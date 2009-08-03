Мы сделали еще одну удобную функцию - если в выдаче маршрута есть меньше пяти прямых рейсов в сутки, то сервис Яндекс.Расписания автоматически предложит вам опцию поискать маршрут с пересадкой.

К примеру, возьмем запрос Москва - Псков за 24 августа. В выдаче всего два прямых рейса, поэтому снизу появляется ссылка - "Попробуйте поискать также маршрут с пересадкой". Нажав на нее, можно увидеть всякие интересные варианты. Самым быстрым вариантом будет перелёт Москва - Рига - Псков. Почему? - спросите вы. Потому что такой экзотический рейс на днях открыла авиакомпания Air Baltic.

Несмотря на некоторые наши успехи, мы рекомендуем вам всегда помнить, что пересадки на внутрироссийском транспорте - это всегда шаманство. Никогда не забывайте все проверить и хорошенько подумать, прежде чем решиться на поездку с приключениями!