Клуб Народной карты

Основная коммуникативная площадка Народной карты переехала на Яндекс.Кью.
Клуб работает в режиме архива (только для чтения).

Правила клуба Народной карты 

Полезные ссылки, которые могут пригодиться каждому народному картографу

Мобильное приложение Народная карта

Совредыкак организовать совместное редактирование

Заявки на рисование схем помещений

Клуб Народной карты переходит в режим архива
Lobov Sergey
14 сентября 2021, 15:06

Всем привет!

Сегодня истекают две недели переходного периода, отведенного для переезда основной коммуникативной площадки Народной карты на платформу Яндекс.Кью.

С сегодняшнего дня Клуб Народной карты на текущей площадки переходит в режим архива. Это значит, что новые посты и комментарии к постам не публикуются, но все размещенные материалы остаются доступны для чтения. 

Приглашаем всех, кто еще не сделал этого, вступать в Сообщество редакторов Яндекс.Карт на Кью, задавать свои вопросы и участвовать в обсуждениях.

До встречи на новой площадке!

Завершение совреда в Бристоле
Удалённый пользователь
6 сентября 2021, 08:00

Нет. Это всего лишь конец совреда:-)

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совместные редактирования
Три дня в Бристоле
Удалённый пользователь
3 сентября 2021, 08:00

В Бристоль, друзья!

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14 комментариев
совместные редактирования
Переезд Клуба Народной карты в Яндекс.Кью
Lobov Sergey
31 августа 2021, 13:01

Всем привет!

Основная официальная коммуникативная площадка Народной карты — ее Клуб, кажется, была всегда, но многие помнят, что на текущей платформе она «живет» примерно 7 лет, а до этого был Клуб на блогоплатформе Я.ру.

Сейчас Клубу пришло время снова сменить место жительства: основная официальная площадка НЯК переезжает в сообщество на сервисе Яндекс.Кью.

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131 комментарий
news,Яндекс.Кью
Наименование внутриквартальной инфраструктуры или новые объекты?
leobass
30 августа 2021, 12:16

Когда-то давным давно сегодня:) Я гулял в парке Нескучный сад, но через 10 минут я понял что название обманывает:(Я решил побыть на турниках…

Продолжение следует.

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18 комментариев
Новые панорамы: Тыва и Владимирская область
Lobov Sergey
27 августа 2021, 18:30

Всем привет!

Рассказываем про новый релиз Яндекс.Панорам. Как и предыдущий, он состоит из двух частей.

Кызыл, река Верхний Енисей

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3 комментария
news,панорамы
Сельскохозяйственное поле
Дмитрий В.
27 августа 2021, 12:44

контурные объекты

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10 комментариев
контуры
По размещению информации о камерах
Zaitsev Egor
26 августа 2021, 13:11

О внесении изменений в пункт правил 3.8.3.1 согласно указам Президента РФ от 26 июня 2019 года.

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33 комментария
Новое в редакторе НЯК: зеркала и сообщения о неточностях в профиле
Lobov Sergey
25 августа 2021, 17:25

Всем привет!

Не секрет, что улучшать карты можно не только используя редактор и внося правки в данные напрямую, но и другими способами.

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62 комментария
news,интерфейс,приложение НЯК
Итоги совреда в Байконуре.
Михаил Кондратьев
25 августа 2021, 16:47

Здравствуйте, дорогие товарищи! Вот и закончился наш с Вам успешный совред в Байконуре. Сердечно благодарю участников. Всем будут выданы ачивки. Давайте подведём итоги.

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11 комментариев
совместные редактирования
Долой ограничения на площадь подписок!
Alex
25 августа 2021, 00:28

Доброго времени суток, редакторы Народной карты! Не так давно команда НЯК ввела жесткое ограничение на размеры подписок. Давайте сравним, как было раньше, и как сейчас.

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28 комментариев
подписки
Спутниковый релиз 08. 2021
Lobov Sergey
19 августа 2021, 12:00

Всем привет!

На прошлой неделе на Яндекс.Картах в очередной раз обновились спутниковые снимки, площадь релиза превысила 35 тысяч км2, и он в этот раз получился почти полностью российским.

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23 комментария
news,спутники
Воздушные панорамы в Народной карте
Lobov Sergey
18 августа 2021, 15:36

Всем привет!

Небольшое обновление в слое панорам на Народной карте. Теперь при включении слоя видны не только линии уличных и интерьерных панорам, но и иконки воздушных панорам (ровно так же, как на Яндекс.Картах).

Когда слой панорам появлялся на НЯК, воздушных панорам было мало и считать их полноценным источником для картографирования было сложно. Сейчас ситуация изменилась, и произошло это в первую очередь благодаря пользовательским панорамам, загруженным на Яндекс.Карты.

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17 комментариев
news,панорамы
Чат: нет кода - нет обратной связи
helpnikspb
18 августа 2021, 12:18

Чат стал  требовать номер телефона, чтобы выслать мне код для отправки моего ответа модератору, разбирающему моё картовое творчество. Так что никаких «спасиб» модератор не получит, поскольку обладателям стационарных телефонов вроде меня никаких кодов не видать при всём желании. Как и тем, у кого вовсе нет телефона. Соответственно, отправить ответ — тоже. Что ж, отвечу тут: уважаемый nmap, всё вы делаете правильно, я полностью с вами согласен, вам благодарен, никаких претензий с моей стороны.

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20 комментариев
Яндекс.Чаты,получение кодов
Права на удаление для экспертов: здания и адреса
Lobov Sergey
17 августа 2021, 16:55

Всем привет!

Продолжаем выдавать права на удаление объектов экспертам в соответствующих слоях.

С сегодняшнего дня это могут делать эксперты в двух новых слоях: зданиях и адресах.

Поскольку слои одни из самых популярных на сервисе (как по числу правок, так и по общему числу объектов), то напомним основные случаи, когда удаление является штатным действием, а не реакцией на создание дубля или ошибку (свою или другого народного картографа).

·         Удаляются здания, которые на местности уже снесены (и на Народной карте имеют тип «снесено»), и которых нет на текущем снимке. Такие удаления часто бывают актуальными после обновления снимка.

·         Удаляются здания, которые на местности уже снесены, и на месте которых начато новое строительство. В этом случае мы сразу размечаем строящиеся объекты, а снесенные здания удаляем (пусть даже они еще есть на снимке).

·         Удаляются адреса, связанные со снесенным или разрушенным зданием, которое удаляется с карты (кроме случаев, когда у оставшегося пустым участка по официальным данным сохраняется адрес).

Призываем экспертов быть внимательными, использовать инструмент по назначению и при необходимости снабжать правку поясняющим комментарием.

21 комментарий
news,здания,адреса
Совред в особенном городе. Байконур
Михаил Кондратьев
17 августа 2021, 11:07

Здравствуйте, товарищи! Приглашаю Вас на совред в городе, который Россия арендует у Казахстана.

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23 комментария
совместные редактирования
Парковки: ограничения на стоянку
Виктор
16 августа 2021, 16:48

Здравствуйте, уважаемые картографы!

Хочу предложить идею, как уменьшить количество неточностей по парковкам по теме, которая указана в посте.

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20 комментариев
парковки,предложения по улучшению
Автодромы
jonnyozz
16 августа 2021, 16:45

Автодромы. Не нашел такой темы в клубе, поэтому решил спросить. Хочу детализировать автодромы Ф1 (конфигурация, трибуны, объекты вдоль трассы). И возник вопрос с названиями поворотом и прямых. Можно ли размещать эти объекты на карте?

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12 комментариев
Шаг на новый уровень визуализации
Sch.AA
13 августа 2021, 13:44

Добрый день, разработчики и участники проекта Народная Карта!

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88 комментариев
Новые панорамы: ЮФО и Москва
Lobov Sergey
12 августа 2021, 18:30

Всем привет!

Хотим рассказать народным картографам о последних панорамных релизах.

Монумент «Единение и согласие» в Майкопе

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12 комментариев
news,панорамы