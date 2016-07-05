Клуб Рекламной сети Яндекса

июль 2016
Большие форматы в РСЯ: новые медийные возможности
baoizm
5 июля 2016, 17:09

В Рекламной сети Яндекса появились новые форматы RTB­-блоков больших размеров: 300х600, 300х500, 970х90 и 970х250. Большие форматы доступны для выбора в конструкторе кода RTB­-блоков в партнёрском интерфейсе и при создании интеграционных блоков через ADFOX.

Использование рекламных блоков больших форматов позволит увеличить количество премиальных мест для монетизации через продажи как в открытом, так и в закрытом аукционах.

В новых блоках могут быть показаны рекламные объявления Директа в специальном медийном дизайне, смарт-баннеры и медийные баннеры Яндекса и партнерских DSP.

Для форматов 300х600 и 300х500 изменен дизайн объявлений Директа. Увеличенная картинка и текст повысят визуальную привлекательность баннера и, соответственно, увеличат рекламную отдачу.

Форматы 970х90 и 970х250 ориентированы, в первую очередь, на медийную рекламу. Мы продолжаем работать над дизайном объявлений Директа для этих форматов.

Подробнее о RTB-блоках

9 комментариев
Что за формат блока такой?
parsbars
25 июля 2016, 14:04

Здравствуйте. На одном из сайтов нвткнулся на объявление Директа, в котором была кнопка "Перейти". Что это за формат объявления? У себя такого не нашел в аккаунте.

Скрин:

 

1 комментарий
РСЯ Директ,формат,рекламные объявления,оформление,оформление объявлений
Ошибка 849 при добавлении сайта в Директ
Sergey Ovsepyan
27 июля 2016, 15:41

Добрый день, попытался добавить сайт, а там выдало следующее:

Ошибка 849

К сожалению, сотрудничество с центрами обслуживания партнеров прекращено.

Что делать? Что это значит?

3 комментария