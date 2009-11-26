Платон Щукин

ноябрь 2009
Заголовок не указан
26 ноября 2009, 14:20

 Рекомендую. Кстати, замечания приветствуются.

3 комментария
работа,вебмастер,хелп
Что в имени тебе моем?
26 ноября 2009, 21:47
Платон - мощный (древнегреческое). В XIX - начале XX в. - вполне распространенное обычное имя.

Уже который раз убеждаюсь, что люди мыслят ярлыками, устойчивыми жизненными категориями... Мне вот нравится мое имя, но в личной переписке из 100 собеседников, обратившихся ко мне по имени, около 30 называют меня Антоном, и несколько человек находят некоторые другие имена, каким-то чудным образом сочетающиеся в их мышлении со мной...
Нет, я не обижаюсь, привык... и все-таки приятно, когда обращаются по имени, а когда благодарят - мм, вы бы видели мою улыбку :)

8 комментариев
Оптимизация 2009
30 ноября 2009, 14:12

И меня сфотографировали на конференции!


Кстати, хочу обрадовать, что порог по тИЦ в инструменте "настройки региона сайта" сервиса Яндекс.Вебмастер снижен до 10.

10 комментариев
фото,вебмастер