервиса: новые инструменты, объекты, атрибуты и другие фичи.

Доска yaBoard - здесь пользователи собирают баги и предложения по усовершенствованию Народной карты. Каждое предложение можно прокомментировать и поставить «лайк».



Сообщения об ошибках — если при рисовании на Народной карте вы столкнулись с неисправностями, напишите нам об этом.





Спутниковая подложка — в этой форме мы собираем ссылки на места, где есть смещения слоя объектов Народной карты относительно спутникового снимка для их дальнейшего устранения. Также тут вы можете оставить ваши заявки на обновление и добавление новых спутниковых снимков.



Другие различные интересующие вас вопросы касательно работы на Народной карте вы можете задать в клубе, создав новую тему.

Также вы всегда можете обратиться за помощью в службу поддержки.