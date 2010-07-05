Помимо привычных всем "больших" железных дорог, принадлежащих ОАО "РЖД", в России еще осталось немало ведомственных линий - как широкой, так и узкой колеи. Как правило, они принадлежат леспромхозам или специально созданным параллельно с ними ППЖТ - предприятиям промышленного железнодорожного транспорта.

На некоторых ведомственных линиях сохранилось пассажирское сообщение. Поездка в старом вагончике, задевающем ветки подступившей к самым рельсам тайги запоминается надолго. Но то, что для нас экзотика - для тысяч жителей деревень и поселков вдоль линии является единственной связью со внешним миром.

Команда Яндекс.Расписаний специально собирает данные по таким ведомственным линиям. Любой желающий может посмотреть расписание наиболее значительных ведомственных линий с пассажирским сообщением на нашем сервисе:

Монзенская железная дорога (Костромская и Вологодская области)

Железная дорога Шортюгского ППЖТ (Кировская и Костромская области)

Алапаевская узкоколейная железная дорога (Свердловская область)

Счастливого пути!