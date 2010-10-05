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октябрь 2010
Автобусы на Расп
SoNick_RND
5 октября 2010, 12:43
Хочется уехать в Ростов в пятницу. Любимый поезд забит.
Но! Есть рейс автобуса удобный по времени
http://rasp.yandex.ru/thread/emptyA_f9637026t9623298_c2012_ral?station_to=9637166&departure=2010-10-08&station_from=9632785&ncrnd=3256

Как узнать, где он останавливается (в городе, или за городом), есть ли места? Хоть какой-то контакт с этим автобусом есть? :)
2 комментария
Пригородные поезда Белоруссии
Удалённый пользователь
8 октября 2010, 12:04

Здравствуйте!

Хотелось бы увидеть в будущем на вашем сайте расписания пригородных Электро- и Дизель-поездов  в Белорусии.

Заранее благодарю!

 

1 комментарий
предложения,Белоруссия,расписания,дизель-поезда,электрички
Нет мест
Андрей Куропаткин
18 октября 2010, 11:01

Смотрю расписание на 29 октября на поезд "Москва-Нальчик", сервис пишет "нет мест", однако и на сайте партнера UFMS и на сайте РЖД мест дофига. Это не единственный пример.

Не вводите посетителей в заблуждение, почините.

4 комментария
жалобы,наличие мест
Расписание электричек - в большом поиске Яндекса
Дмитрий Крюков
20 октября 2010, 15:01

Мы стараемся не только улучшать сервис Яндекс.Расписания, но и работать на "большой" поиск - основное достояние нашей компании. В частности, если вам нужно быстро узнать время отправления ближайшей электрички из Москвы в Тверь, то вы можете теперь набрать в поисковой форме на yandex.ru "Электричка Москва Тверь", и вам первой же ссылкой покажут пять ближайших пригородных поездов.

Вот примерно так:

 

3 комментария
большой поиск,расписания,электрички
Восемь новых автовокзалов - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
25 октября 2010, 14:09

Мы запустили расписание автобусов по сразу нескольким крупным автовокзалам. Во-первых, три автовокзала Санкт-Петербурга. Во-вторых, полтора автовокзала Новгорода. В-третьих, автовокзал Екатеринбург-Северный. В-четвёртых, две новых автостанции Москвы.
В итоге выдача Питер - Подпорожье теперь выглядит так, как я мечтал, когда приходил в Яндекс работать :)

Следует заметить, что расписание по крупным автовокзалам получается весьма громоздким, и мы рекомендуем пользоваться поиском - так гораздо удобнее. Пока поиск по автобусам живёт во вкладке "Поезда и самолёты", но это ненадолго. Автобусов на сервисе уже много - скоро сделаем им свой поиск.

 

4 комментария
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