Запустили два новых автовокзала - Кострому и Новосибирск (вас не смущает формулировка "запуск автовокзала? :) - мы так привыкли говорить). Расписание по ним, кое-где цены.

Вот как выглядит расписание на 12 апреля из Новосибирска в Барнаул всеми возможными видами транспорта. Вот, собственно, расписание по автовокзалу Новосибирска на все дни.

Вот расписание автовокзала Костромы, а вот культовый маршрут Кострома - Боговарово тоже на 12-е число. Не так уж много автобусов в европейской части России, которые идут 9 часов внутри одного региона. Вспоминаются разве что еще Череповец - Никольск и Череповец - Великий Устюг, ну а чем ближе к Уралу, тем такое чаще.

Разумеется, все эти расписания можно посмотреть и с мобильного телефона.

Запуск стал возможен благодаря компании "КВЦ-Сервис" для автовокзала Костромы; и благодаря компании "Артмарк" для Новосибирска. Спасибо большое им за это.