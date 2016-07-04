В предыдущей записи я затронул вопрос создания мобильной версии сайта, а теперь хочу углубиться в тему построения мобильного сайта на поддомене - одного из способов создания мобильного сайта.

Муки выбора или как назвать мобильный сайт

На самом деле, всё не так сложно: вы можете выбрать для сайта site.ru поддомен вида m.site.ru . Так вы облегчите индексирование мобильной версии для мобильного робота, а пользователи, переходя на такой поддомен, будут сразу понимать его предназначение. Не менее важно размещать мобильный сайт на поддомене основного сайта, – в противном случае робот может не определить корректно, что у сайта site.ru есть мобильная версия m.othersite.ru .

Копипаст или должен ли отличаться контент

Если ваш основной сайт достаточно ёмкий, рекомендуется упростить адаптивную версию сайта, оставив только нужный, с вашей точки зрения, контент для посетителей из мобильного поиска. Вы можете видоизменить тексты, оптимизировав их для легкого восприятия пользователей с мобильных устройств, но при этом наполнение не должно кардинально отличаться от содержимого полной версии. Исходите из того, какую информацию и в каком объеме будет удобно воспринимать пользователям со смартфона или другого мобильного устройства.

Совет. Когда основная версия вашего сайта содержит больше информации, то можно дополнительно предлагать пользователю переключаться на нее, например, разместив в футере сайта ссылку на его полную версию. Не забудьте сделать обратное и в основной версии сайта.

«Люк, я – твой отец» или как связать основной и мобильный сайты

Во-первых, для того, чтобы сообщить роботу о наличии мобильной версии сайта на поддомене, вам необходимо указать на страницах основного сайта соответствующие URL мобильной версии при помощи атрибута rel="alternate" тега link , например:

<link rel="alternate" media="only screen and (max-width: 640px)" href="https://m.tv.yandex.ru/">

Так мобильный робот сможет определить, что у сайта есть мобильная версия, проиндексировать её и проверить на мобилопригодность.

На заметку. Атрибут rel="canonical" использовать необязательно, робот его проигнорирует в случае, если он указан на мобильном поддомене для страниц основного сайта. В данной ситуации мы используем другие алгоритмы идентификации мобильной версии. В случае, если у вас есть такая необходимость – размещайте, ничего страшного, отрицательно на сайт это не повлияет.

Во-вторых, желательно сделать перенаправление для пользователей с основной версии на мобильную в зависимости от устройства пользователя (на основании User agent устройства). Тогда пользователь сразу попадет на мобильный сайт, если он по случайности зашел на основную версию со смартфона или планшета.

Выход в свет или как сообщить роботу о мобильной версии

Для того, чтобы мобильный сайт был проиндексирован , он должен быть доступен для основного и мобильного роботов.

Наши индексирующие роботы указаны здесь:

https://yandex.ru/support/webmaster/robot-workings/check-yandex-robots.xml

! Не забудьте добавить ваш мобильный поддомен в Яндекс.Вебмастер для того, чтобы отслеживать информацию о ходе его индексирования.

А как же robots.txt и Sitemap?

Так как мобильная версия сайта расположена на поддомене, для нее необходимо создать отдельный файл robots.txt, который должен быть доступен по адресу вида m.site.ru/robots.txt . В файле необходимо запретить обход служебных страниц, указать на адрес Sitemap, который также создан отдельно для мобильного поддомена.

«Свет мой, зеркальце!» или что прописать в директиве Host

У многих вебмастеров возникает вопрос о том, что же указать в директиве Host для мобильного сайта - основной сайт или сам поддомен?

Когда наполнение мобильной и основной версии различается, склейки сайтов не произойдет. Поэтому в директиве Host мобильного сайта мы рекомендуем указывать тот адрес, который должен присутствовать в мобильном поиске, то есть сам мобильный поддомен.

Если контент на обоих сайтах идентичен, что все же встречается крайне редко, вы можете прописать в качестве директивы Host основной домен. В таком случае в мобильном поиске будет отображаться основная версия сайта.

Все тонкости работы с директивой Host изложены в разделе нашей Помощи.

Всему свое место или как избежать нахождения обоих сайтов в выдаче

Дублирования сайтов в поиске возникать не должно при выполнении перечисленных рекомендаций, а именно:

мобильный сайт размещен на поддомене основного сайта;

на страницах основного сайта указан мета-тег rel="alternate";

установлено перенаправление на мобильную версию в зависимости от User agent устройства пользователя.

Если это случилось, и в поисковой выдаче отображаются обе версии сайта, это может быть связано с тем, что робот узнал об обоих сайтах, но еще не успел отследить взаимосвязь между ними и исключить из выдачи неподходящий сайт.

В любом случае, если заметите что-то неладное, пишите в поддержку, мы всегда готовы вам помочь!

Мобильности вашему сайту!