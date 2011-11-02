2. Еще было бы актуально, выводить данные не только за вчера, сегодня и текущий месяц, но и за прошлый месяц, а также показывать абсолютное и процентное отклонение текущего месяца от предыдущего? Например, типа + 2000 руб. +7%
Добрый день.
Прочитал здесь, в клубе, что в РСЯ могут принять и с посещаемостью менее 300
уников в сутки. У меня есть сайт посвященный строительству и ремонту с посещаемостью
в среднем около 230 (200-260) посетителей в сутки с поисковых систем и только
по тематическим запросам. Сайт сделан для людей, показатель отказов по метрике
около 20%. Уже подавал заявку, отклонили с формулировкой не достаточная
посещаемость.
Можно и с меньшей посещаемостью чем в 300 уников попасть в РСЯ.
1. Ресурс должен быть качественный.
2. Написать об этом админам РСЯ.
Мне помогло. У меня было менее 300 уников. Я объяснил, что ресурс хороший и полезный. Потом пришол ответ, что вы приняты!
Подскажите кому написать, может все-таки примут мой сайт?
Заранее благодарен за ответы.
Можно ли выбирать по каким ключевым словам директ будет показывать объявления на моем сайте? Например сайт про фитнес, бодибилдинг и т. д., а хочется чтобы на нем впридачу показывалась реклама по йоге, здоровому питанию, похудению? Если таких ключевых слов на сайте нет.