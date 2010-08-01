Мы запустили данные по расписаниям трёх междугородных автовокзалов Москвы: автостанции Тёплый Стан, автостанции Красногвардейская и автостанции у Казанского вокзала. Это стало результатом сотрудничества с двумя нашими партнёрами: компаниями "Русские Автобусные Линии" и компанией "Межрегионтранс".
Теперь вы можете видеть как расписания самих автостанций, так и находить нужные маршруты в поиске.
Автобусы - новая стадия развития Яндекс.Расписаний. С ними тяжело (но интересно): автобусы далеко не всегда соблюдают расписание, частенько попадают в пробки, в них могут заканчиваться свободные места и так далее. Кроме того, если, скажем, электричка останавливается по явно оговоренным в расписании платформам, то автобус может остановиться в любой деревне по дороге.
Но мы вместе с нашими партнёрами собираемся продолжать улучшать качество предоставляемой информации и сообщать нашим пользователям о расписаниях автобусов. Ведь люди на них ездят, а значит, мы должны им помочь :)
На странице
http://rasp.yandex.ru/sea
один и тот же поезд отображается дважды. Видимых отличий между двумя строчками нет. Зато в ссылках, соответствующих этим "двум" поездам, есть различие в одной букве: 133GA и 133GV:
http://rasp.yandex.ru/thr
http://rasp.yandex.ru/thr
Тот же эффект проявляется и при поиске билетов на другие дни, не только не 30-е августа. Удачного дебага :)
Скажите пожалуйста, почему в табло не выделен недавно открывшийся Терминал Е в Шереметьево?
И еще..... У вас неправильно обозначен ж/д узел Ростова-на-Дону при подъезде к городу с юга..!
Мы тут из-за отпусков и сильной занятости немного подзабросили клуб, приносим наши извинения. Исправляемся, тем более, что осень обещает быть, тьфу-тьфу, интенсивной в плане новостей.
Для начала мы запустили продажу билетов на авиарейсы по всему миру. В этом нам помогли наши партнёры - Ozon.Travel, Pososhok.ru и Agent.ru.
К примеру, рейсы из Чикаго в Нью-Йорк на 20 сентября стоят от 3262 р. А из Москвы в Мюнхен туда и обратно цены существенно отличаются в зависимости от выбранных дней и предложений авиакомпаний, но минимальная составляет около 13 тысяч рублей.
Есть и экзотика – например, вы можете прикинуть масштаб цен для перелётов по Океании. Найдите рейс на Яндекс.Самолётиках, задайте его конечные точки в поисковой строке Яндекс.Расписаний – и узнайте, сколько будет стоить билет на нужный вам остров. Например, из Окленда в Алию 2 октября можно улететь за 8792 рубля.
Перейдя по ссылке "купить" со страницы рейса на Яндекс.Расписаниях, вы попадете на страницу именно этого рейса на сайте партнера, где без дополнительной регистрации сможете при желании билет приобрести. Также на сайтах наших партнёров можно заказать необходимые вам дополнительные услуги.
На Яндекс.Расписаниях появилась часть междугородних автобусов города Волгограда - те рейсы, которые отправляются от площади около железнодорожного вокзала. За данные спасибо нашему партнёру - компании "Межрегионавтотранс".
Это будет короткая запись :)
Яндекс.Расписания впервые пробуют силы в новом для себя направлении — мобильных приложениях. Сегодня мы представляем вам мобильное приложение Электрички для iPhone.
Основной функционал приложения совпадает с базовыми возможностями сервиса Яндекс.Расписания: вы можете посмотреть актуальное расписание электричек со всеми отменами и изменениями по своему региону, воспользовавшись как поиском, так и расписанием по станции. На данный момент приложение работает для 25 регионов России, Украины, Казахстана и Литвы. Как только на Яндекс.Расписаниях будет запущен новый регион, данные для него сразу появятся и в мобильном приложении.
При этом есть и функции, которые мы реализовали впервые. Например, сохранив маршрут в Избранном, вы сможете посмотреть время отправления ближайшей электрички на своём направлении в один клик. Также телефон сам подскажет вам ближайшую к вам станцию, на которой останавливаются электропоезда.
Скачать приложение можно по адресу http://mobile.yandex.ru/trains/iphone.xml
Приложение создано Яндексом совместно с петербургской компанией «Инру».
Также мы хотим отдельно отметить, что нам очень нужны впечатления от пользователей нового приложения. Это может повлиять на дальнейшую политику в области развития частей сервиса Яндекс.Расписания в мобильных приложениях. Что вам нужно больше: электрички для других мобильных платформ или, скажем, приложения для табло аэропортов? Не стесняйтесь писать об этом в раздел «Обратная связь» сервиса Яндекс.Расписания.