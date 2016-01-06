Возможно ли не дожидаясь накопления 3000 рублей, переводить деньги (не получая сразу) на Директ компании?
У меня сайт строительной тематики обо всем больше года не принимают. Посещаемость 3-5к.
Или может мало трафика для такой тематики, не могу понять причин отказа
Здравствуйте. Есть бывалые, которые могут подсказать, что случилось? Не так давно Тиц поднялся с 10 до 40. Вроде всё должно быть хорошо, но вдруг резко упала выдача в поиске Яндекса. Вот скрины со статистики:
Вроде ничего не менял на сайте. Показы рекламы идут так же, как и раньше, клики есть, но немного.
Добрый день.
подскажите, есть ли возможность изменить периодичность выплат? Может быть приостанавливать? Или же поставить раз в квартал/полгода/год?
Кто-нибудь уже получил выплату в январе? если да, то какого числа? если нет, то не знаете, когда будет?
Проживаю по адресу г. Пушкино МО, мкр. Серебрянка, дом привязан к этом микрорайону, никакой улицы у меня в адресе нет. Но поле "улица" в анкете обязательно для заполнения, заполнить вручную его невозможно, для этого нужно выбрать из списка улицу, а списка никакого нет.
Написал в техподдержку - ни ответа, ни привета. Может здесь кто-нибудь подскажет что делать и как поступить?
Вчера начался сабж. Код вызова Директа не менял уже полгода. Код "разбавляет" ленту блога. На внутренних страницах (категории, записи) объявления нормально показываются -- код работает. До вчера все олично работало. Причем, блоки RTB с постерами и медийкой в сайдбаре работают.
Привет, возникла такая ситуация - есть к примеру на сайте 3 разных блока рся, на двух из них изображения устаивают и гармонично доплняют дизайн, а вот в третьем блоке нужно отключить вывод картинок, оставить лишь ссылки, как это осуществить?
Про настройку "Отключить показ изображений в блоках" знаю, но это глобально отключает картинки на всей площадке, а нужно только в одном блоке.
Спасибо.
20 января 2016 года Яндекс.Директ объявил о начале тестирования смарт-баннеров. Это медийные объявления с динамическим контентом, который формируется с учётом интересов пользователя.
Смарт-баннеры будут показываться в стандартных RTB-блоках, наравне с контекстными объявлениями и медийными баннерами. Специального подключения - не требуется. По завершении тестироваия мы поделимся новыми подробностями о результативности использования этого формата и статистикой.
Ошибка 849
К сожалению, сотрудничество с центрами обслуживания партнеров прекращено.
Это что значит?
Здравствуйте.
В интерфейсе пытаюсь добавить зеркала сайта (региональные версии) — интерфейс долго думает, потом выдаёт сообщение «вы не сделали изменений» и ничего не добавляется. Автоматически зеркала тоже не добавляются (уже 3-4 года наних стоит код, который ничего не показывает).
Что делать?