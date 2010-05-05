Мы очень ценим всех наших партнёров. Без них бы никакого сервиса у нас не было, и все вместе мы работаем на улучшение транспортной ситуации в России. Но есть один партнёр, к которому команда Яндекс.Расписаний испытывает совсем тёплые чувства, какую-то, что ли, нежность,

Этот партнёр - Костромское Авиапредприятие. Который год его небольшая, но дружная команда поддерживает уникальные рейсы по Костромской области: на вертолёте МИ-2 и на самолёте АН-2. Например, из Костромы в отдалённый райцентр Боговарово. Или в маленькую деревню Ломовская.

Понятно, что количество пользователей, которым нужна эта информация, невелико; но мы обязательно сообщаем о рейсах Костромского предприятия на Яндекс.Расписаниях каждый год. В трудной работе обязательно должно найтись место романтике.