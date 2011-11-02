Клуб Рекламной сети Яндекса

ноябрь 2011
Предложение по виджету рекламной сети
gorod-vrn
2 ноября 2011, 20:06
1. Можно ли сделать вывод в виджете с разбивкой по проектам, а не общие данные как сейчас?

2. Еще было бы актуально, выводить данные не только за вчера, сегодня и текущий месяц, но и за прошлый месяц, а также показывать абсолютное и процентное отклонение текущего месяца от предыдущего? Например, типа + 2000 руб. +7%
3 комментария
Попасть в РСЯ с посещаемостью менее 300
StasMamontov
10 ноября 2011, 14:54


Добрый день.



Прочитал здесь, в клубе, что в РСЯ могут принять и с посещаемостью менее 300
уников  в сутки. У меня есть сайт посвященный строительству и ремонту с посещаемостью
в среднем около 230 (200-260) посетителей в сутки с поисковых систем и только
по тематическим запросам. Сайт сделан для людей, показатель отказов по метрике
около 20%. Уже подавал заявку, отклонили с формулировкой не достаточная
посещаемость.



Можно и с меньшей посещаемостью чем в 300 уников попасть в РСЯ.

1. Ресурс должен быть качественный.

2. Написать об этом админам РСЯ.


Мне помогло. У меня было менее 300 уников. Я объяснил, что ресурс хороший и полезный. Потом пришол ответ, что вы приняты!


Подскажите кому написать, может все-таки примут мой сайт?

Заранее благодарен за ответы.

18 комментариев
Настройка Директа на своем сайте
dmitrylastoverov
30 ноября 2011, 13:50

Можно ли выбирать по каким ключевым словам директ будет показывать объявления на моем сайте? Например сайт про фитнес, бодибилдинг и т. д., а хочется чтобы на нем впридачу показывалась реклама по йоге, здоровому питанию, похудению? Если таких ключевых слов на сайте нет. 

3 комментария