Возможно ли, в дальнейшем, с помощью спутников отслеживание движения поездов в реальном времени (поезда имеют свойство отклонятся от расписаний)?
Помимо привычных всем "больших" железных дорог, принадлежащих ОАО "РЖД", в России еще осталось немало ведомственных линий - как широкой, так и узкой колеи. Как правило, они принадлежат леспромхозам или специально созданным параллельно с ними ППЖТ - предприятиям промышленного железнодорожного транспорта.
На некоторых ведомственных линиях сохранилось пассажирское сообщение. Поездка в старом вагончике, задевающем ветки подступившей к самым рельсам тайги запоминается надолго. Но то, что для нас экзотика - для тысяч жителей деревень и поселков вдоль линии является единственной связью со внешним миром.
Команда Яндекс.Расписаний специально собирает данные по таким ведомственным линиям. Любой желающий может посмотреть расписание наиболее значительных ведомственных линий с пассажирским сообщением на нашем сервисе:
Монзенская железная дорога (Костромская и Вологодская области)
Железная дорога Шортюгского ППЖТ (Кировская и Костромская области)
Алапаевская узкоколейная железная дорога (Свердловская область)
Счастливого пути!
Не могу просмотреть расписания на различные даты, выводит:
Некорректный формат даты отправления. Введите дату отправления в формате: «25 февраля».
Ввожу дату самостоятельно, пользуюсь календарем, ссылками - время от времени отказывается работать.
смотрю табло по Киевскому вокзалу, (наверное и на других так же) показывает двойные поезда, электрички
так же в паровозиках присутствуеют некоторые двойные поезда и электрички
Я обнаружил что нет возможности купить ж/д билеты от АО Национальная компания «Қазақстан темір жолы» или просто узнать стоимость билета на этом сервисе, хотя такие услуги предоставляет официальный сайт компании АО НК "КТЖ" http://pcentre.kz/ и на http://train.agent.ru/ и http://railroad.mobiticket.ru/
Так что есть возможность расширить услуги по этому направлению