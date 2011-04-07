Клуб Яндекс.Расписаний

апрель 2011
Расписание автовокзалов Костромы и Новосибирска
Дмитрий Крюков
7 апреля 2011, 20:10

Запустили два новых автовокзала - Кострому и Новосибирск (вас не смущает формулировка "запуск автовокзала? :) - мы так привыкли говорить). Расписание по ним, кое-где цены.

Вот как выглядит расписание на 12 апреля из Новосибирска в Барнаул всеми возможными видами транспорта. Вот, собственно, расписание по автовокзалу Новосибирска на все дни.

Вот расписание автовокзала Костромы, а вот культовый маршрут Кострома - Боговарово тоже на 12-е число. Не так уж много автобусов в европейской части России, которые идут 9 часов внутри одного региона. Вспоминаются разве что еще Череповец - Никольск и Череповец - Великий Устюг, ну а чем ближе к Уралу, тем такое чаще.

Разумеется, все эти расписания можно посмотреть и с мобильного телефона.

Запуск стал возможен благодаря компании "КВЦ-Сервис" для автовокзала Костромы; и благодаря компании "Артмарк" для Новосибирска. Спасибо большое им за это.

1 комментарий
Кострома,новосибирск,автовокзалы,Автобусы,расписания
Технические стоянки
Максим
12 апреля 2011, 18:29

Может сделать еще раписания по станциям, на которых есть технические стоянки? Чтобы можно было посмотреть станцию и у каких поездов на ней тех.стоянки.

1 комментарий
техническая стоянка
Раздел "Такси"
scout123
13 апреля 2011, 16:54

Приветствую!

Есть ли в планах создание раздела "Такси", куда бы были собраны все компании
Такси (их контакты/координаты, основные маршруты / направления со
стоимостью проезда и временем в пути)?

8 комментариев
Тарифы на проезд в электричках Смоленска, Брянска, Орла и Курска
Александр
18 апреля 2011, 10:07

Теперь на нашем сервисе можно посмотреть тарифы на проезд в пригородных поездах по пригородным зонам Смоленска, Брянска, Орла и Курска.

Например билет из Брянска-1 в Суземку стоит 180 р,а из Курска в Щигры - 105 р.

Для получения информации о стоимости проезда надо выбрать в поисковой форме вкладку "электрички", ввести станции отправления и назначения, после чего нажать кнопку "найти". Тариф будет показан в строке над таблицей расписания. Если пригородные поезда по выбранному маршруту ходят не каждый день, как например из Смоленска во Владимирский Тупик, лучше использовать режим поиска "на все дни".

В настоящее время сложилась ситуация, при которой поддерживать актуальное расписание оказывается часто проще, чем тарифы. На некоторых вокзалах, не говоря уже об остановочных пунктах на линии, таблица с тарифами даже не вывешивается в кассовом зале, а логика построения таблицы тарифов варьируется от региона к региону. Мы и далее будем продолжать работу по поддержке справки о тарифах, постепенно запуская этот вид справки для пригородных зон, по которым есть расписание в нашей базе данных. Надеемся что эта информация будет востребована пользователями сервиса!

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Электрички Казани и всей территории Татарстана, Чувашии, Марий-Эл, Удмуртии
Александр
28 апреля 2011, 16:15

В преддверии майских праздников и открытия массового дачного сезона мы решили сделать подарок нашим пользователям из Волго-Вятского региона. С сегодняшнего дня на нашем сервисе доступно расписание электричек из Казани, а также по всей территории четырех республик - Татарстана, Чувашии, Марий-Эл и Удмуртии.

Теперь можно посмотреть как ходят электрички например из Казани в Свияжск, из Ижевска в Кизнер а также пригородные поезда из Канаша в Алатырь или из Йошкар-Олы в Яранск.

В расписания вносятся оперативные отмены и изменения - например на страницах нашего сервиса можно узнать что по причине ремонта путей с 12 по 18 мая число электричек из Казани на правый берег Волги (Свияжск, Тюрлема, Албаба) временно уменьшится до 4-5 в сутки.

Информация подготовлена вместе с нашим партнером - Пригородной пассажирском компанией "Содружество".

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ижевск,Казань,электрички