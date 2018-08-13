Клуб Рекламной сети Яндекса

Это официальный клуб Рекламной Сети Яндекса.

Клуб — это удобный способ быть в курсе новостей сервиса, следить за нашими исследованиями и узнавать о том, как зарабатывать с РСЯ больше.

Здесь можно общаться с командой РСЯ и другими участниками, создавать новые темы для обсуждения, делиться своим опытом работы с рекламной сетью, задавать вопросы, высказывать мнения и предложения.

Если вы не хотите публично обсуждать свой вопрос или для его решения требуется персональная информация о вас или вашем сайте, стоит обратиться в службу поддержки. Либо можно посмотреть ответ в помощи.

+30% к глубине просмотра: автоматическая лента рекомендаций на Турбо-страницах
adv
13 августа 2018, 13:59

Теперь на Турбо-страницах можно подключить автоматическую ленту рекомендаций — после дочитывания одной статьи читатель сразу же увидит другие похожие. Сделать это можно за пару кликов в Вебмастере, не нужно подбирать рекомендации вручную и вносить правки в RSS-фид. Рекомендации строятся на базе нейросетевого тематического моделирования, поэтому абсолютно всю работу за вас сделает искусственный интеллект.

Как автоматическая лента рекомендаций поможет увеличить доход сайта

Автоматическая лента рекомендаций — это отличный способ увлечь аудиторию. По результатам закрытых тестов с партнерами, глубина просмотра увеличивается до 30%, а среднее время нахождения на странице — почти в 2 раза. Таким образом, благодаря росту просмотров вы можете повысить доход своего сайта, не увеличивая количество рекламных блоков на страницу. В нашем эксперименте прирост дохода у партнёров в среднем составил 20%.

Кому мы рекомендуем попробовать новую функциональность

Владельцам контентных порталов, сайтов СМИ или информационных блогов. Автоматическая лента рекомендаций поможет увеличить глубину просмотра и увеличить доходы издателей.

Как настроить

Все просто — перейдите в раздел Вебмастера «Турбо-страницы — Настройки» и поставьте соответствующую галочку: попробуйте прямо сейчас. Все остальное система сделает за вас.

На этой же странице можно увидеть примеры, как будет выглядеть ваша автоматическая лента рекомендаций.

Первые рекомендации добавятся в течение дня после подключения. Потом на новых Турбо-страницах рекомендации появятся в течение трех часов, а каждую ночь система будет перестраивать их, учитывая страницы, добавленные в течение дня. Подробнее об этом читайте в документации.

Для всех ли Турбо-страниц формируется автоматическая лента рекомендаций

Да, за исключением нескольких случаев — например, если у вас очень мало Турбо-страниц и система не может подобрать рекомендации. Если все ваши Турбо-страницы совершенно на разные темы, то в этом случае тоже могут возникнуть сложности, так как принцип работы новой ленты — показывать действительно релевантные материалы. Вы можете добавить больше Турбо-страниц, чтобы успех системы рекомендаций был выше.

При работе автоматической ленты вместе с другими системами рекомендаций приоритет всегда остается за настройками RSS-фида площадки. Если в них заданы собственные рекомендации, именно они будут использованы для «бесконечной» ленты. А если ваши рекомендации подобраны только для части Турбо-страниц, для остальных можно использовать автоматическую ленту.

Если у вас еще нет Турбо-страниц, вот 5 причин начать их использовать

  • Снижение отказов на смартфонах до 30% и увеличение охвата мобильной аудитории. Турбо-страницы ускоряют загрузку на мобильных в среднем в 15 раз в 3G сетях, пользователи не ждут загрузки и не уходят со страницы.
  • Больше мобильного трафика. Более 20% страниц с результатами поиска Яндекса уже содержат результаты с Турбо-страницами. Пользователям они нравятся — и они переходят по таким ссылкам чаще.
  • Меньше нагрузки на ваши сервера. Для создания и хранения Турбо-страниц мы используем собственную сеть доставки контента.
  • Больше рекламных денег. Наряду с блоками Рекламной сети Яндекса на Турбо-страницах можно бесплатно размещать рекламу через ADFOX и продавать её прямым клиентам, сторонним сетям и рекламным системам.
  • Гибкие возможности кастомизации. Можно использовать разнообразные типы контента, элементы меню и собственные CSS-стили. Мы учтём все ваши пожелания — мы хотим, чтобы Турбо-страницы стали равноценной и удобной альтернативой мобильной версии сайта.

Подключить Турбо-страницы можно из Вебмастера — для этого нужно подготовить RSS по нашей спецификации, загрузить его в систему и включить показ Турбо-страниц. Для быстрой генерации RSS-фида можно воспользоваться подходящим плагином.

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Турбо-страницы,Монетизация
Денежные показатели РСЯ в Яндекс.Метрике: аналитика для издателей 
adv
21 июня 2018, 21:09

Сегодня в Яндекс.Метрике появились денежные показатели РСЯ, которые помогают владельцам сайтов анализировать отдачу от показов рекламы РСЯ на своих площадках, а также строить бизнес-стратегии на основе этих выводов. То есть теперь все срезы Метрики можно смотреть в разрезе доходов, полученных сайтом от Яндекса, — выяснять, какие страницы и какие источники трафика принесли сколько денег.

Для удобства анализа денежные показатели рекламных доходов РСЯ сгруппированы в отчёты: 

  • «Страницы с рекламными событиями» — даёт возможность выявить страницы с максимальным доходом рекламных блоков РСЯ, а также узнать, на всех ли страницах показывается реклама, то есть найти дополнительный монетизационный потенциал.
  • «Монетизация, источники» — помогает оценить, какие источники трафика принесли больше дохода площадке и на какие стоит обратить внимание.
  • «Монетизация, география» — помогает выяснить, откуда приходят более вовлечённые посетители сайта, а где аудитория менее охвачена рекламными показами. 
  • «Монетизация, устройства» — анализ показателей по устройствам, с которых посетители заходили на сайт. Позволит узнать, например, как мобильная версия сайта работает на привлечение дохода.
  • «Монетизация, браузеры» — анализ показателей по браузерам, в которых посетители просматривали сайт.
  • «Монетизация, наличие блокировщиков рекламы» — помогает оценить, как блокировка рекламы сказывается на доходе площадки. 

Кроме данных по полученным доходам и подтвержденным показам, доступны и другие полезные метрики: CPM, ARPU, количество запросов и отрисовок, показатель перегруженности рекламой, рассчитанный по среднему количеству показов рекламных объявлений уникальному посетителю. 

Чем денежные показатели могут помочь издателям 

Вы можете соотнести данные по посещениям сайта и источникам трафика с рекламным инвентарем, и, например, выяснить:

  • Какой контент приносит больше денег от показа рекламы Яндекса — отранжировать материалы сайта по доходности в зависимости от тематики или формата контента, оценить рентабельность спецпроектов. 
  • Какие KPI поставить для редакции и для коммерческого отдела — определить для своей команды конкретные измеряемые показатели или проанализировать, какой контент больше нравится посетителям и приносит больше доходов от рекламы.
  • Какой источник трафика приносит больше денег от показа рекламы Яндекса — сравнить разные источники трафика, проследить за доходностью трафика в динамике.
  • Найти страницы с недостаточной монетизацией — на каких страницах и устройствах можно увеличить или добавить блоки РСЯ. 

Более полные сценарии задач, которые вы можете решить с помощью отчётов Метрики с денежными показателями РСЯ, а также подробные инструкции о их настройке вы можете найти в блоге Яндекс.Метрики.

Чтобы начать работу с отчётами с денежными показателями РСЯ, нужно:

  1. Подключить на сайт счётчик Яндекс.Метрики. Как это сделать, вы можете узнать из короткого видео. Если он уже есть на вашем сайте, этот пункт можно пропустить.
  2.  Разрешить передачу данных в Метрику в партнёрском интерфейсе РСЯ: 

    ·  ​Зайти в партнёрский интерфейс, н​​ажать «Редактировать» в настройках площадки и отметить галкой «Разрешить передачу данных в Метрику». Далее нужно добавить все счетчики, с которых вы хотите видеть данные по денежным показателям (можно добавить до 10 счетчиков). После указания счётчика данные начнут собираться и поступят в отчёты в течение 24-х часов.

    ·  Данные начнут передаваться в Метрику, только если счётчик, указанный в партнёрском интерфейсе, совпадает со счётчиком сайта, который вы настраиваете. Таким образом, никто без доступа к вашему сайту не получит данные по денежным показателям РСЯ в Метрике. Подробнее об этом можно прочесть в помощи
  3. Настроить права доступа к информации по денежным показателям РСЯ по вашему сайту в отчётах Метрики. Денежные показатели РСЯ открыты только владельцу счётчика и пользователям с правами на его редактирование. Как настроить права доступа

Кому доступны такие отчёты и сколько это стоит

Отчёты в Яндекс.Метрике с денежными показателями РСЯ доступны для всех владельцев десктопных и мобильных сайтов, участвующих в Рекламной сети Яндекса. Работа с отчётами полностью бесплатна, как использование самой Яндекс.Метрики. 

Обратите внимание: данные о денежных показателях в отчётах Метрики — справочные и предназначены для ознакомления. В них возможно небольшое расхождение со статистикой в партнёрском интерфейсе. Это связано с разницей в подсчёте — Метрика оперирует визитами на сайт, а РСЯ — показами рекламных блоков. 

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Монетизация,веб-аналитика,метрика
Больше возможностей для настройки дизайна Турбо-страниц – экспериментируйте!
Александра (Яндекс)
6 июня 2018, 15:14

Отличные новости для владельцев сайтов и вебмастеров! Теперь в настройки Турбо-страниц в Вебмастере можно добавлять CSS-стили и перейти от стандартного дизайна к индивидуальному, а именно:

- изменить цвет фона страницы или отдельных разделов;

- использовать подложки для фона;

- использовать другие дефолтные для популярных браузеров шрифты, а также полужирное, курсивное или подчеркнутое начертание;

- настраивать внешний вид отдельных элементов — например, кнопок.

За основу можно взять стиль, который вы используете для сайта, или создать новый.

Чтобы сразу посмотреть на Турбо-страницы в новом дизайне до подготовки RSS-канала, используйте «песочницу» в Вебмастере. Добавьте в нее код отдельной страницы, а затем дополняйте его описаниями новых элементов — картинок, видео, меню, кнопок обратной связи и других. Вы увидите в реальном времени, как будет выглядеть готовая Турбо-страница. Полученный код можно использовать как шаблон для настроек всего RSS-канала. В интерфейсе инструмент называется «Отладка» — его можно найти в разделе «Турбо-страницы».

 

В «песочницу» также можно добавить код CSS-стиля и посмотреть, как он будет выглядеть на Турбо-странице, а затем заменить или отредактировать. Чтобы применить готовый стиль, его нужно перенести из «песочницы» в раздел «Турбо-страницы — Настройки».

В «песочнице» также есть примеры CSS-стилей — их можно использовать для работы с дизайном и не писать код с нуля. Подробнее о новых инструментах читайте в помощи Вебмастера.

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Присоединяйтесь к воркшопу по Динамической Монетизации и Header Bidding 6 июня в офисе Яндекса
Александра (Яндекс)
31 мая 2018, 14:51

Будем рады увидеть вас на воршкопе «Инструменты ADFOX: Header Bidding и Динамическая монетизация». Мы разберем на конкретных примерах, как использовать и настраивать эти инструменты, как работать с отчётами и ещё много всего полезного для монетизации сайтов. На время воркшопа мы выдадим участникам рабочие аккаунты ADFOX: вы сможете всё попробовать сами и задать нам любые вопросы лично.

Программа, карта проезда и форма регистрации по ссылке - до встречи на воркшопе!

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Предлагайте агентствам в Директе премиальный инвентарь с помощью «Частных сделок»
Александра (Яндекс)
30 мая 2018, 16:33

Платформа для автоматизированной закупки медийной рекламы "Частные сделки" выходит в открытую бету. С ней издатели получают удобное управление всей рекламной монетизацией из единого интерфейса и могут предлагать агентствам размещение рекламы с фиксированным CPM на конкретном месте сайта.

Агентства получают возможность запускать охватные кампании из Директа, комбинируя показы в Рекламной сети Яндекса с показами по «Частным сделкам». Для нацеливания на нужную аудиторию можно использовать более 200 медийных таргетингов Директа, таргетинги ADFOX, а также сегменты Яндекс.Аудиторий. На все показы действуют единые правила видимости — в зоне видимости пользователя как минимум 2 секунды должно находиться не менее 50% площади баннера.

При этом нет необходимости заключать договор и делать интеграцию с каждой площадкой по отдельности: выплаты за показы рекламы в «Частных сделках» владельцы сайтов получают по договору РСЯ.  

Кроме того, все рекламные материалы проходят модерацию Директа — мы проверяем их на соответствие законодательству и заботимся о том, чтобы на ваших премиальных позициях показывалась качественная реклама.

 

Управление «Частными сделками»

Агентства управляют «Частными сделками» в Директе, а издатели — в ADFOX.

Сначала издатель создает сделку, настраивает ее параметры — CPM, уровень, приоритет, скорость открутки показов и другие — добавляет таргетинги и указывает идентификатор агентства. Агентство увидит эту сделку в своем аккаунте: ее можно отклонить или принять и подключить в любое количество кампаний со всеми доступными медийными таргетингами Директа.

Для того, чтобы характеристики трафика оставались неизменными, мы не даём возможности изменить параметры сделки после того, как она предложена агентству — только создать новую. Единственная настройка, которую можно менять у отправленной сделки, это приоритет.

Мы добавили контакты площадок, подключенных к этой платформе, в закрытый раздел для рекламных агентств на сайте Яндекса, а контакты агентств — в интерфейс ADFOX.

Можно добавить «частные сделки» в Динамическую монетизацию?

Такая возможность появится в течение нескольких недель — мы обязательно еще расскажем об этом.

Напомним, что в Динамической монетизации можно при каждом показе сравнивать цены всех покупателей рекламы со ставками из открытого аукциона и выбирать наиболее высокую. Для этого сначала из всех кампаний с подходящими таргетингами выбирается одна с наиболее высоким CPM. Затем система пробует найти в открытом аукционе объявление со ставкой выше, чем этот CPM. Если такое объявление находится, оно показывается пользователю. Если нет, право показа возвращается к кампании с наиболее высоким CPM. Если показ не подходит под таргетинги кампаний прямых продаж или частных сделок, он будет торговаться в открытом аукционе по цене не ниже указанного порогового CPM.

Как подключить

Обратитесь к вашему менеджеру в Яндексе или в службу поддержки ADFOX. Если у вас нет действующих договоров с РСЯ и ADFOX, потребуется их заключить.

Подробнее о настройках и возможностях частных сделок читайте в помощи — и задавайте нам вопросы.

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Новое в дизайне блоков Рекламной сети
adv
19 марта 2018, 18:39

Продолжаем экспериментировать с форматами, чтобы сделать их еще эффективнее и прибыльнее: на этот раз мы изменили дизайн горизонтального и вертикального постера, а также горизонтального блока. Теперь большую часть площади объявлений занимают изображения с заголовками объявлений на подложке и кнопками с доменами рекламодателей.

Горизонтальный постер

Горизонтальный блок

По нашим подсчётам, прирост прибыли от новых блоков составляет до 30% при сопоставимом качестве кликов и конверсий.

А еще теперь Motion можно разместить и на десктопном вебе:

Мы ожидаем, что он принесёт владельцам сайтов +20-30% к доходу. Сейчас средний CPMV формата Motion составляет ~190 руб, но этим его потенциал не исчерпывается: в отдельных случаях он может достигать 600-900 руб.

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Рекламная сеть Яндекса,РСЯ
Гайд для площадок: на что заменить раздражающие форматы
adv
6 февраля 2018, 17:31

В декабре мы рассказывали о том, что ассоциация IAB Russia определила в своем исследовании 11 форматов плохой рекламы, которая наиболее раздражает и мешает потреблению контента.

Сейчас, чтобы улучшить впечатления пользователей, мы рекомендуем заменить самые раздражающие их форматы. А на что именно их менять — читайте подробные инструкции в нашей статье.

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Почему фильтрация раздражающих форматов рекламы помогает бороться с блокировщиками
adv
25 декабря 2017, 10:16

Пользователи всё чаще стараются избежать просмотра рекламы, которая им не нравится: согласно отчету Deloitte, среди опрошенных 30% используют блокировщики, еще 13% ― планируют начать их использовать, но при этом 11% не собираются отказываться от онлайн-рекламы.

Однако такие программы, как правило, фильтруют всю или почти всю рекламу, включая ту, что воспринимается пользователями позитивно ― и доходы владельцев сайтов снижаются. Недополученная прибыль оборачивается более серьезными, чем может показаться на первый взгляд, проблемами для всей экосистемы рунета.

С одной стороны, выбирая рекламную модель монетизации, медиаиздатели получают доступ к бюджетам рекламодателей ― это могут быть как контракты с крупными игроками, так и множество предложений в рекламных сетях от средних. Это достаточно стабильный источник доходов, который позволяет сохранять контент бесплатным для пользователей, а также вкладываться в его количество и качество ― и вовремя оплачивать хостинг и работу редакции. В отсутствие сторонней финансовой поддержки альтернативные модели монетизации ― такие, как плата за подписку или краундфайндинг ― не всегда оказываются экономически эффективными. «Теряя» аудиторию, использующую блокировщики, издатели теряют рекламные деньги ― в результате им приходится экономить на контенте или закрывать сайт.

С другой стороны, не вся реклама работает экологично по отношению к пользователю ― например, когда баннер на половину экрана мешает читать статью или смотреть фильм и его невозможно закрыть, пропустить, убрать. Желание пользователей защититься от раздражающей и агрессивной рекламы понятно, но далеко не вся реклама так устроена ― например, при показах на сайтах-партнерах Рекламной сети Яндекса учитываются интересы и поведение пользователей, а еще мы следим за тем, чтобы блоки РСЯ не закрывали доступ к контенту.  

Хорошим решением для рынка стала бы выработка единого подхода к используемым форматам и отказ от наиболее «раздражающих» ― для того чтобы вернуть пользователям доверие к рекламе.

В поисках баланса между интересами пользователей, рекламодателей и медиаиздателей, ассоциация IAB Russia при активном участии Яндекса сформировала индустриальный комитет по улучшению рекламы ― в него вошли более 40 представителей отрасли. Члены комитета проделали огромную работу по созданию рекомендаций для рынка с учетом специфики российской аудитории.

«Определение раздражающих форматов рекламы на уровне IAB Russia ― важный шаг, который позволит улучшить качество интернет-рекламы в стране. Мы инициировали создание российских стандартов качественной рекламы, потому что уверены, что рынок должен учитывать сценарии поведения российских интернет-пользователей, интересы всех участников индустрии. Кропотливая работа, проделанная в ассоциации ― пример того, как участники готовы договариваться, идти на уступки ради интересов пользователей и будущего индустрии», ― считает Леонид Савков, коммерческий директор Яндекса.

Ассоциация провела исследование, как пользователи взаимодействуют с различными типами рекламы ― подробно о его методике можно прочитать по ссылке. В результате комитетом были выделены 11 форматов, которым пользователи доверяют меньше всего: полный перечень с описанием доступен в «Российских рекомендациях качественной рекламы. Версия 1».

С первой недели февраля Яндекс.Браузер возьмет эти рекомендации за основу для фильтрации «раздражающей» рекламы для своих пользователей: обратите внимание, что реклама на сайте не будет фильтроваться полностью ― Браузер перестает показывать только агрессивный формат.

Любая компания, любой владелец сайта может, как и мы, поддержать рекомендации по улучшению качества интернет-рекламы и отказаться от размещения раздражающих рекламных форматов, перечисленных выше. Cогласно инициативе IAB Russia, все, кто сделает это или подтвердит свои намерения, вместе образуют «безопасную гавань» рунета. Яндекс.Браузер не будет фильтровать раздражающую рекламу на доменах участников «безопасной гавани» до марта 2018 года, а IAB Russia будет распространять информацию о них и следить за тем, чтобы все соблюдали правила игры.

Проверить свой сайт на наличие таких форматов можно с помощью инструмента «Диагностика» в Вебмастере ― для этого появились специальные уведомления.

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Новое к новому: о новинках для монетизации
Александра (Яндекс)
21 декабря 2017, 12:59

В ADFOX появился новый формат интерактивных рекламных баннеров — Interscroller, новая версия Yandex SDK 2.8 для iOS теперь поддерживает Video Interstitial в мобильных полноэкранных блоках, а баннер 240×400 в РСЯ стал анимированным.

Параллакс-эффект: новый интерактивный Interscroller

В ADFOX появился новый формат интерактивных рекламных баннеров — Interscroller. Это решение для баннеров с разным содержимым: как для HTML-креативов, так и для изображений.

Interscroller специально разработан для показа в контенте, особенно эффектно смотрится внутри статей. 
Содержимое рекламного блока появляется из-под контента по мере того, как пользователь прокручивает страницу. Реклама начинает плавно показываться с нижней части баннера, а при скролле постепенно раскрывается во всю свою ширину, после чего так же плавно и аккуратно «скрывается» под контент.

Вот здесь можно посмотреть пример такого баннера с параллакс-эффектом.

Формат Interscroller разработан с учетом всех типов платформ, но особенно выигрышно будет смотреться на мобильных устройствах.

Подробности о возможностях баннера и его установке читайте в помощи ADFOX.

 

Полноэкранная мобильная видеореклама в новой версии SDK

В новой версии SDK 2.8 для iOS появилась поддержка Video Interstitial в мобильных полноэкранных блоках. Таким образом, теперь видеореклама участвует в RTB-аукционе наряду с медийными баннерами и объявлениями Директа.

 

По нашей оценке, средний доход от полноэкранной рекламы превышает доход от баннерной более чем в 2 раза, а при правильной настройке — до 4 раз. 
Кроме того, такой формат не увеличивает загруженность приложения рекламой. Один полноэкранный блок может заменить от 2 до 4 обычных баннерных блока (320×50), что, напротив, снизит количество рекламы в приложении. При индивидуальном подходе к каждому приложению для этого блока можно найти позиции, которые максимизируют доход партнёров и не ухудшат пользовательский опыт.

До конца года полноэкранная видеореклама появится и на Android — рекомендуем следить за обновлениями нашего SDK и придерживаться максимально актуальной версии, чтобы автоматически запустить показы нового формата.
 

Баннер 240×400 в РСЯ стал анимированным

В декабре произошел редизайн популярного рекламного блока — фиксированного баннера 240×400. Теперь он показывается в виде автоматически сгенерированной анимации, которая запускается, попав в зону видимости.

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Таким образом, медийный эффект баннера усилился, он стал привлекать больше внимания — в результате редизайна доля качественных кликов увеличилась на 12% на десктопах, на 16% на мобайле и на 12% на планшетах.

Никаких изменений вносить в код не нужно, анимированные блоки генерируются автоматически. В будущем мы планируем добавить подобные улучшения и к остальным фиксированным форматам рекламных блоков.

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Рекламная сеть Яндекса,РСЯ,ADFOX
Новые рекламные места на Турбо-страницах ― тестируйте!
adv
13 декабря 2017, 17:36

Теперь вы сможете разместить на Турбо-страницах больше рекламных блоков — столько, сколько вам понадобится. Для этого понадобится внести изменения в RSS: добавьте в описание элемента channel для каждого рекламного блока тег yandex:adNetwork с дополнительным атрибутом turbo-ad-id с буквенным идентификатором в качестве значения, например, first_ad_place, second_ad_place. Затем внутри каждого тега turbo:content укажите место вызова рекламного блока с помощью элемента figure с атрибутом data-turbo-ad-id .Если атрибут turbo-ad-id не указан, реклама разместится в конце Турбо-страницы.

Подробнее о настройках блоков РСЯ и ADFOX для разных рекламных мест читайте в помощи. Обратите внимание, что на одной странице можно размещать оба типа блоков.

Дополнительные рекламные места помогают увеличивать доход от вашей мобильной аудитории, но при этом важно не раздражать пользователей рекламой, чтобы они не уходили с сайта. Поэтому мы рекомендуем ставить не больше одного блока на экран: это примерно 250 слов, 4 картинки или 4 видео. Сейчас жесткого контроля за соблюдением этих рекомендаций нет: для того, чтобы сформулировать разумные ограничения, мы хотим опираться на ваш опыт взаимодействия с Турбо-страницами.

Напомним, что кроме блоков Рекламной сети Яндекса вы можете показывать на Турбо-страницах баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. Для этого нужно подключиться к ADFOX: зарегистрируйтесь на сайте, подтвердите ваш номер телефона и примите условия оферты. С 1 декабря ADFOX предоставляет издателям возможность бесплатного показа рекламы на Турбо-страницах — сервис определяет такие показы по флагу на системных типах баннеров.

Удачных кампаний!

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Турбо-страницы,РСЯ,Рекламная сеть Яндекса,ADFOX
Используйте ADFOX на Турбо-страницах бесплатно
adv
1 декабря 2017, 16:34

Как мы уже рассказывали, кроме блоков Рекламной сети Яндекса вы можете показывать на Турбо-страницах баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. Для этого нужно подключиться к ADFOX: зарегистрируйтесь на сайте, подтвердите ваш номер телефона и примите условия оферты. Быть при этом партнером РСЯ не обязательно; а если вы – уже партнер РСЯ и ваши доходы выше 75 000 руб/мес, вы можете использовать ADFOX всего за 1 руб/мес.

С 1 декабря ADFOX предоставляет издателям возможность бесплатного показа рекламы на Турбо-страницах – сервис определяет такие показы по флагу на системных типах баннеров.

Для этого вам нужно отправить заявку нашим менеджерам, а затем подписать допсоглашение и приложение к договору. Показы рекламы на десктопной и мобильной версиях сайта по-прежнему оплачиваются согласно условиям договора.

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РСЯ,Рекламная сеть яндекса,ADFOX,Турбо-страницы
Турбо-страницы в поиске, Новостях и Дзене теперь доступны всем. Что дальше?
adv
22 ноября 2017, 17:56

Возможно, вы уже знаете, что Турбо-страницы — легкие страницы для быстрой загрузки из поиска Яндекса, Новостей и Дзена на мобильных устройствах — официально вышли из беты. Теперь они доступны не только партнерам Яндекс.Новостей, но и всем владельцам сайтов. Подключить их можно из Вебмастера: для этого нужно подготовить RSS сайта, добавить его в Вебмастер и включить показ Турбо-страниц. Если ранее вы уже подключили эту функциональность через менеджера, дополнительных настроек в Вебмастере не требуется — вы по-прежнему можете управлять Турбо-страницами в RSS-канале. А еще мы запустили Турбо-страницы в Директе — на них можно не только изучить преимущества товара или услуги, но и оформить заказ.

Ускоренная загрузка вашего контента на устройствах с медленным или нестабильным интернетом помогает увеличивать охват растущей мобильной аудитории: по данным Mediascope, 66 млн российских пользователей используют мобильный интернет наряду с десктопным, а 20 млн уже выходят в интернет только с мобильных устройств — это на 15% больше, чем год назад.

А что с монетизацией?

Как и раньше, на Турбо-страницах можно разместить блоки Рекламной сети Яндекса и показывать своей аудитории контекстную и медийную рекламу. Близкую к 100% заполняемость рекламных мест обеспечивают десятки тысяч рекламодателей и популярные доходные форматы. Каждым рекламным местом можно управлять так же, как и на десктопе — выставлять пороговые значения CPM, выбирать стратегии показов, отключать те или иные виды рекламы — например, по домену или по поведенческому таргетингу.

Однако возможности монетизации не ограничиваются блоками Рекламной сети Яндекса: используя ADFOX, вы можете показывать на Турбо-страницах баннеры прямых рекламодателей, а также подключать сторонних монетизаторов и другие рекламные сети. А еще можно сравнивать ставки всех монетизаторов и продавать каждый показ по наиболее выгодной цене с помощью Динамической монетизации.

Делимся продуктовыми планами в новом разделе сайта

На сайте рекламных технологий появился специальный раздел о Турбо-страницах: здесь мы планируем публиковать новости, кейсы и обучающие материалы, а сейчас — делимся с вами планами по развитию Турбо-страниц, чтобы вы получили более полное представление об их возможностях. О всех новых запусках мы обязательно расскажем — подписывайтесь на наши новости, чтобы ничего не пропустить!

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ADFOX,РСЯ,Турбо-страницы
Реклама на Турбо-страницах и AMP в РСЯ и ADFOX: возможности для издателей
Александра (Яндекс)
10 октября 2017, 14:45

Недавно мы упростили работу с рекламными блоками для различных версий сайта: для этого мы усовершенствовали визуальный конструктор кода в партнерском интерфейсе. Теперь в нем можно выбрать версию сайта — и сервис предложит только подходящие для нее форматы.

Это поможет вам избежать возможных проблем с отображением рекламы на различных устройствах — например, в тех случаях, когда пользователь заходит на сайт с компактного смартфона.

Мы также разметили по версиям сайта созданные ранее блоки — вы увидите это в своем аккаунте. Если какой-то блок оказался размечен некорректно, пожалуйста, напишите нам — и мы всё поправим.

С появлением визуального конструктора кода станет проще и удобнее размещать рекламу на AMP и Турбо-страницах.

Напомним, что Турбо-страницы — это технологическое решение, которое позволяет ускорять загрузку контента с ваших площадок на мобильных устройствах. По клику на сюжет браузер автоматически собирает Турбо-страницы по универсальному шаблону: логотип сайта, иллюстрация, полный текст страницы, рекламный блок, дополнительные материалы. Содержание страниц кэшируется на серверах Яндекса.

Турбо-страницы показываются в результатах поиска Яндекса, в Яндекс.Новостях и в сервисе Яндекс.Дзен. Они помечаются пиктограммой в виде ракеты. Пока монетизация Турбо-страниц доступна только партнерам Яндекс.Новостей.

На Турбо-странице предусмотрено одно рекламное место внизу страницы — между текстом статьи и секцией с ссылками-рекомендациями, ведущими мобильную версию вашего сайта (или десктопную, если мобильной нет). Здесь вы можете показывать как контекстные объявления Директа, в том числе в формате Motion, так и медийную рекламу Яндекса. Для этого нужно будет отметить соответствующую версию в визуальном конструкторе кода, выбрать нужный блок и скопировать полученное значение параметра id в элемент yandex:adNetwork в фиде Яндекс.Новостей.

В рекламных блоках также могут показываться баннеры прямых рекламодателей. Создайте нужные блоки в интерфейсе ADFOX, а затем внестите изменения в фид Яндекс.Новостей: нужно поместить в элемент yandex:adNetwork ![CDATA[код блока]] и добавить атрибут type со значением AdFox. Обратите внимание, что в одном экспортном файле сейчас нельзя одновременно передавать идентификатор рекламного блока РСЯ и рекламу в ADFOX — нужно выбрать что-то одно.

На AMP рекламные блоки размещаются аналогично с той разницей, что полученный код нужно поставить не в фид, а на саму страницу. Также немного отличается набор форматов: например, разместить блок Motion можно только на Турбо-странице.

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Турбо-страницы,AMP,Рекламная сеть яндекса,РСЯ,ADFOX
Технологии монетизации – 2017: видео и презентации
Александра (Яндекс)
6 октября 2017, 16:52

На нашем канале появились записи докладов с конференции «Технологии монетизации – 2017», а еще мы подготовили для вас презентации всех участников. Спасибо всем тем, кто принял участие и присоединился к трансляции: до встречи на наших следующих мероприятиях – и хорошей пятницы!

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Сертификация по ADFOX и РСЯ открыта для специалистов
Александра (Яндекс)
20 сентября 2017, 16:13

Теперь вы сможете проверить, насколько хорошо вы умеете работать с РСЯ и ADFOX, и получить от Яндекса именной сертификат специалиста.

Зачем нужна сертификация?

 

Настоящие профессионалы — один из самых мощных драйверов развития рынка. В поиске решений своих задач они первыми тестируют новые технологии и инструменты, изучают и оптимизируют бизнес-процессы, постоянно ищут баланс между затратами ресурсов и качеством результата — и так выводят профессиональное сообщество на новый уровень.

 

Наряду с обучением, сертификация помогает адекватно оценивать профессиональные знания и навыки — как ваши, так и ваших сотрудников, — выявлять «пробелы» и зоны роста, более глубоко погружаться в сервисы и детальнее разбираться в том, как они работают. И, в конечном счете, повышать доходы от рекламы на ваших площадках.

Для кого?

Для специалистов по закупке трафика и владельцев площадок — сайтов и приложений.

Сертификат Яндекса подтверждает профессионализм специалистов и таким образом дает им возможный вектор развития и конкурентные преимущества на рынке труда. Издателям сертификация помогает подтвердить или даже повысить квалификацию сотрудников, эффективнее монетизировать инвентарь, освоить продвинутую функциональность ADFOX и РСЯ и продемонстрировать рекламодателям высокий уровень владения технологиями.

Какие еще преимущества дает статус сертифицированного специалиста?

Статус подтверждает, что мы доверяем опыту и профессиональной экспертизе специалистов: поэтому мы планируем приглашать их одними из первых оценить и протестировать бета-версии новых инструментов. А еще мы будем организовывать для них специальные мероприятия, чтобы вместе обсуждать актуальные вызовы рынка.

Как пройти сертификацию?

Успешно сдать тест. Приступить к нему вы можете с любого логина Яндекс.Паспорта. Обязательно проверьте, чтобы ваши имя и фамилия были указаны верно - поменять их в сертификате будет нельзя. Если вместо имени и фамилии вы укажете что-то другое, сертификат может быть аннулирован, а запас попыток на логине восстановится только тогда, когда истечет срок действия сертификата.

Тесты состоят из вопросов с одним или несколькими правильными ответами. Вопросы сгруппированы по темам: чтобы получить статус сертифицированного специалиста, необходимо преодолеть минимальный порог правильных ответов по каждой из них. Если у вас критичный недобор знаний по 1-2 темам, вы не сможете получить сертификат, пока не изучите их достаточно хорошо и не пересдадите тест. Кроме теоретических знаний вам также пригодятся практические навыки работы с рекламой на различных площадках.

На прохождение теста дается несколько попыток: если вам не удастся сдать тест с первого раза, вы сможете попробовать пересдать его через неделю. Следующие попытки будут доступны с интервалом в три месяца каждая.

Сертификат действителен в течение 12 месяцев. Затем тестирование нужно будет пройти заново, чтобы ваш статус оставался актуальным: в течение года функциональности сервисов могут существенно измениться – как и бизнес-задачи, которые вам придется решать. В соответствии с этим мы планируем регулярно обновлять вопросы в тестах. Новая попытка сдачи станет доступна за 30 дней до истечения срока сертификата.

Как получить сертификат?

В Личном кабинете его можно скачать и распечатать, разместить с помощью кода вставки на сайте или в резюме, а также поделиться им в соцсетях. Каждому сертификату присваивается уникальный номер, по которому можно проверить его подлинность.

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РСЯ,ADFOX,Сертификация
Сегменты Яндекс.Аудиторий стали доступны в интерфейсе ADFOX
Александра (Яндекс)
14 сентября 2017, 17:47

Теперь для таргетирования рекламных кампаний в ADFOX вы сможете использовать как собственные данные о пользователях на ваших площадках, так и данные внешних поставщиков: для этого мы добавили в интерфейс отдельную вкладку с сегментами из Яндекс.Аудиторий.

Преимущество такой интеграции, в первую очередь, в том, что для таргетирования рекламных кампаний напрямую из ADFOX станут доступны данные из внешних DMP, которые обычно используют рекламодатели – в том числе в Яндекс.Дисплее.

В справке Аудиторий вы найдете контакты внешних поставщиков, которые сейчас подключены к сервису. В отличие от собственных данных, данные внешних поставщиков предоставляются за отдельную плату — в интерфейсе для каждого сегмента DMP будет указана стоимость за тысячу показов (CPM).

 

Что еще умеют Аудитории

Для начала, в Аудиториях можно создавать сегменты на основе загружаемых данных – адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов или ID мобильных устройств. Используя собственные вычислительные мощности, сервис умеет распознавать этих пользователей на вашем сайте.   

Анализируя поведение пользователей на площадке – например, с помощью Метрики или AppMetrica – вы можете проследить, как их интересы отражаются на поведении. Скажем, владельцы определенной модели авто будут проводить больше времени в разделах, посвященных именно этой модели, а футбольные болельщики будут чаще просматривать трансляции матчей, где играет «их» команда. На основе информации из счетчиков в Аудиториях также можно объединять пользователей со сходным поведением в сегменты, чтобы предлагать рекламодателям более узкие и точные таргетинги.

Если вы хотите найти на сайте тех, кто уже видел баннер или ролик рекламодателя, чтобы, например, снизить или увеличить частоту показов или показать им другой креатив, вы можете объединить таких пользователей в сегмент с использованием пикселя Яндекс.Аудиторий.

А еще на основе ваших собственных сегментов сервис умеет находить похожих пользователей, используя технологию look-alike. Используйте такие сегменты, чтобы увеличивать охват рекламных кампаний: при этом вы можете получить меньший охват с большей точностью или наоборот.

Сегменты можно сочетать друг с другом, используя условия И/ИЛИ, и создавать более прицельные таргетинги — например, настраивая look-alike по сегменту с базой ID устройств или комбинируя сегменты из Метрики с пикселем Яндекс.Аудиторий.

Как подключить

Свяжите аккаунт Яндекса, в котором вы работаете с Аудиториями, с аккаунтом ADFOX по этой инструкции. Чтобы начать использовать данные от внешних DMP, необходимо подписать дополнительное соглашение к договору на ADFOX: для этого отправьте нам письмо на accounts@adfox.ru.

Подробнее о работе с сегментами читайте в помощи Аудиторий, а о таргетировании в ADFOX – в помощи сервиса.

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Яндекс.Аудитории,ADFOX,Внешние DMP
Прогнозирование трафика, разблокировка качественной рекламы и интеграция с Аудиториями — новости ADFOX в сентябре
adv
8 сентября 2017, 15:00

ADFOX усиленно готовились к началу нового сезона и вот результат — несколько отличных новостей сразу.

Итак, новость первая

Начали тестировать технологию разблокировки рекламы на площадках клиентов ADFOX. Новая технология будет срабатывать исключительно для форматов, не ухудшающих пользовательский опыт. Мы имеем в виду фиксированные блоки без звука и расхлопов — блоки, которые не мешают работать с сайтом, поэтому, как правило, не раздражают его аудиторию.

Сейчас наше решение находится на стадии бета-тестирования, и мы прилагаем все усилия, чтобы прийти к оптимальному результату. Мы понимаем и разделяем желание пользователей защититься от агрессивных, назойливых и шокирующих форматов рекламы. Поэтому уже предложили российскому профессиональному сообществу разработать стандарты качественной интернет-рекламы. Они позволят максимально учесть специфику пользователей, исторически сложившийся контекст и интересы площадок. Таким образом мы рассчитываем стабилизировать баланс между счастьем пользователей и развитием индустрии.

Если вы хотите присоединиться к эксперименту, напишите нам. В ответ мы поделимся с вами подробной инструкцией по доработкам на стороне площадки, а в ближайшем времени — вернемся с рассказом о разработанных стандартах.

Новость вторая. Приглашаем вас проверить в деле ещё один новый инструмент — прогнозирование трафика. Сервис предсказывает открутку рекламной кампании, учитывая настройки размещения и анализируя статистику по площадке. А затем выдаёт вам результат: 

Прогнозатор поможет ускорить и упростить работу с прямыми продажами: оценить доступность инвентаря для определённой кампании, спланировать размещение и, если нужно, изменить его параметрыСейчас он работает в режиме закрытого бета-тестирования. Осенью прямые продажи традиционно растут, так что сейчас самое время воспользоваться возможностями нового инструмента. А нам будет очень полезна ваша обратная связь для совершенствования сервиса.

Подробнее о прогнозировании трафика читайте в помощи. Чтобы протестировать новый модуль, напишите в службу поддержки или обратитесь к вашему аккаунт-менеджеру.

Ну и наконец, новость третья: для таргетирования рекламных кампаний в ADFOX теперь доступны сегменты из Аудиторий — как собственные, так и внешних поставщиков данных. Основное преимущество этой интеграции в том, что в интерфейсе ADFOX вы сможете напрямую выбирать и использовать сегменты внешних DMP, которые предпочитают рекламодатели — в том числе в Яндекс.Дисплее.

В справке Аудиторий вы найдете контакты внешних поставщиков, которые сейчас подключены к сервису. В отличие от собственных данных, данные внешних поставщиков предоставляются за отдельную плату — в интерфейсе для каждого сегмента DMP будет указана стоимость за тысячу показов (CPM).

Чтобы использовать эти сегменты, вам потребуется связать аккаунт Яндекса, в котором вы работаете с Аудиториями, с аккаунтом ADFOX по этой инструкции. Более подробно об использовании Аудиторий в ADFOX мы расскажем на следующей неделе — следите за новостями!

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Новый дизайн вертикальных блоков: что изменилось
Александра (Яндекс)
30 августа 2017, 17:09
Мы продолжаем экспериментировать с дизайном рекламных блоков в поиске решений, которые принесут больше качественного трафика рекламодателям и больше дохода площадкам-партнерам. В результате экспериментов мы начинаем обновлять дизайн десктопного нефиксированного вертикального блока – второго по популярности формата в Рекламной сети Яндекса: теперь он поддерживает уточнения и заглушки, более привлекательно отображает рекламу мобильных приложений.
Изображения отрисовываются во всю высоту объявления, что делает их крупнее и заметнее. Эксперименты показали, что CTR нового блока в среднем выше на 16% чем в старом формате.
Также в обновленных вертикальных блоках впервые появится возможность показывать вторые заголовки из Директа, когда такой формат объявлений станет доступен рекламодателям в сетях. Постепенно поддерживать вторые заголовки станет всё больше форматов – следите за обновлениями!
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Регистрируйтесь на онлайн-трансляцию
Александра (Яндекс)
24 августа 2017, 16:20

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции «Технологии монетизации – 2017» – ежегодной конференции для медиаиздателей, разработчиков мобильных приложений и создателей видеоконтента. 8 сентября мы поговорим о том, как за последний год изменились тенденции рынка и бизнес-показатели его участников, расскажем о продуктовых новинках, обсудим вместе с представителями площадок «наболевшие» вопросы и постараемся дать на них ответы. В центре внимания – Динамическая монетизация в ADFOX как способ увеличивать доход от каждого рекламного показа, новые каналы дистрибуции контента (такие, как Яндекс.Дзен), медиация мобильной рекламы и новые возможности для монетизации видеоинвентаря, а также решения проблемы блокирования рекламы.

Не забудьте заранее зарегистрироваться: https://events.yandex.ru/events/b-konf/08-sept-2017/

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Как Динамическая монетизация помогает площадкам увеличивать доходы от рекламы: интервью с командой ADFOX
Александра (Яндекс)
7 августа 2017, 17:01

Читайте на сайте рекламных технологий: мы побеседовали с Сергеем Квачом и Андреем Кочуровым о том, какие преимущества дает издателям возможность сравнивать ставки всех монетизаторов при каждом рекламном показе.

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