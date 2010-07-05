Клуб Яндекс.Расписаний

июль 2010
"Местоположение поездов рассчитано на основе расписания рейсов".
vlad-nv07
5 июля 2010, 12:55

Возможно ли, в дальнейшем, с помощью спутников отслеживание движения поездов в реальном времени (поезда имеют свойство отклонятся от расписаний)?

3 комментария
Это интересно: ведомственные ж-д линии на Яндекс.Расписаниях
Александр
16 июля 2010, 14:03

Помимо привычных всем "больших" железных дорог, принадлежащих ОАО "РЖД", в России еще осталось немало ведомственных линий - как широкой, так и узкой колеи. Как правило, они принадлежат леспромхозам или специально созданным параллельно с ними ППЖТ - предприятиям промышленного железнодорожного транспорта.

 

На некоторых ведомственных линиях сохранилось пассажирское сообщение. Поездка в старом вагончике, задевающем ветки подступившей к самым рельсам тайги запоминается надолго. Но то, что для нас экзотика - для тысяч жителей деревень и поселков вдоль линии является единственной связью со внешним миром.

 

 

Команда Яндекс.Расписаний специально собирает данные по таким ведомственным линиям. Любой желающий может посмотреть расписание наиболее значительных ведомственных линий с пассажирским сообщением на нашем сервисе:

 

Монзенская железная дорога (Костромская и Вологодская области)

Железная дорога Шортюгского ППЖТ (Кировская и Костромская области)

Алапаевская узкоколейная железная дорога (Свердловская область)

 

Счастливого пути!

1 комментарий
Некорректный формат даты отправления.
de3auka
26 июля 2010, 16:44

Не могу просмотреть расписания на различные даты, выводит:

Некорректный формат даты отправления. Введите дату отправления в формате: «25 февраля».

 

Ввожу дату самостоятельно, пользуюсь календарем, ссылками - время от времени отказывается работать.

1 комментарий
Табло
Александр
30 июля 2010, 15:45

смотрю табло по Киевскому вокзалу, (наверное и на других так же) показывает двойные поезда, электрички

так же в паровозиках присутствуеют некоторые двойные поезда и электрички

2 комментария
жалобы,расписания,поезда,электрички
Расписания автобусов по Москве
berserker ®
31 июля 2010, 11:38
Был приятно удивлён, что появился такой эксперимент! Скажите пожалуйста, будет ли он развиваться? Почему сейчас отображены только а/с "Красногвардейская" и "Тёплый стан", но не отображен Центральный автовокзал и а/с "Выхино" - крупнейшие в Москве? 
3 комментария
Покупка ж/д билетов по Казахстану
askhat-sh
31 июля 2010, 11:41

Я обнаружил что нет возможности купить ж/д билеты от АО Национальная компания «Қазақстан темір жолы» или просто узнать стоимость билета на этом сервисе, хотя такие услуги предоставляет официальный сайт компании АО НК "КТЖ" http://pcentre.kz/ и на http://train.agent.ru/ и http://railroad.mobiticket.ru/

Так что есть возможность расширить услуги по этому направлению

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Казахстан,предложения,советы,поезда,билеты,цены,расписания