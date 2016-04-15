В прошлом году мы запустили новую версию Яндекс.Вебмастера по отдельному адресу – https://beta.webmaster.yandex.ru/ . Раньше узнать о многих проблемах сайта можно было только после письма в поддержку. Теперь же (по крайней мере, мы на это надеемся) жизнь вебмастеров стала проще: узнать, есть ли проблема, можно прямо на сервисе.

«Почему мой сайт не попадает в поиск?»

Это один из самых популярных вопросов в службу поддержки. Причины отсутствия в поиске разнообразны: запрет на индексирование в файле robots.txt (некоторые конструкторы выставляют его для новых сайтов принудительно), неполадки при обращении индексирующего робота к серверу, ограничения, связанные с наличием на сайте нарушений, а также многое другое. Если с сайтом что-то не так, соответствующее сообщение и рекомендации по исправлению ситуации появятся в разделе «Диагностика».

Кроме проблем с индексированием, в разделе «Диагностика» отображаются и другие проблемы — например, ошибки в файлах Sitemap, неработающие внутренние ссылки, отсутствие мета-тегов title и description, перенаправление с главной страницы на другой сайт. Все ошибки делятся на категории: фатальные – из-за них сайт может отсутствовать в поиске, критичные – серьезные проблемы, которые могут влиять на индексирование, возможные – скорее замечания и повод обратить внимание: всё ли правильно организовано в этом месте?

В общем, заходите – сами увидите ;)

«Почему снизился трафик из Яндекса?»

Вопрос о снижении трафика — тоже один из самых популярных. На самом деле, не так уж сложно самостоятельно провести детальный анализ и выявить проблемные места. Для этого стоит заглянуть в раздел «Поисковые запросы» в бете Вебмастера. Там можно отследить изменения в показах и кликах по определённым запросам или по группам запросов. Например, сильное снижение CTR при том же количестве показов означает, что на сайт стали меньше переходить. В этом случае стоит обратить внимание на сниппеты страниц Вашего сайта и сниппеты других сайтов, расположенные на той же странице выдачи. Управление внешним видом сайта в поиске — удаление из сниппета ненужной информации, добавление телефонов и контактов в специальные блоки, участие в программах спецсниппетов — может увеличить CTR. Чтобы упростить анализ запросов, их можно объединить в группы, используя фильтры.

Раздел «Поисковые запросы» активно дорабатывается, нам очень хочется сделать его максимально полезным. Если у вас есть кейсы по работе с поисковыми запросами, которые пока нельзя реализовать с помощью наших инструментов, или трудности при работе с разделом — поделитесь всем этим с нами. Наша цель — сделать «Поисковые запросы» эффективным рабочим инструментом, понятным каждому пользователю сервиса.

«Как правильно осуществить переезд сайта на новый домен?», «Как быстрее сообщить роботу, что сайт переезжает?»

Такие вопросы часто возникают у владельцев сайтов, которые приобретают более удачный домен для своего ресурса или меняют протокол. Отправив заявку на переезд в бете Вебмастера, можно узнать, правильно ли всё настроено, удастся ли сайту переехать в ближайшее время. Если что-то настроено неверно, то появится соответствующее сообщение. В этом случае у всех участников переезда стоит проверить ответ сервера, корректность файлов robots.txt (и, в частности, непротиворечивость директивы Host), а также убедиться в идентичности контента.

«Наложены ли на мой сайт санкции?»

Раньше для получения ответа на этот вопрос нужно было непременно написать в службу поддержки (по слухам, написать нужно было минимум два раза и нестандартно). Теперь же ответ легко узнать, зайдя в раздел «Нарушения». Если сайт замечен в нарушении Лицензии, в этом разделе появится уведомление, которое пояснит, что именно не понравилось алгоритмам, и подскажет, что делать дальше. После исправления всех ошибок стоит отправить сайт на перепроверку — так робот быстрее получит информацию об изменениях на сайте и проверит, всё ли сейчас в порядке.

Обратите внимание, что в разделе пока отображается только часть нарушений, но этот список постоянно дополняется.

На самом деле, это только часть инструментов бета-версии Яндекс.Вебмастера. И каждый новый раздел, кажется, достоин отдельного рассказа. В заключение ещё раз хочу напомнить, что сервис активно развивается, чтобы в один прекрасный день стать основной версией. Так что не забывайте заходить к нам и радоваться вместе с нами появлению нового функционала :)

Ваш Платон.