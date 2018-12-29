Платон Щукин

декабрь 2018
Наша новогодняя традиция: опрос, который поможет нам стать лучше
29 декабря 2018, 20:10

Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Надеемся, в следующем году все ваши желания исполнятся, а сайты будут успешно расти и развиваться дальше. 

Сейчас все подводят итоги года, и мы тоже. Пожалуйста, пройдите наш традиционный предновогодний опрос, чтобы мы поняли, довольны ли вы нашей работой.

Если вам понадобится помощь по любому вопросу, связанному с Вебмастером, незамедлительно обращайтесь в нашу службу поддержки.

Спасибо и еще раз с праздниками!

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