Платон Щукин

апрель 2011
Пятница же.
15 апреля 2011, 12:35

"в яндекс вебмастере на сайте [url] количество внешних ссылок 666

я понимаю что ссылки считаются автоматически, но просто я ОООчень не люблю число 666

может как нибудь возможно изменить количество, +1 или -1 или при 666 всегда +1"

4 комментария
нам пишут,sex
Сегодня.
25 апреля 2011, 18:25

Некоторые темы на форуме SearchEngines.ru похожи на сводки с фронта.
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P.S. Проблему устранили, спасибо всем за сигналы.

31 комментарий
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