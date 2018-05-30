Платформа для автоматизированной закупки медийной рекламы "Частные сделки" выходит в открытую бету. С ней издатели получают удобное управление всей рекламной монетизацией из единого интерфейса и могут предлагать агентствам размещение рекламы с фиксированным CPM на конкретном месте сайта.

Агентства получают возможность запускать охватные кампании из Директа, комбинируя показы в Рекламной сети Яндекса с показами по «Частным сделкам». Для нацеливания на нужную аудиторию можно использовать более 200 медийных таргетингов Директа, таргетинги ADFOX, а также сегменты Яндекс.Аудиторий. На все показы действуют единые правила видимости — в зоне видимости пользователя как минимум 2 секунды должно находиться не менее 50% площади баннера.

При этом нет необходимости заключать договор и делать интеграцию с каждой площадкой по отдельности: выплаты за показы рекламы в «Частных сделках» владельцы сайтов получают по договору РСЯ.

Кроме того, все рекламные материалы проходят модерацию Директа — мы проверяем их на соответствие законодательству и заботимся о том, чтобы на ваших премиальных позициях показывалась качественная реклама.

Управление «Частными сделками»

Агентства управляют «Частными сделками» в Директе, а издатели — в ADFOX.

Сначала издатель создает сделку, настраивает ее параметры — CPM, уровень, приоритет, скорость открутки показов и другие — добавляет таргетинги и указывает идентификатор агентства. Агентство увидит эту сделку в своем аккаунте: ее можно отклонить или принять и подключить в любое количество кампаний со всеми доступными медийными таргетингами Директа.

Для того, чтобы характеристики трафика оставались неизменными, мы не даём возможности изменить параметры сделки после того, как она предложена агентству — только создать новую. Единственная настройка, которую можно менять у отправленной сделки, это приоритет.

Мы добавили контакты площадок, подключенных к этой платформе, в закрытый раздел для рекламных агентств на сайте Яндекса, а контакты агентств — в интерфейс ADFOX.

Можно добавить «частные сделки» в Динамическую монетизацию?

Такая возможность появится в течение нескольких недель — мы обязательно еще расскажем об этом.

Напомним, что в Динамической монетизации можно при каждом показе сравнивать цены всех покупателей рекламы со ставками из открытого аукциона и выбирать наиболее высокую. Для этого сначала из всех кампаний с подходящими таргетингами выбирается одна с наиболее высоким CPM. Затем система пробует найти в открытом аукционе объявление со ставкой выше, чем этот CPM. Если такое объявление находится, оно показывается пользователю. Если нет, право показа возвращается к кампании с наиболее высоким CPM. Если показ не подходит под таргетинги кампаний прямых продаж или частных сделок, он будет торговаться в открытом аукционе по цене не ниже указанного порогового CPM.

Как подключить

Обратитесь к вашему менеджеру в Яндексе или в службу поддержки ADFOX. Если у вас нет действующих договоров с РСЯ и ADFOX, потребуется их заключить.

Подробнее о настройках и возможностях частных сделок читайте в помощи — и задавайте нам вопросы.