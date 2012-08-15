Good news everyone! Мы стали партнёрами со StopBadware — международной организацией, которая борется с распространением вредного ПО в интернете. Главная цель этого сотрудничества — повысить уровень безопасности пользователей Яндекса во всём мире.



Более двух лет назад Яндекс присоединился к борьбе с вредоносными программами, запустив собственную антивирусную технологию. С тех пор мы многому научились, усовершенствовали инструменты поиска вредного кода. Антивирусные технологии Яндекса сейчас защищают пользователей Поиска, Почты и ещё многих сервисов и браузеров. За один день проверяется более 20 миллионов страниц, служба технической поддержки помогает сотням вебмастеров.



Обмен опытом с коллегами из StopBadware поможет нам развивать технологии и подходы, а также позволит внести вклад в разработку общих для индустрии принципов работы с вредоносными программами. Кроме того, мы планируем совместно разрабатывать образовательные программы для пользователей и вебмастеров.





Команда Безопасного Поиска Яндекса

на защите интернетов