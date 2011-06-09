Нужно БОЛЬШЕ сниппетов!
Первые сниппеты этого лета
Дамы и господа! Яндекс представляет семь новых рубрик сниппетов для сайтов организаций.
Улучшенные сниппеты в поисковой выдаче получают следующие типы организаций: автотехпомощь и автоэвакуация, аквапарки, салоны оптики, развлекательные центры, бильярдные клубы, спа-салоны, визажисты и стилисты.
Например, в сниппетах можно указать возможность проверить зрение и ассортимент продукции в салонах оптики…
Количество и разновидность столов для бильярдных клубов…
Аквапарки:
Развлекательные центры:
Мы приглашаем владельцев организаций передавать данные об организациях для формирования специальных сниппетов. Это можно сделать с помощью формы «Адреса и организации» в Яндекс.Вебмастере. В тех рубриках, где возможен показ специального сниппета, в форме есть предпросмотр того, как он будет выглядеть. Подробнее узнать о добавлении организаций вы можете в специальном разделе Помощи.
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