Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Надеемся, в следующем году все ваши желания исполнятся, а сайты будут успешно расти и развиваться дальше.



Сейчас все подводят итоги года, и мы тоже. Пожалуйста, пройдите наш традиционный предновогодний опрос, чтобы мы поняли, довольны ли вы нашей работой.

Если вам понадобится помощь по любому вопросу, связанному с Вебмастером, незамедлительно обращайтесь в нашу службу поддержки.



Спасибо и еще раз с праздниками!

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