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январь 2016
выплату РСЯ перевести на Директ
titan94
6 января 2016, 12:26

Возможно ли не дожидаясь накопления 3000 рублей, переводить деньги (не получая сразу) на Директ компании?

4 комментария
Делает ли пометку модератор о причине отказа?
bertram
14 января 2016, 15:29
Делает ли пометку модератор о причине отказа, а при повторной подаче начинает смотреть именно с нее, чтобы время не тратить? Или каждый раз как в первый раз смотрят на сайт?
У меня сайт строительной тематики обо всем больше года не принимают. Посещаемость 3-5к.
Или может мало трафика для такой тематики, не могу понять причин отказа
24 комментария
Выдача поиске Яндекса упала.
zufargaripv
14 января 2016, 15:30

Здравствуйте. Есть бывалые, которые могут подсказать, что случилось? Не так давно Тиц поднялся с 10 до 40. Вроде всё должно быть хорошо, но вдруг резко упала выдача в поиске Яндекса. Вот скрины со статистики:

Вроде ничего не менял на сайте. Показы рекламы идут так же, как и раньше, клики есть, но немного.

15 комментариев
Выплаты
dmd-city
18 января 2016, 11:41

Добрый день. 

подскажите, есть ли возможность изменить периодичность выплат? Может быть приостанавливать? Или же поставить раз в квартал/полгода/год?

1 комментарий
Выплаты в январе: были или нет?
stecyuktanya
18 января 2016, 11:44

Кто-нибудь уже получил выплату в январе? если да, то какого числа? если нет, то не знаете, когда будет?

15 комментариев
Проблема с адресом регистрации при заполнении анкеты на участие
ad3x99
19 января 2016, 16:19

Проживаю по адресу г. Пушкино МО, мкр. Серебрянка, дом привязан к этом микрорайону, никакой улицы у меня в адресе нет. Но поле "улица" в анкете обязательно для заполнения, заполнить вручную его невозможно, для этого нужно выбрать из списка улицу, а списка никакого нет.

Написал в техподдержку - ни ответа, ни привета. Может здесь кто-нибудь подскажет что делать и как поступить?

2 комментария
анкета участника,адрес регистрации,поле улица
Блок Директа не грузится на главной, на внутренних грузится
gvesti
19 января 2016, 16:37

Вчера начался сабж. Код вызова Директа не менял уже полгода. Код "разбавляет" ленту блога. На внутренних страницах (категории, записи) объявления нормально показываются -- код работает. До вчера все олично работало. Причем, блоки RTB с постерами и медийкой в сайдбаре работают.

4 комментария
Как отключить показ изображений в одном блоке директ?
Артем
21 января 2016, 13:54

Привет, возникла такая ситуация - есть к примеру на сайте 3 разных блока рся, на двух из них изображения устаивают и гармонично доплняют дизайн, а вот в третьем блоке нужно отключить вывод картинок, оставить лишь ссылки, как это осуществить?

 

Про настройку "Отключить показ изображений в блоках" знаю, но это  глобально отключает картинки на всей площадке, а нужно только в одном блоке.


Спасибо.

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Смарт-баннеры из Яндекс.Директа на площадках РСЯ.
yndx.baoizm
21 января 2016, 18:54

 

20 января 2016 года Яндекс.Директ объявил о начале тестирования смарт-баннеров. Это медийные объявления с динамическим контентом, который формируется с учётом интересов пользователя.

 


Смарт-баннеры будут показываться в стандартных RTB-блоках, наравне с контекстными объявлениями и медийными баннерами. Специального подключения - не требуется. По завершении тестироваия мы поделимся новыми подробностями о результативности использования этого формата и статистикой.

 Подробнее о смарт-баннерах 

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Ошибка 849
Евгений Гасанов
24 января 2016, 10:31

Ошибка 849

К сожалению, сотрудничество с центрами обслуживания партнеров прекращено.

 

Это что значит?

34 комментария
Договор не приходит на электронную почту
isa.isaev77
26 января 2016, 17:53
Здравствуйте. Я отправил электронные копии документов паспорта, ИНН и карточку пенсионного страхования ПФР на docs@partner.yandex.ru 20 января, а договор на электронную почту еще не пришел и в финансовых документах тоже его нет. Скажите пожалуйста сколько времени нужно чтоб договор пришел на электронную почту?
9 комментариев
Не могу добавить зеркала
dun-mclaud
29 января 2016, 14:29

Здравствуйте.

В интерфейсе пытаюсь добавить зеркала сайта (региональные версии) — интерфейс долго думает, потом выдаёт сообщение «вы не сделали изменений» и ничего не добавляется. Автоматически зеркала тоже не добавляются (уже 3-4 года наних стоит код, который ничего не показывает).

Что делать?

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