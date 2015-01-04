Добрый день или вечер )))

Сидя как то вечером дома и сравнивая статистику посещений сайта на Яндекс Метрике, Google Analytics и Рекламная сеть (другой акаунт) заметил следующие: возьмем для примера один день 4 января (для других дней всё также - проверял)

На Яндекс Метрике просмотров сайта страниц 2 522 за день

На Google Analytics просмотров сайта страниц 2 567 за день

На Рекламной сети (другой акаунт) показов же 6 302 за день





И тут меня осинило почему у меня такая низкая CTR стала!!!





Вопрос следующий: уважаемое руководство Яндекса, почему такие разные показатели?? Ведь на Google Analytics и Google AdSense показатели почи одни и теже. 2 567 и 1 873





Пациент: lada-kalina2.ru