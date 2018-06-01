Не пугайтесь, ничего принципиально нового в работе Баден-Бадена не появилось - он, как и прежде, негативно относится к сайтам с SEO-текстами (теми, что написаны для поисковых роботов).

Напомним, что SEO-тексты — это, как правило, тексты с перечисленными в них ключевыми словами и запросными словосочетаниями. Они могут быть как совсем несвязными, так и вполне читабельными, но роли это не играет — они пишутся с целью повлиять на поисковый алгоритм и пользы клиенту никакой не несут. Ниже я приведу несколько примеров плохих и хороших текстов. Давайте на них посмотрим:

Пример 1

Например, такой текст явно ориентирован не на клиента:

Рассказать о предоставляемых вашей компанией услугах можно коротко и наглядно:

Пример 2

Здесь текст хоть и короткий, но бесполезный и читать его неудобно:

А здесь всё четко разложено по пунктам, без лишней информации:

Пример 3

А вот ещё пример. Заходя на этот сайт клиент уже наверняка знает что ему нужно купить специи оптом в Москве и для чего они предназначены. Поэтому пользы от этого текста никакой нет. Ни к чему писать об очевидных вещах, да ещё и злоупотреблять ключевыми словами.

А вот сайт аналогичной тематики, на котором нет лишних слов - удобная навигация, разбивка товаров по категориям, возможность использовать фильтры:

Пример 4

Ну и последний пример "зла и добра". С таким описанием становится лишь понятно, что можно купить секционные картины с доставкой по Беларуси, не более. После первых абзацев дальше читать уже не хочется, потому как текст писали для роботов, а не людей. Это зло:

А на скриншоте ниже - добро. Всё коротко но при этом детально описано, вопросов после прочтения не возникает, текст легок и удобен для восприятия человеческими глазами.

Иногда гонка за высокими позициями может привести к обратному эффекту, поэтому лучше всего при наполнении сайта ориентироваться на удобство потенциальных клиентов:

Спросите ваших продавцов, какие вопросы о товаре чаще всего задают клиенты. Быть может, их интересуют характеристики, отличие от других моделей, наличие цветов/размеров и т.п. Какие факторы влияют на принятие решения о покупке? Возможно это гибкая система скидок, бесплатная доставка, наличие гарантии.

Измеряйте качество вашего контента, определив основные метрики (например, конверсию или добавление в корзину).

Поэкспериментируйте с форматами описаний - можно ведь использовать не только тексты, но и фотографии, схемы, видео, а потом сравните эффективность средствами веб-аналитики.

Посмотрите на сайт глазами клиентов: полезна ли информация в описаниях? Она помогает определиться с выбором товара или услуги? Её интересно читать? Нет? Тогда текст с такой информацией лучше переделать или убрать совсем. И не имеет значения, какого объема текст и сколько в нем ключевых слов - главное, чтобы он был полезен для посетителей и помогал решить их задачу.