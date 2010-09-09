Сервис Яндекс.Расписания решил сделать небольшой подарок городу Ярославлю, который на этих выходных отмечает своё тысячелетие. Команда сервиса очень любит Ярославль, старается его по возможности посещать и надеется, что к субботе в городе удастся починить всё то, что было раскопано в рамках подготовки к празднованию еще неделю назад.

Так вот, мы запускаем актуальное расписание электричек для Ярославля и области. Вот, например, маршрут из Ваулово в Варегово. А чтобы Ярославлю не было одиноко, расписание пригородных поездов добавлено еще и для нескольких соседних крупных городов: Иваново, Рыбинска, Костромы.

Как обычно, наше расписание учитывает все оперативные изменения и отмены.

Маршрут электрички можно посмотреть на карте, а примерное текущее расположение поезда - на сервисе Яндекс.Паровозики.

Удобно жителям вышеозначенных городов будет узнавать расписание "на ходу": расписание электричек появится и в мобильной версии сервиса, и в новом приложении для iPhone.

Время отправления ближайшей электрички теперь можно вывести на главную страницу Яндекса, чтобы не забыть вовремя уйти с работы :)

Мы будем рады замечаниям и предложениям, пишите!