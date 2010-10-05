Но! Есть рейс автобуса удобный по времени
http://rasp.yandex.ru/thr
Как узнать, где он останавливается (в городе, или за городом), есть ли места? Хоть какой-то контакт с этим автобусом есть? :)
Здравствуйте!
Хотелось бы увидеть в будущем на вашем сайте расписания пригородных Электро- и Дизель-поездов в Белорусии.
Заранее благодарю!
Смотрю расписание на 29 октября на поезд "Москва-Нальчик", сервис пишет "нет мест", однако и на сайте партнера UFMS и на сайте РЖД мест дофига. Это не единственный пример.
Не вводите посетителей в заблуждение, почините.
Мы стараемся не только улучшать сервис Яндекс.Расписания, но и работать на "большой" поиск - основное достояние нашей компании. В частности, если вам нужно быстро узнать время отправления ближайшей электрички из Москвы в Тверь, то вы можете теперь набрать в поисковой форме на yandex.ru "Электричка Москва Тверь", и вам первой же ссылкой покажут пять ближайших пригородных поездов.
Вот примерно так:
Мы запустили расписание автобусов по сразу нескольким крупным автовокзалам. Во-первых, три автовокзала Санкт-Петербурга. Во-вторых, полтора автовокзала Новгорода. В-третьих, автовокзал Екатеринбург-Северный. В-четвёртых, две новых автостанции Москвы.
В итоге выдача Питер - Подпорожье теперь выглядит так, как я мечтал, когда приходил в Яндекс работать :)
Следует заметить, что расписание по крупным автовокзалам получается весьма громоздким, и мы рекомендуем пользоваться поиском - так гораздо удобнее. Пока поиск по автобусам живёт во вкладке "Поезда и самолёты", но это ненадолго. Автобусов на сервисе уже много - скоро сделаем им свой поиск.