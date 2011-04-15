"в яндекс вебмастере на сайте [url] количество внешних ссылок 666
я понимаю что ссылки считаются автоматически, но просто я ОООчень не люблю число 666
может как нибудь возможно изменить количество, +1 или -1 или при 666 всегда +1"
"в яндекс вебмастере на сайте [url] количество внешних ссылок 666
я понимаю что ссылки считаются автоматически, но просто я ОООчень не люблю число 666
может как нибудь возможно изменить количество, +1 или -1 или при 666 всегда +1"
Некоторые темы на форуме SearchEngines.ru похожи на сводки с фронта.
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P.S. Проблему устранили, спасибо всем за сигналы.