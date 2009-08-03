Клуб Яндекс.Расписаний

август 2009
Пересадки для всех
Дмитрий Крюков
3 августа 2009, 20:15

Мы сделали еще одну удобную функцию - если в выдаче маршрута есть меньше пяти прямых рейсов в сутки, то сервис Яндекс.Расписания автоматически предложит вам опцию поискать маршрут с пересадкой.

 

К примеру, возьмем запрос Москва - Псков за 24 августа. В выдаче всего два прямых рейса, поэтому снизу появляется ссылка - "Попробуйте поискать также маршрут с пересадкой". Нажав на нее, можно увидеть всякие интересные варианты. Самым быстрым вариантом будет перелёт Москва - Рига - Псков. Почему? - спросите вы. Потому что такой экзотический рейс на днях открыла авиакомпания Air Baltic.

 

Несмотря на некоторые наши успехи, мы рекомендуем вам всегда помнить, что пересадки на внутрироссийском транспорте - это всегда шаманство. Никогда не забывайте все проверить и хорошенько подумать, прежде чем решиться на поездку с приключениями!

псков,поезда,самолеты,пересадки
Расчет пересадки
Александр Зайцев
4 августа 2009, 18:06

Что-то видимо у Яндек.Расписания поменялось в алгоритме.

Категорически отказывается расчитать мне маршурт с персадкой Казань - Самара.

Холья раньше это спокойно делал и сейчас если самому порыться в расписаниях можно построить. Но чего-то отказывается

3 комментария
Самара,алгоритм,поезда,Казань
Опрос про станции
Дмитрий Крюков
4 августа 2009, 18:24

А вот скажите пожалуйста. Если вы собираетесь ехать куда-то на электричке, вы чаще пользуетесь поисковой строкой и задаёте начальную и конечную точку своего пути или же вы смотрите расписание по станции отправления, а дальше уже сами понимаете, что вам подходит, а что нет?

7 комментариев
советы,расписания,электрички
Яндекс-расписания
vechkasov
4 августа 2009, 19:06
Чтобы в левом блоке на главной странице клуба была ссылка на сервис.

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яндекс,расписания
Мобильная версия Я.Расписаний
Михаил
4 августа 2009, 20:06

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20 комментариев
ссылки
Rasp.yandex.ru и xml
eraser-khv
12 августа 2009, 11:56

Есть ли в планах сделать расписания с возможностью получения данных через XML. Есть идея сделать интерактивное информационное табло для клиентов авиа-касс. Наподобие терминала оплаты мобильной связи.

6 комментариев
Предложение по форме поиска
netsleeper
16 августа 2009, 18:10

В моем понимании, люди при покупке билетов ориентируются по двум показателям:

1. Дата прибытия/убытия (это важно если поездка приурочена к конкретному событию)

2. Цена путешевствия (если человек летит в гости к родственникам в другой город, или бизнесмену нужно слетить в регион проверить работу удаленных подразделений, поездку можно отложить на неделю-другую, если разница в цене билета составит несколько тысяч).

В настоящий момент поиск билетов, хоть и удобный - однобок, ориентирован на дату прибытия и убытия, что удобно не для всех пользователей. Добавив несколько несложных элементов фильтра и вариант выдачи думаю можно удовлетворить потребности оставшейся части.

Предлагаю рядом с датами "туда" и "обратно" добавить поле "+/-" со списком для выбора  1,2 или 3 недели и галочку "оптимизировать по цене". 

Затем модифицировать процедуру поиска таким образом, чтобы если галочка установлена, сначала выдавались наиболее дешевые билеты из всего указанного периода.

Еще больше заинтересуют посетителей оптимизированные по цене маршруты с пересадками. Например: билет на самолет Челябинск-Москва стоит намного дороже, чем Екатеринбург-Москва. На разницу вполне можно купить билет на поезд (причем есть электричка, которая приходит прямо в аэропорт Кольцово-Екатеринбург), и на оставшиеся деньги пить коньяк всю дорогу .


2 комментария
Популяризация - это важно ...
netsleeper
16 августа 2009, 18:10

Яндекс.Расписания - сервис замечательный, но в моем понимании мало раскручен. Я полжизни провожу на яндексе, а о Расписаниях узнал совсем недавно. В целях ликвидации подобного рода безграмотности предлагаю:


1. На поиске на слова авиабилеты, ж/д билеты, расписания и все такое прочее, под строку поиска (над спецразмещением директа) вставить блок подбиралку наподобии маркета. Отличие от маркета хотелось бы видеть в том, что блок бы кушал слова содержащиеся в запросе после ключевого и использовал их для привентивного вывода маршрута. Наглядно:

Поисковый запрос: "авиабилеты"

Блок выводит: "Авиабилеты во всех направлениях - на Яндекс.Расписаниях


 

Поисковый запрос: "авиабилеты Челябинск-Москва"

Блок выводит: "Челябинск - Москва рейс такой то цена такая-то Купить за яндекс деньги


2. Сделать на маркете разделы Билеты/Авиабилеты, Билеты/Ж/д билеты и подложить под ссылки Яндекс.расписание.

 

1 комментарий
Цены на электрички
Дмитрий Крюков
21 августа 2009, 14:22

Привет! Мы тут между делом начали показывать цену билета на электрички внутри Москвы и Московской области.

Например, от Москвы до Дубосеково билет будет стоить 182 рубля. Цены на электропоезда есть также и в общей выдаче - к примеру, от Москвы до Волоколамска. 

 

Пока мы начали только со взрослых билетов, но планируем увеличивать количество информации и по разным ценам, и по географическому покрытию.

10 комментариев
цены,билеты,электрички