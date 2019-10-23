Схемы помещений: групповое редактирование

Всем привет!

Сегодня у нас небольшое обновление, связанное со схемами помещений.

Появилась возможность делать групповые правки объектов на схемах. Можно изменить тип у нескольких помещений на одном уровне, а также подвинуть несколько помещений, организаций и объектов инфраструктуры, также в пределах одного уровня схемы.

Сам интерфейс ничем не отличается от такового для обычных групповых правок. Права на групповые правки внутри схем помещений есть у всех, кто рисует и редактирует схемы.

В ходе выполнения группового перемещения все точечные объекты должны остаться в пределах контура уровня, иначе сохранить перемещенные объекты не получится.