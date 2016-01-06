Здравствуйте. Есть бывалые, которые могут подсказать, что случилось? Не так давно Тиц поднялся с 10 до 40. Вроде всё должно быть хорошо, но вдруг резко упала выдача в поиске Яндекса. Вот скрины со статистики:

Вроде ничего не менял на сайте. Показы рекламы идут так же, как и раньше, клики есть, но немного.