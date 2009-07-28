Вас приветствует команда сервиса "Яндекс.Расписания"!

К нам через обратную связь поступает много предложений от пользователей, как сделать наш сервис лучше. Очень часто эти предложения противоречат друг другу. Поэтому мы решили создать свой клуб на Я.ру, чтобы вы могли участвовать в обсуждениях, общаться между собой и задавать нам вопросы

В Клубе Яндекс.Расписаний мы будем оперативно рассказывать о наших новинках, делиться интересными историями, связанными с созданием сервиса. Вы же можете советовать, критиковать, задавать вопросы по предполагаемому маршруту и сообщать нам о возможных ошибках.

Необходимо иметь в виду - клуб премодерируемый, поэтому просьба, до написания записи ознакомиться с Правилами клуба. Пожалуйста, не забывайте также расставлять соответствующие метки для каждого своего сообщения.

Ваши идеи и предложения будут услышаны! Так что не стесняйтесь, пишите - мы вам рады! ;)

