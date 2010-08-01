Мы запустили данные по расписаниям трёх междугородных автовокзалов Москвы: автостанции Тёплый Стан, автостанции Красногвардейская и автостанции у Казанского вокзала. Это стало результатом сотрудничества с двумя нашими партнёрами: компаниями "Русские Автобусные Линии" и компанией "Межрегионтранс".

Теперь вы можете видеть как расписания самих автостанций, так и находить нужные маршруты в поиске.

Автобусы - новая стадия развития Яндекс.Расписаний. С ними тяжело (но интересно): автобусы далеко не всегда соблюдают расписание, частенько попадают в пробки, в них могут заканчиваться свободные места и так далее. Кроме того, если, скажем, электричка останавливается по явно оговоренным в расписании платформам, то автобус может остановиться в любой деревне по дороге.



Но мы вместе с нашими партнёрами собираемся продолжать улучшать качество предоставляемой информации и сообщать нашим пользователям о расписаниях автобусов. Ведь люди на них ездят, а значит, мы должны им помочь :)