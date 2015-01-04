Здравствуйте!
Скажите, как сейчас создать обычный плоский блок с объявлениями? В "Настройках" в "Видах блока" теперь нету выбора Плосккого формата.
Здравствуйте!
Скажите, как сейчас создать обычный плоский блок с объявлениями? В "Настройках" в "Видах блока" теперь нету выбора Плосккого формата.
Коллеги, добрый день.
Решил обратиться к вам за независимым мнением по текущему расположению рекламных блоков и советом как сделать лучше. Хочется достигнуть двух результатов - меньше раздражать посетителей рекламой и по возможности увеличить доход с рекламы. тема не особо прибыльная - коллекционирование монет, но уж что есть.
посещаемость около 4000 уников.
Заранее спасибо всем ответившим.
Примерно две недели назад разместил новый рекламный блог на сайте. Стутус площадки "Ждет подтверждения модератора на перевод в рабочий режим (включение статистики)". Сколько ещё ждать когда модератор наконец переведёт плащадку в рабочий режим?
Здравствуйте. Есть ли необходимость в повторной отправке документов (скана паспорта), если я являюсь авторизованным в системе Яндекс.Деньги, но под другим аккаунтом (с РСЯ его связал) ? Буду благодарен за ответ.
Добрый день!
В феврале месяце выезжаю в Россию на ПМЖ.
В данный момент гражданин Казахстана и работаю в "Рекламной сети" через ЦОП Yandex Europe AG
Процедура смены гражданства займет ориентировочно 3-4 месяца.
Можно ли приостановить платежи, без остановки рекламных площадок?
Хотелось бы что бы площадки работали и приносили доход.
После получения гражданства РФ, пройти процедуру верификации и работать с "Рекламной сетью" уже минуя ЦОП.
Подскажите пожалуйста, выполнимо ли это?
Здравствуйте.
Допустим у меня новостной сайт, трафик я получаю не с поиска, а с тизеров. Может ли мой сайт учавствовать в программе РСЯ ?
Подскажите сколько должно длиться тестировние площадки после размещения блоков Директа на сайте? У меня уже 4-ые сутки пошли, а статус до сих пор "Тестирование, работает".
Добрый день, не принимают сайт музыкальной напрвленности в рекламную сеть, сайт http://muz-puls.ru,
причина - "Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса", хотя в интернете много таких же сервисов прослушивания радио принятых в сеть. В чем же дело? Спасибо за помощь...
Просел заработок где-то на 40% за последние 2 недели
При этом по настройкам ничего не менялось и посещаемость остается на уровне.
Кто-то еще с таким сталкивался?
Добрый день или вечер )))
Сидя как то вечером дома и сравнивая статистику посещений сайта на Яндекс Метрике, Google Analytics и Рекламная сеть (другой акаунт) заметил следующие: возьмем для примера один день 4 января (для других дней всё также - проверял)
На Яндекс Метрике просмотров сайта страниц 2 522 за день
На Google Analytics просмотров сайта страниц 2 567 за день
На Рекламной сети (другой акаунт) показов же 6 302 за день
И тут меня осинило почему у меня такая низкая CTR стала!!!
Вопрос следующий: уважаемое руководство Яндекса, почему такие разные показатели?? Ведь на Google Analytics и Google AdSense показатели почи одни и теже. 2 567 и 1 873
Пациент: lada-kalina2.ru
Для второго проекта, тоже нужен договор оферты, поясните?
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как отражаются показы объявлений Я.Директа в RTB-блоке с точки зрения статистики и финансов?
Ведь в объявлениях Я.Директа учёт идёт по клика, а в RTB - по показам.
Спасибо!
Блок ветикальный (или старый плоский).
Как сделать, чтобы картинки в блоке выводилсь посередине сверху над текстом объявления, а не слева от текста.
Если картинка размещается слева (как это получается по умалчанию), то и весь текст объявления даже не обтекает ее, а просто выводится справа от нее. И в узких сайдбарах это смотрится совсем уж некрасиво. Вот как здесь - http://hron-prostatit.ru А если в блоке есть еще и объявления без рисунков, то и вовсе уродливый блок получается.
Короче, как сделать рисунок посередине над текстом?
Видел такое на mail.ru (если у кого-то есть мыло на mail.ru - внизу в левом сайдбаре - https://e.mail.ru/messages/inbox/ ), пытался подсмотреть их код - не разобрался, у них там замудрено.
Всем привет! Кто подскажет что сделать, чтоб сайт приняли в РСЯ? Мой сайт http://rebenok.msk.ru/
Уже все переделал на сайте, 8 раз отказали в ноябре, боюсь подавать заявку в 9 раз.
Кто подскажет что сделать с сайтом, чтоб его приняли.
Ответ у них всегда один:
Содержание сайта не соответствует редакционной политике Рекламной сети Яндекса
Спасибо.
В плоских уменьшал.
ставил font_size: 0,8
тут нет такого параметра
может, можно как-то?
Добрый день. На днях приняли сайт в РСЯ, но договор еще не оформлен, даже скрины документов не отослал.
Такая ситуация: мне нужно перенести сайт на другой аккаунт и хотелось бы изменить данные, которые я указывал при подаче заявки на добавление сайта в РСЯ. Можно ли как то это сделать?
Ребята может вопрос не совсем "туда"
Вопрос такой - недавно мой сайт попал под фильтр, после того как задал вопрос за что, было указано на переспам ключевых слов. Сейчас приходится сложно, потому как переделываются абсолютно все статьи за почти 4 года работы сайта! А это около 1100 статей. С полями - DESCRIPTION и KEYWORDS тоже все более менее понятно!
Однако с картинками все не так просто, и я никак не могу найти официального разъясниния по их заполнению? А именно у картинок есть поля TITLE (заголовок), ALT (грубо - для поисковых систем), а также есть внизу подпись (обычно для пользователя). То есть три поля.
Простой пример - у меня есть статья про ЛАДА ГРАНТА (большой обзор) в ней около 80 - 90 картинок (40 про кузов), (30 про салон), (10 про двигатель). Раньше тупо называл - ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 1 (прописывал это название в TITLE, ALT и ПОДПИСЬ), вторая картинка по кузову называлась ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 2 (то есть опять три поля TITLE, ALT и подпись - все называются ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 2), третья -ЛАДА ГРАНТА кузов, фото 3 и т.д. Доходил до салона - там было аналогично ЛАДА ГРАНТА салон, фото1 (три поля), ЛАДА ГРАНТА салон, фото2 (три поля) и.т.д. Аналогично с двигателем.
Оказалось что это спам!!!!!!!!!! Так объясните как сейчас называть картинки?? Не могу найти информацию в помощи Яндекса, ее просто нет!
ВСЕ ЛИ ТРИ ПОЛЯ ЗАПОЛНЯТЬ, ИЛИ КАК?
Если описывать фотографии, типа - фара (все три поля), бампер (опять все три поля), то получается не совсем информативно. Представьте что на сайте 100 обзоров, в каждом обзоре (одни фары, бампера и т.д.).
Ребята объясните по картинкам? А то голова просто кругом идет???
Я ИП, работаю сечас по новому договору (с упрощенным документооборотом).
Подскажите, если у меня поменяется банк и соответственно расчетный счет, то что мне надо будет делать? Надо ли будет перезаключать договор?
Подскажите можно ли переоформить свою площадку на др. лицо со всеми накопленными деньгами.
Пока оригинал договора не выслал, поэтому заработанные деньги не вывел
Пациент www.allremont59.ru
Обратите внимание на форум. Достойный ли он? Как лучше блоки на нем разместить?
Оцените адаптивность.
Спасибо!