В Рекламной сети Яндекса появились новые форматы RTB­-блоков больших размеров: 300х600, 300х500, 970х90 и 970х250. Большие форматы доступны для выбора в конструкторе кода RTB­-блоков в партнёрском интерфейсе и при создании интеграционных блоков через ADFOX.

Использование рекламных блоков больших форматов позволит увеличить количество премиальных мест для монетизации через продажи как в открытом, так и в закрытом аукционах.

В новых блоках могут быть показаны рекламные объявления Директа в специальном медийном дизайне, смарт-баннеры и медийные баннеры Яндекса и партнерских DSP.

Для форматов 300х600 и 300х500 изменен дизайн объявлений Директа. Увеличенная картинка и текст повысят визуальную привлекательность баннера и, соответственно, увеличат рекламную отдачу.

Форматы 970х90 и 970х250 ориентированы, в первую очередь, на медийную рекламу. Мы продолжаем работать над дизайном объявлений Директа для этих форматов.

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