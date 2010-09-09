Сервис Яндекс.Расписания решил сделать небольшой подарок городу Ярославлю, который на этих выходных отмечает своё тысячелетие. Команда сервиса очень любит Ярославль, старается его по возможности посещать и надеется, что к субботе в городе удастся починить всё то, что было раскопано в рамках подготовки к празднованию еще неделю назад.
Так вот, мы запускаем актуальное расписание электричек для Ярославля и области. Вот, например, маршрут из Ваулово в Варегово. А чтобы Ярославлю не было одиноко, расписание пригородных поездов добавлено еще и для нескольких соседних крупных городов: Иваново, Рыбинска, Костромы.
Как обычно, наше расписание учитывает все оперативные изменения и отмены.
Маршрут электрички можно посмотреть на карте, а примерное текущее расположение поезда - на сервисе Яндекс.Паровозики.
Удобно жителям вышеозначенных городов будет узнавать расписание "на ходу": расписание электричек появится и в мобильной версии сервиса, и в новом приложении для iPhone.
Время отправления ближайшей электрички теперь можно вывести на главную страницу Яндекса, чтобы не забыть вовремя уйти с работы :)
Мы будем рады замечаниям и предложениям, пишите!