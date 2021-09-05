Завершение совреда в Бристоле

Приветствую, уважаемы коллеги!



Итак, с момента запуска совреда прошло три дня. И значит, пришло время завершать совред.

Несмотря на небольшую продолжительность, сделано было не мало. Достаточно взглянуть на карту.



Вот так было

А вот стало:-)

Десять отличий даже искать не стоит. Их гораздо больше!

И всё благодаря вашей неоценимой помощи, уважаемые коллеги. Именно вашей. Поскольку я, к моему величайшему сожалению, не смог внести сколь-нибудь заметную лепту в общее дело. Извините, но карты картами, а работа работой.



Поэтому хочу ещё раз сказать спасибо всем участникам за проделанную работу!

Наша уважаемая команда сервиса, возможно, поделится кое какими статистическими данными. Если, конечно, у них получилось подсчитать. Переезд на новую площадку — дело хлопотное. Его можно сравнить с переездом на новую квартиру. Который примерно равен двум пожарам и трём потопам:-)

Но, если и не получилось — не смертельно.



Всем удачи и ждём следующего совреда! Который, наверняка, уже будет на новой площадке.