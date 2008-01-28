Платон Щукин

январь 2008
Ударим по демографии в 2008
28 января 2008, 18:40

Итак, неразменный оливье доеден (технику кристаллизации кубиков ветчины запатентую позже), елка разобрана и засушена до следующего года, игрушки превращены в золотую пыль, постер Николь Кидман после долгих уговоров Леры разрезан на пятнадцать кульков для семечек и две треуголки для рабочих, которые белят нам потолок. Что год грядущий нам готовит? Известно, что.

 

Лера, ты просила, и я сделаю это прилюдно: торжественно обещаю выкинуть телевизор и перестать курить житан в твоей части комнаты.

 

Не судите строго. Платон мне друг, но женщина дороже.

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Шокирующее признание
29 января 2008, 01:09

У меня есть только один недостаток.

Я не блоггер.

 

Но могу удачно мимикрировать.

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Попытка мимикрии-1
29 января 2008, 15:09

Иногда мне кажется, что я смогу написать о себе в двух словах.

Вот только какими будут эти два слова.

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