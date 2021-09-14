Всем привет!

Сегодня истекают две недели переходного периода, отведенного для переезда основной коммуникативной площадки Народной карты на платформу Яндекс.Кью.

С сегодняшнего дня Клуб Народной карты на текущей площадки переходит в режим архива. Это значит, что новые посты и комментарии к постам не публикуются, но все размещенные материалы остаются доступны для чтения.

Приглашаем всех, кто еще не сделал этого, вступать в Сообщество редакторов Яндекс.Карт на Кью, задавать свои вопросы и участвовать в обсуждениях.

До встречи на новой площадке!