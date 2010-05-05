Клуб Яндекс.Расписаний

май 2010
Вертолётом из Костромы
Дмитрий Крюков
5 мая 2010, 14:41

Мы очень ценим всех наших партнёров. Без них бы никакого сервиса у нас не было, и все вместе мы работаем на улучшение транспортной ситуации в России. Но есть один партнёр, к которому команда Яндекс.Расписаний испытывает совсем тёплые чувства, какую-то, что ли, нежность,

 

Этот партнёр - Костромское Авиапредприятие. Который год его небольшая, но дружная команда поддерживает уникальные рейсы по Костромской области: на вертолёте МИ-2 и на самолёте АН-2. Например, из Костромы в отдалённый райцентр Боговарово. Или в маленькую деревню Ломовская.

 

 

 

Понятно, что количество пользователей, которым нужна эта информация, невелико; но мы обязательно сообщаем о рейсах Костромского предприятия на Яндекс.Расписаниях каждый год. В трудной работе обязательно должно найтись место романтике.

1 комментарий
вертолёты,Кострома,самолеты,расписания
Обновление пути следования поезда в реальном времени
Эдуард Гильмутдинов
5 мая 2010, 18:34

Добрый день!

Очень интересует информация будет ли обновления в реальном времени визуально на карте яндекса где именно проходит тот или иной поезд. т.е. не обновлять полностью страницу что бы увидеть где находится поезд, а что бы видеть значек паровоза в движении без обновления всей страницы. Спасибо.

3 комментария
Логика работы формы поиска электричек
Станислав Клинков
6 мая 2010, 11:25

Что-то я "не догоняю".

На разных страницах сервиса имеется несколько копий одной и той же HTML-формы ("<form>") поиска электропоездов, но с разными action-ами. Какие-то ведут на action="/search", а какие-то - на action="/suburban_search". При этом одни из этих форм делаются невидимыми, а другие - видимыми на той или иной странице сервиса. Как результат - разный вывод результатов поиска, в зависимости от того, запущен ли он (поиск) с главной страницы или из подраздела "Ленинградское направление" (к примеру).


Какой в этом тонкий философский смысл? Сбивать с толку пользователей что ли? Где логика?

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интерфейс,юзабилити,вопросы,функционал
Паровозики-Брянский узел
Александр
11 мая 2010, 16:31

Отрисуйте пожайлуста движения поездов как на картинке:

красный цвет - это как поезда заходят в Брянск из Москвы

синий цвет - как поезда заходят в Брянск на Москву

розовый цвет - как идут поезда в обход Брянска (001-002 Киев - Москва, 090 Жмеринка - Москва) может ещё какие, не знаю больше

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идеи,поезда
Летнее раписание - первые ласточки
Александр
21 мая 2010, 17:26

В ночь с 29 на 30 мая 2010 г. на всех железных дорогах России и стран СНГ вводится новый график движения поездов. Уже сейчас на сервисе "Яндекс.Расписания" можно посмотреть новое расписание по некоторым направлениям:





При запросе расписания между станциями достаточно указать дату 30 мая или более позднюю. При запросе без даты или в расписании по станции слева появился переключатель, позволяющий смотреть новое расписание или возвращаться к старому:





Расписание остальных московских направлений будет доступно после поступления последних правок и изменений от железной дороги.



Внимание!
Яндекс,  ОАО "РЖД" и пригородные пассажирские компании предупреждают: остерегайтесь расписаний, продаваемых с рук в электричках, особенно за несколько недель до ввода нового расписания - они могут содержать недостоверную информацию! Подождите начала продажи книжек расписания в пригородных кассах, или появления информации на сайтах железных дорог и их официальных партнеров. Известны случаи, когда под видом нового в подмосковных электричках продавались расписания двухгодичной давности.

2 комментария
Летнее расписание электричек на Яндексе
Александр
26 мая 2010, 16:41
Лето – пора дачного отдыха и поездок на природу и электричек. А электрички, как известно, перед самым летом переходят на новое расписание. Многие об этом помнят, но не успевают вовремя перестроиться.

Сегодня мы опубликовали новый график движения пригородных поездов (список направлений вы найдете ниже), поэтому, если вы пользуетесь Яндекс.Расписаниями, переход на «летнее время» пройдет для вас незаметно. Новое расписание действует с воскресенья, 30 мая.

Чтобы увидеть летнее расписание, нажмите на ссылку «с 30 мая» на странице расписания своей станции. Второй вариант — просто выберите дату позже 29 мая при поиске.


Города и направления:

Москва — Горьковское, Казанское, Павелецкое, Курское, Киевское, Белорусское, Рижское, Ленинградское, Савёловское, Ярославское, Кольцевое.

Санкт-Петербург — Волховстроевское, Московское, Витебское, Варшавское и Балтийское*, Выборгское, Приозерское, Ладожское.

Тверь — Московское, Бологовское.

Бологое — Тверское, Маловишерское.

Калуга — Московское, Алексинское, Вяземское, Сухиничнское.

Ростов-на-Дону — Батайское, Таганрогское, Лиховское.

Самара — Похвистневское, Сызранское, Тольяттинское.

Уфа — Западное, Восточное, Карламанское.

Пенза — Кузнецкое, Моршанское, Рузаевское, Ртищевское.

Саранск и Рузаевка — Ковылкинское, Инзенское, Пензенское, Саранское.

Ульяновск — Инзенское, Димитровградское, Цильнинское, Сызранское.

Набережные Челны — Ижевское, Бугульминское.

(*) - расписания поездов на Гдов и Кингисепп уточняются.



Также готовятся летние расписания электричек Нижнего Новгорода, Волгограда, Калининграда, Астрахани, Владимира, Рязани и Тулы.
1 комментарий
Направления поездов, табло станции на карте и машина времени
xter
27 мая 2010, 00:25

Использую Расписания и Паровозики на работе. С самого начала возникли ниже перечисленные предложения, которые вроде бы где-то здесь даже высказывались:

1. Хотелось бы с первого взгляда определять в каком направлении движется тот или иной поезд на Паровозиках: на мой взгляд достаточно было бы горизонтально поворачивать значок поезда в сторону ближайшей станции (станция восточнее - носик вправо, западнее - влево). Хотя можно, конечно, поморочиться и с четными/нечетными путями (номерами), но там - привязка направления к столице и частая смена путей (номеров) у многих поездов по ходу следования.

2. Также очень не хватает возможности просто кликнув по станции на карте увидеть её информационное табло или хотя бы ссылку в боковой панели - как это реализовано с поездами, а не искать по карте подходящий поезд, чтобы высветив его маршрут, получить-таки возможность выйти в информационное табло станции прямо с карты.

3. Очень облегчила бы жизнь машина времени: увидеть какие паровозики были/будут рядом когда этот паровозик проехал/проедет там-то просто перетащив его значок по линии маршрута, либо увидеть положение паровозиков в указанные время-дату.

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жалобы,предложения,идеи,советы,поезда
Мобильное расписание, не получается выбрать станции
dfrantov
28 мая 2010, 13:01

Открываю на HTC HD2 в Опере m.rasp.yandex.ru, выбираю Курское направление, и при попытки выбрать пункт отправления и прибытия не могу пролистать список, т.к. ширина и высота его больше чем экран. Не удобно как-то :)

жалобы,мобильная версия
Распечатаь
irinapuh
28 мая 2010, 13:02

Что с кнопкой распечатать??     http://rasp.yandex.ru/thread/245AB_tis?station_to=9613054&departure=2010-06-21&station_from=9602494

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Новый график
Дмитрий Крюков
30 мая 2010, 00:19

Перешли на новый график, тьфу-тьфу. Самый сложный момент в жизни сервиса каждый год. Кажется, справились - теперь на всём сервисе летнее расписание.

 

В этом году новый график драматически совпал с днём рождения вдохновителя электричечной части сервиса - Саши AF1461. Поздравляем!

 

Теперь ответим всем на неотвеченные вопросы :)

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летнее расписание,Новый график,электрички