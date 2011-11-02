Добрый день.

Прочитал здесь, в клубе, что в РСЯ могут принять и с посещаемостью менее 300

уников в сутки. У меня есть сайт посвященный строительству и ремонту с посещаемостью

в среднем около 230 (200-260) посетителей в сутки с поисковых систем и только

по тематическим запросам. Сайт сделан для людей, показатель отказов по метрике

около 20%. Уже подавал заявку, отклонили с формулировкой не достаточная

посещаемость.

Можно и с меньшей посещаемостью чем в 300 уников попасть в РСЯ. 1. Ресурс должен быть качественный. 2. Написать об этом админам РСЯ.

Мне помогло. У меня было менее 300 уников. Я объяснил, что ресурс хороший и полезный. Потом пришол ответ, что вы приняты!



Подскажите кому написать, может все-таки примут мой сайт?

Заранее благодарен за ответы.