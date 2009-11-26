Рекомендую. Кстати, замечания приветствуются.
ноябрь 2009
26 ноября 2009, 14:20
Рекомендую. Кстати, замечания приветствуются.
26 ноября 2009, 21:47
Платон - мощный (древнегреческое). В XIX - начале XX в. - вполне распространенное обычное имя.
Уже который раз убеждаюсь, что люди мыслят ярлыками, устойчивыми жизненными категориями... Мне вот нравится мое имя, но в личной переписке из 100 собеседников, обратившихся ко мне по имени, около 30 называют меня Антоном, и несколько человек находят некоторые другие имена, каким-то чудным образом сочетающиеся в их мышлении со мной...
Нет, я не обижаюсь, привык... и все-таки приятно, когда обращаются по имени, а когда благодарят - мм, вы бы видели мою улыбку :)
30 ноября 2009, 14:12
И меня сфотографировали на конференции!
Кстати, хочу обрадовать, что порог по тИЦ в инструменте "настройки региона сайта" сервиса Яндекс.Вебмастер снижен до 10.