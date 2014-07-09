Сегодня мы хотим рассказать о расширении функциональности инструмента по управлению зеркалами сайта в Яндекс.Вебмастере и показать, как правильно его использовать.





Напомним, что зеркалами мы считаем сайты, контент которых полностью или частично совпадает. Это могут быть версии сайта с www и без www или же http и https-версии, его независимые друг от друга копии на разных доменах, алиасы - дополнительные веб-адреса (в том числе служебные, физически соответствующие одному и тому же сайту), а также ресурсы, между которыми настроено полное перенаправление (редирект) всех страниц, часто используемое, например, при переезде сайта на новый домен. Помимо склейки в группу зеркал сайтов, принадлежащих одному и тому же пользователю, возможны случаи, когда зеркалами признаются сайты разных владельцев. Например, такая ситуация может возникнуть, если новый домен не зарегистрирован впервые, а ранее использовался другим владельцем или был приобретен на аукционе. Еще одной причиной склейки может стать взлом или заражение сайта, в результате чего на нем появляется редирект на посторонний ресурс. Длительная задержка с оплатой услуг хостинга также может привести к склейке, так как некоторые хостинг-провайдеры используют перенаправление на свою страницу, если сайт отключен за неуплату.





Основной способ смены главного зеркала - это использование директивы Host, который мы продолжаем рекомендовать использовать как и раньше. Новый инструмент предназначен для того, чтобы сообщить роботу о внесенных вами изменениях в отношении адреса главного зеркала, ускорив учет новых указаний. Сроки их применения на поиске также не изменились: 2-3 недели в случае смены протокола, а также главного зеркала среди доменов вида site.ru/www.site.ru и 4-6 недель для переклейки всех остальных. Если у сайта есть зеркала и они объединены нашим роботом в одну группу, то индексируются и отображаются в результатах поиска только страницы главного зеркала, при этом характеристики неглавного зеркала, такие как тИЦ или внешние ссылки, могут учитываться для главного.





Теперь в Яндекс.Вебмастере появилась возможность добавления неглавных зеркал в список сайтов. Большая часть функциональности для них будет недоступна, но вы всегда сможете отклеить сайты, содержимое которых уже различается, а также воспользоваться вкладкой «Безопасность» для получения дополнительной информации о заражении или отправить сайт на перепроверку, если вредоносный код уже удален. Визуально неглавные зеркала будут объединены со своими главными зеркалами, так что вы сможете видеть актуальное состояние в группе зеркал того или иного сайта. При желании список неглавных зеркал можно скрыть.

Еще одним важным нововведением является отображение в разделе «Главное зеркало» Яндекс.Вебмастера любых неглавных зеркал сайта, которые были для него добавлены. Теперь выбирать адрес желаемого главного зеркала для сайта можно не только из его одноименных версий — с www и без www, а из всех доступных. Кроме того, там же при необходимости можно перейти на безопасный протокол HTTPS, если на стороне сайта включена его поддержка, а сертификаты безопасности подтверждены.

Мы рекомендуем воспользоваться этим инструментом только в том случае, если вы уверены в необходимости смены главного зеркала.

Более подробную информацию о зеркалах, а также описание нового инструмента вы можете найти на страницах «Зеркала сайтов» и «Главное зеркало».



Команда Яндекс.Вебмастера