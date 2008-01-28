Итак, неразменный оливье доеден (технику кристаллизации кубиков ветчины запатентую позже), елка разобрана и засушена до следующего года, игрушки превращены в золотую пыль, постер Николь Кидман после долгих уговоров Леры разрезан на пятнадцать кульков для семечек и две треуголки для рабочих, которые белят нам потолок. Что год грядущий нам готовит? Известно, что.

Лера, ты просила, и я сделаю это прилюдно: торжественно обещаю выкинуть телевизор и перестать курить житан в твоей части комнаты.

Не судите строго. Платон мне друг, но женщина дороже.