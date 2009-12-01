Каждый результат в поиске сопровождается не только сниппетом, но и дополнительной информацией о найденном документе. В качестве этой информации обычно вы можете видеть ссылку на сохраненную копию и на другие документы с этого сайта.

Но кроме этих данных, у нас есть и другие, которые в некоторых случаях могут быть полезны. Например, размер документа и ПО, в котором он откроется, его язык, дата создания, регион.

Очевидно, что формат документа нужно указывать только в том случае, если он отличается от стандартного, а размер документа важен, если у пользователя лимитированный интернет. Возможно, ничего из этого показывать не нужно, а что-то пригодится всем без исключения.

Какая информация была бы полезна вам и в каком случае?