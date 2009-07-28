Клуб Яндекс.Расписаний

июль 2009
Привет всем!
Дмитрий Крюков
28 июля 2009, 18:16

Вас приветствует команда сервиса "Яндекс.Расписания"!

К нам через обратную связь поступает много предложений от пользователей, как сделать наш сервис лучше. Очень часто эти предложения противоречат друг другу. Поэтому мы решили создать свой клуб на Я.ру, чтобы вы могли  участвовать в обсуждениях, общаться между собой и задавать нам вопросы

В Клубе Яндекс.Расписаний  мы будем оперативно рассказывать о наших новинках, делиться интересными историями, связанными с созданием сервиса. Вы же можете советовать, критиковать, задавать вопросы по предполагаемому маршруту и сообщать нам о возможных ошибках. 

Необходимо иметь в виду - клуб премодерируемый, поэтому просьба, до написания записи ознакомиться с Правилами клуба. Пожалуйста, не забывайте также расставлять соответствующие метки для каждого своего сообщения.

Ваши идеи и предложения будут услышаны! Так что не стесняйтесь, пишите - мы вам рады! ;)

7 комментариев
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Новые электрички и подписи фирменных поездов
Дмитрий Крюков
29 июля 2009, 19:39

Как я и обещал, немного о новинках. Во-первых, мы запустили электрички по Калужской, Тульской, Тверской и Рязанской областям. Теперь жители упомянутых регионов могут чаще пользоваться нашим сервисом. Например, строить маршрут из Калуги в Алексин. Или смотреть расписание по станции Карьера. Не очень богатое, впрочем.


А вот так выглядит сервис из Узловой. В общем, стараемся развиваться в регионы дальше.


По просьбе пользователей стали также подписывать названия фирменных поездов. Например, в выдаче Москва - Петербург на 5 августа можно легко понять, какой поезд зовется "Афанасий Никитин", а какой - "Красная Стрела".


Критика и предложения по упомянутым новинкам принимаются :)


2 комментария
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