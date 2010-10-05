Мы запустили расписание автобусов по сразу нескольким крупным автовокзалам. Во-первых, три автовокзала Санкт-Петербурга. Во-вторых, полтора автовокзала Новгорода. В-третьих, автовокзал Екатеринбург-Северный. В-четвёртых, две новых автостанции Москвы.

В итоге выдача Питер - Подпорожье теперь выглядит так, как я мечтал, когда приходил в Яндекс работать :)

Следует заметить, что расписание по крупным автовокзалам получается весьма громоздким, и мы рекомендуем пользоваться поиском - так гораздо удобнее. Пока поиск по автобусам живёт во вкладке "Поезда и самолёты", но это ненадолго. Автобусов на сервисе уже много - скоро сделаем им свой поиск.