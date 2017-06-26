В видеоблоках РСЯ теперь может показываться новый экспериментальный формат Директа — видеообъявления. Это короткие ролики на основе контекстных объявлений. Благодаря технологиям Директа содержание роликов максимально соответствует интересам пользователя.

За счет нового формата мы планируем увеличить заполняемость блоков прицельно таргетированным видео. Видеореклама привлекает внимание пользователей и заметно повышает кликабельность, а значит и ваш доход. Оплата происходит по CPM, как и в случае с привычной вам видеорекламой Яндекса. Все видео работают согласно настройкам на площадке.

Мы внимательно следим за качеством креативов — они отобраны командой Яндекса вручную.

Специальная CPM-стратегия для видео

Вы можете установить раздельный CPM-порог для видеообъявлений Директа и классической видеорекламы. Для этого мы специально разработали новую CPM-стратегию для видеоблоков. Рекомендуемый порог для видео Директа сейчас варьируется от 0 до 10 рублей, однако он также зависит от аудитории конкретной площадки. По мере развития продукта мы ожидаем заметный рост CPM.

Как включить видео Директа на своей площадке

Чтобы показывывать видеообъявления, нужна HTML5-версия плеера. Для формата in-page она используется по умолчанию.

Чтобы установить CPM-порог, нажмите «Редактировать» в настройках блока. Далее во вкладке «Стратегия» выберите «Раздельный порог» и задайте порог для Директа и классической видеорекламы (для неё важно установить тот же порог, что был задан на весь блок).

В помощи вы можете найти подробные стратегии управления трафиком in-stream и in-page.

И обязательно присылайте отзывы о работе видеодополнений — обратная связь помогает нам совершенствовать рекламные форматы.