Клуб Рекламной сети Яндекса

январь 2015
Про плоские блоки
voron2783
4 января 2015, 16:50

Здравствуйте!

Скажите, как сейчас создать обычный плоский блок с объявлениями? В "Настройках" в "Видах блока" теперь нету выбора Плосккого формата.

3 комментария
нужен совет по размещению рекламы
coins4u
4 января 2015, 16:52

Коллеги, добрый день.

Решил обратиться к вам за независимым мнением по текущему расположению рекламных блоков и советом как сделать лучше. Хочется достигнуть двух результатов - меньше раздражать посетителей рекламой и по возможности увеличить доход с рекламы. тема не особо прибыльная - коллекционирование монет, но уж что есть.

посещаемость около 4000 уников.

http://sovmint.ru

 

Заранее спасибо всем ответившим.

9 комментариев
рекламные блоки,эффективность блоков РСЯ
Подтверждение модератором на перевод в рабочий режим (включение статистики)
serfom1971.fomichyov
4 января 2015, 16:54

Примерно две недели назад разместил новый рекламный блог на сайте. Стутус площадки "Ждет подтверждения модератора на перевод в рабочий режим (включение статистики)". Сколько ещё ждать когда модератор наконец переведёт плащадку в рабочий режим?

5 комментариев
Связка аккаунтов
reportw
4 января 2015, 16:55

Здравствуйте. Есть ли необходимость в повторной отправке документов (скана паспорта), если я являюсь авторизованным в системе Яндекс.Деньги, но под другим аккаунтом (с РСЯ его связал) ? Буду благодарен за ответ.

6 комментариев
Изменение платежных реквизитов и отказ от ЦОП, при смене страны и гражданства
tc.club
10 января 2015, 14:40

Добрый день!

В феврале месяце выезжаю в Россию на ПМЖ.

В данный момент гражданин Казахстана и работаю в "Рекламной сети" через ЦОП Yandex Europe AG

Процедура смены гражданства займет ориентировочно 3-4 месяца.

Можно ли приостановить платежи, без остановки рекламных площадок?

Хотелось бы что бы площадки работали и приносили доход.

После получения гражданства РФ, пройти процедуру верификации и работать с "Рекламной сетью" уже минуя ЦОП.

Подскажите пожалуйста, выполнимо ли это?

6 комментариев
Разрешен ли арбитраж трафика
Арман
10 января 2015, 14:43

Здравствуйте.

Допустим у меня новостной сайт, трафик я получаю не с поиска, а с тизеров. Может ли мой сайт учавствовать в программе РСЯ ?

3 комментария
Тестирование площадки
vasily.gorodilo
10 января 2015, 14:47

Подскажите сколько должно длиться тестировние площадки после размещения блоков Директа на сайте? У меня уже 4-ые сутки пошли, а статус до сих пор "Тестирование, работает".

2 комментария
Не принимают сайт музыкальной тематики в РСЯ
roxe.by
12 января 2015, 00:09

Добрый день, не принимают сайт музыкальной напрвленности в рекламную сеть, сайт http://muz-puls.ru,

причина - "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", хотя в интернете много таких же сервисов прослушивания радио принятых в сеть. В чем же дело? Спасибо за помощь...

Нет комментариев
Просел заработок за последние 2 недели
Новости
12 января 2015, 00:15

Просел заработок где-то на 40% за последние 2 недели

При этом по настройкам  ничего не менялось и посещаемость остается на уровне.

Кто-то еще с таким сталкивался?

9 комментариев
Яндекс показы объявлений
rkadymove
12 января 2015, 00:16

Добрый день или вечер )))

Сидя как то вечером дома и сравнивая статистику посещений сайта на Яндекс Метрике, Google Analytics и Рекламная сеть (другой акаунт)  заметил следующие: возьмем для примера один день 4 января (для других дней всё также - проверял)

На Яндекс Метрике просмотров сайта страниц 2 522 за день

На Google Analytics просмотров сайта страниц 2 567 за день

На Рекламной сети (другой акаунт) показов же 6 302 за день


И тут меня осинило почему у меня такая низкая CTR стала!!!


Вопрос следующий: уважаемое руководство Яндекса, почему такие разные показатели?? Ведь на Google Analytics и Google AdSense показатели почи одни и теже. 2 567 и 1 873


Пациент: lada-kalina2.ru

33 комментария
Для второго проекта, тоже нужен договор оферты
Sergienkviktr
12 января 2015, 00:20

Для второго проекта, тоже нужен договор оферты, поясните?

1 комментарий
Учет текстовых объявления Я.Директ в RTB-блоке
kdsya
14 января 2015, 10:58

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, как отражаются показы объявлений Я.Директа в RTB-блоке с точки зрения статистики и финансов? 

Ведь в объявлениях Я.Директа учёт идёт по клика, а в RTB -  по показам.

Спасибо!

11 комментариев
Как сделать картинки сверху над текстом, а не слева от текста?
Сергей
16 января 2015, 12:54

Блок ветикальный (или старый плоский).

Как сделать, чтобы картинки в блоке выводилсь посередине сверху над текстом объявления, а не слева от текста.

Если картинка размещается слева (как это получается по умалчанию), то и весь текст объявления даже не обтекает ее, а просто выводится справа от нее. И в узких сайдбарах это смотрится совсем уж некрасиво. Вот как здесь - http://hron-prostatit.ru А если в блоке есть еще и объявления без рисунков, то и вовсе уродливый блок получается.

Короче, как сделать рисунок посередине над текстом?

Видел такое на mail.ru (если у кого-то есть мыло на mail.ru - внизу в левом сайдбаре -  https://e.mail.ru/messages/inbox/ ), пытался подсмотреть их код - не разобрался, у них там замудрено.

15 комментариев
Не принимают сайт в РСЯ
a.shaikhyloff2013
19 января 2015, 10:26

Всем привет! Кто подскажет что сделать, чтоб сайт приняли в РСЯ?  Мой сайт http://rebenok.msk.ru/

Уже все переделал на сайте, 8 раз отказали в ноябре, боюсь подавать заявку в 9 раз.

Кто подскажет что сделать с сайтом, чтоб его приняли.

Ответ у них всегда один:

Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса

Спасибо.

14 комментариев
Можно ли в фиксированных размерах уменьшить размер шрифта?
yaroslavnasonovs
19 января 2015, 10:27

В плоских уменьшал.

ставил font_size: 0,8

 тут нет такого параметра

 может, можно как-то?

2 комментария
Перенос сайта
beggarm
19 января 2015, 12:20

Добрый день. На днях приняли сайт в РСЯ, но договор еще не оформлен, даже скрины документов не отослал.

Такая ситуация: мне нужно перенести сайт на другой аккаунт и хотелось бы изменить данные, которые я указывал при подаче заявки на добавление сайта в РСЯ. Можно ли как то это сделать?

8 комментариев
Про картинки
ret80-ul
21 января 2015, 12:55

Ребята может вопрос не совсем "туда"

Вопрос такой - недавно мой сайт попал под фильтр, после того как задал вопрос за что, было указано на переспам ключевых слов. Сейчас приходится сложно, потому как переделываются абсолютно все статьи за почти 4 года работы сайта! А это около 1100 статей. С полями - DESCRIPTION и KEYWORDS тоже все более менее понятно!

Однако с картинками все не так просто, и я никак не могу найти официального разъясниния по их заполнению? А именно у картинок есть поля TITLE (заголовок), ALT (грубо - для поисковых систем), а также есть внизу подпись (обычно для пользователя). То есть три поля. 

Простой пример - у меня есть статья про ЛАДА ГРАНТА (большой обзор) в ней около 80 - 90 картинок (40 про кузов), (30 про салон), (10 про двигатель). Раньше тупо называл - ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 1 (прописывал это название в TITLE, ALT и ПОДПИСЬ), вторая картинка по кузову называлась ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 2 (то есть опять три поля TITLE, ALT и подпись - все называются ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 2), третья -ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 3 и т.д. Доходил до салона - там было аналогично ЛАДА ГРАНТА салон, фото1 (три поля), ЛАДА ГРАНТА салон, фото2 (три поля) и.т.д. Аналогично с двигателем.

Оказалось что это спам!!!!!!!!!! Так объясните как сейчас называть картинки?? Не могу найти информацию в помощи Яндекса, ее просто нет!

ВСЕ ЛИ ТРИ ПОЛЯ ЗАПОЛНЯТЬ, ИЛИ КАК?

Если описывать фотографии, типа - фара (все три поля), бампер (опять все три поля), то получается не совсем информативно. Представьте что на сайте 100 обзоров, в каждом обзоре (одни фары, бампера и т.д.).

Ребята объясните по картинкам? А то голова просто кругом идет???    

8 комментариев
При смене банка надо перезаключать договор?
dubrovinboris
21 января 2015, 12:57

Я ИП, работаю сечас по новому договору (с упрощенным документооборотом).

Подскажите, если у меня поменяется банк и соответственно расчетный счет, то что мне надо будет делать? Надо ли будет перезаключать договор?

6 комментариев
Переоформление площадки на др. лицо
delpara
21 января 2015, 12:58

Подскажите можно ли переоформить свою площадку на др. лицо со всеми накопленными деньгами.
Пока оригинал договора не выслал, поэтому заработанные деньги не вывел

 

4 комментария
Оцените сайт и блоки
Сергей Ю.
22 января 2015, 10:44

Пациент www.allremont59.ru

Обратите внимание на форум. Достойный ли он? Как лучше блоки на нем разместить?

Оцените адаптивность. 

Спасибо!

55 комментариев