Платон Щукин

июнь 2011
Первые сниппеты этого лета
9 июня 2011, 18:33

Нужно БОЛЬШЕ сниппетов!

Первые сниппеты этого лета
Дамы и господа! Яндекс представляет семь новых рубрик сниппетов для сайтов организаций.

Улучшенные сниппеты в поисковой выдаче получают следующие типы организаций: автотехпомощь и автоэвакуация, аквапарки, салоны оптики, развлекательные центры, бильярдные клубы, спа-салоны, визажисты и стилисты.

Например, в сниппетах можно указать возможность проверить зрение и ассортимент продукции в салонах оптики…

сниппет салона оптики

Количество и разновидность столов для бильярдных клубов…

сниппет бильярдного клуба

Аквапарки:

сниппет аквапарка

Развлекательные центры:

сниппет развлекательного центра


Мы приглашаем владельцев организаций передавать данные об организациях для формирования специальных сниппетов. Это можно сделать с помощью формы «Адреса и организации» в Яндекс.Вебмастере. В тех рубриках, где возможен показ специального сниппета, в форме есть предпросмотр того, как он будет выглядеть. Подробнее узнать о добавлении организаций вы можете в специальном разделе Помощи.

Команды Поиска и Справочника организаций
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