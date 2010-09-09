Клуб Яндекс.Расписаний

сентябрь 2010
отключить даты, по которым не ходит транспорт
Дмитрий
9 сентября 2010, 15:58

Здравствуйте.


Удобно ещё было бы, если ввести дату можно было б только после введённых пунктов отправления и назначения, а до этого поле "засерено" и написано: "ближайший".
После чего при выборе даты, в которые нет поезда были бы "засереными"(отключеными).
Т.к. при поиске не ежедневного рейса приходится прощёлкивать все дни, чтобы найти те, в которые есть поезд.

Спасибо за Расписания.

предложения,идеи
Электрички в Ярославле, Костроме, Иваново
Дмитрий Крюков
9 сентября 2010, 17:23

Сервис Яндекс.Расписания решил сделать небольшой подарок городу Ярославлю, который на этих выходных отмечает своё тысячелетие. Команда сервиса очень любит Ярославль, старается его по возможности посещать и надеется, что к субботе в городе удастся починить всё то, что было раскопано в рамках подготовки к празднованию еще неделю назад.

Так вот, мы запускаем актуальное расписание электричек для Ярославля и области. Вот, например, маршрут из Ваулово в Варегово. А чтобы Ярославлю не было одиноко, расписание пригородных поездов добавлено еще и для нескольких соседних крупных городов: Иваново, Рыбинска, Костромы. 

Как обычно, наше расписание учитывает все оперативные изменения и отмены.

Маршрут электрички можно посмотреть на карте, а примерное текущее расположение поезда - на сервисе Яндекс.Паровозики.

Удобно жителям вышеозначенных городов будет узнавать расписание "на ходу": расписание электричек появится и в мобильной версии сервиса, и в новом приложении для iPhone.

Время отправления ближайшей электрички теперь можно вывести на главную страницу Яндекса, чтобы не забыть вовремя уйти с работы :)

Мы будем рады замечаниям и предложениям, пишите!

1 комментарий
электрички,иваново,Ярославль,Кострома,рыбинск,расписания
Ссылка в информере на главной странице стала кликабельной
Дмитрий Крюков
16 сентября 2010, 20:30

Добрый вечер :) Мы прислушались к просьбам из нашей обратной связи и сделали ссылки с информера "Ближайшая электричка" на главной странице Яндекса кликабельными. Теперь можно легко узнать не только когда пойдёт ближайшая электричка, но и прикинуть, удастся ли в ней сесть (или просто в неё влезть?) и сколько она будет идти до нужной вам станции.

 

Настроить себе информер можно тут.

4 комментария
информер,расписание,электрички
Паровозики-Самолётики в МЯК
Александр
19 сентября 2010, 23:17

Будут ли Паровозики и Самолётики в Мобильных Яндекс Картах?

и ещё идея: Если введёте это в МЯК, то тогда можно будет от пассажиров включившие GPS в МЯК, отслеживать поезда и самолётики в реальном времени!

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Расписания Электричек
SoNick_RND
24 сентября 2010, 04:18

От кого\чего зависит наличие расписаний по конкретным областям? (Воронежская\Липецкая интересует пока).

И может есть какие-то планы, которые было бы не страшно вывесить? Типа вот сейчас общаемся с такими-то областями т.п.

Или набрали бы инициативную группу, написали бы 10 писем и сделали бы 10 звонков, чтобы с вами быстрее работали?

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расписания,электрички