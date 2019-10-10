Совред в городе Ровно: промежуточные итоги

Совред в городе Ровно длится 4 недели. Всего с начала совреда было сделано 19760 правок, а с дня подведения предыдущих промежуточных итогов — 4945.

На карте совреда «зелёные» 20 участков.

За последние две недели больше всего участков рисовал Mystery.of.the.white.tiger. Всего за это время в совреде приняли участие 40 человек, а с начала — 100.

Самые активные народные картографы за последние 2 недели:

Mystery.of.the.white.tiger (2278 правок)

Vovan244 (628 правок)

Котик (618 правок)

erimeev (241 правок)

Антон_⚡ (236 правок)

Картограф от Бога (188 правок)

Как и в предыдущие две недели, больше всего правок было сделано в слоях зданий, дорог, адресов и растительности.

Полезные ссылки

• Прямой эфир

• Сайты местной власти: горсовета 1 и 2, облсовета, облгосадминистрации

• Яндекс.Панорамы

• Справочник почтовых адресов

• Поисковая система

и другие.

Можно взять себе участки с красной или серой заливкой — для этого нужно написать под этим постом комментарий с номером участка.

О завершении рисования также нужно сообщить.

На синих участках можно рисовать, но взять их себе нельзя.

Чтобы делать однотипные правки (например рисование отделений банка или перевод названий на другие языки) на всей территории совреда, участки брать не нужно.