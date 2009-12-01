Каждый результат в поиске сопровождается не только сниппетом, но и дополнительной информацией о найденном документе. В качестве этой информации обычно вы можете видеть ссылку на сохраненную копию и на другие документы с этого сайта.
Но кроме этих данных, у нас есть и другие, которые в некоторых случаях могут быть полезны. Например, размер документа и ПО, в котором он откроется, его язык, дата создания, регион.
Очевидно, что формат документа нужно указывать только в том случае, если он отличается от стандартного, а размер документа важен, если у пользователя лимитированный интернет. Возможно, ничего из этого показывать не нужно, а что-то пригодится всем без исключения.
Какая информация была бы полезна вам и в каком случае?
Недавно судами разных инстанций и разной подсудности – общей юрисдикции и арбитражными – практически одновременно с одинаковых позиций были рассмотрены иски к Яндексу. Предметом исков являлось удаление из результатов поиска ссылок на информацию, порочащую, по мнению истцов, их честь, достоинство и деловую репутацию. При этом сама информация была размещена на сайтах, не принадлежащих Яндексу, а результаты поиска были релевантны заданному поисковому запросу. На сегодняшний день в удовлетворении всех исков отказано. С учетом того, что некоторые аспекты правовых отношений с использованием интернета в российском законодательстве пока урегулированы недостаточно четко, судебная практика играет важную роль. Насколько нам известно, решения по этим искам являются прецедентами для российской судебной практики. Суды решили вопрос о том, является ли интернет-поисковик распространителем информации, независимо от того, «порочащая» это информация или нет. То есть, прямо выразили свою оценку деятельности поисковых систем, и эта оценка совпала с позицией самих поисковиков (в том числе и Яндекса). В частности, Федеральный арбитражный суд Московской области установил (посмотреть копию постановления), что «поисковый сервис Яндекса не осуществляет распространение информации, а предоставляет пользователям услуги поиска информации, размещенной третьими лицами в сети Интернет». Как и мировая судебная практика, российский суд фактически признал, что поисковая система выполняет техническую роль инструмента в процессе поиска информации в сети, что она является «зеркалом сети», а не её редактором. Поисковик не может и не должен брать на себя роль суда или цензора в отношении информации, создаваемой и распространяемой третьими лицами. Мы ожидаем, что в дальнейшем как судебная практика, так и законодательные инициативы, касающиеся регулирования интернета в целом и деятельности поисковых систем в частности, пойдут именно по этому пути. Андрей Середа, юридический отдел Яндекса
Теперь могу пересматривать любимые серии без отрыва от работы.
Поправили опечатки, неточности и вообще. Спасибо всем, кто внимательно читал и присылал замечания сюда в комменты и нам в саппорт. Кстати, рекомендации теперь можно скачать одним файлом.
И, чтоб два раза не вставать: немного пополнили раздел помощи по favicon. Если чего-то не хватает – пожалуйста, пишите комментарием сюда или как обычно.