Иногда страницы, файлы или документы, закрытые от индексирующих роботов в файле robots.txt, могут попасть в результаты поиска и стать доступными для пользователей поисковой системы. Поскольку зачастую такие ситуации вызывают у владельцев сайтов не только удивление, но и негодование, я поясню, почему это может происходить.



Стоит особо отметить, что индексирующий робот Яндекса при обходе любого сайта строго соблюдает те правила, которые заданы в robots.txt. Этот файл служит для него своеобразной инструкцией, которую нельзя нарушать. Чтобы все установленные директивы использовались роботом при посещении сайта, необходимо соблюдать ряд условий:

Файл robots.txt должен располагаться в корневом каталоге сайта, то есть быть доступен по адресу вида site.ru/robots.txt. Он не может располагаться на другом сайте, поддомене или в другой директории сайта.

Чтобы директивы из robots.txt были учтены роботом, при его обращении к файлу должен возвращаться код HTTP 200. Если же файл осуществляет перенаправление или отвечает любым другим кодом, отличным от 200, робот не сможет получить его содержимое.

Размер файла не должен превышать 32Кб, в противном случае робот посчитает такую инструкцию чрезмерно сложной или ошибочной и будет воспринимать её, как полностью разрешающую.

Если в robots.txt присутствуют правила для нескольких индексирующих роботов, робот Яндекса будет использовать только те, которые предназначены именно для него, то есть размещенные после строки "User-agent: Yandex".

Если робот встретит конфликтующие директивы, например:

User-agent: Yandex

Allow: /

Disallow: *

то он выберет разрешающее правило, которое позволит страницам участвовать в поиске.





Если перечисленные условия будут выполняться, то вы можете быть уверены, что робот учтет заданные вами правила индексирования, а страницы и директории, запрещённые в robots.txt, не будут им посещаться и не смогут появиться в результатах поиска. Хочу также обратить внимание: после редактирования robots.txt информация в поиске обновляется не сразу, обычно это происходит в течение 1-2 недель.