Совред в городе Ровно - промежуточные итоги

Совред в городе Ровно длится уже две недели. За это время было сделано 14800 правок и 8 участков на карте совреда стали зелёными — рисование на них завершено. Половину из них подробно отрисовал Vovan244.

На серых участках ещё есть, что порисовать: там могут быть пропущены (например растительность, территории) или плохо отрисованы определённые слои (например, дома).

На красных участках в основном нужно исправить геометрию зданий, нарисовать постройки/сооружения, внутриквартальные проезды, тротуары, территории, организации и линейные парковки.

Статистика

Всего в совреде приняло участие 78 человек. Больше всего правок сделали:

Vovan244 — 4022

Scrydg — 1196

Linnik007 — 1183

PRO — 1137

Японский Востоковед — 1053

Котик — 1005

Mystery.of.the.white.tiger — 883

Майкл Миллер — 839

a1expav — 810

Полезные ссылки

• Прямой эфир

• Сайты местной власти: горсовета 1 и 2, облсовета, облгосадминистрации

• Яндекс.Панорамы

• Справочник почтовых адресов

• Поисковая система

и другие.

Можно взять себе участки с красной или серой заливкой — для этого нужно написать под этим постом комментарий с номером участка.

О завершении рисования также нужно сообщить.

На синих участках можно рисовать, но взять их себе нельзя.

Чтобы делать однотипные правки (например рисование отделений банка или перевод названий на другие языки) на всей территории совреда, участки брать не нужно.