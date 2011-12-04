В преддверии Нового года мы запустили на сервисе блок расписаний электричек на родине Деда Мороза - в Вологодской области, а также в южной части Архангельской области.

Доступны данные по трём основным узлам - Вологодскому, Коношскому и Котласскому. Ну и конечно Монзенская железная дорога наконец заняла достойное место в списке направлений Вологодской области.

Интересно что на электричке Вологда-Данилов можно проехать из Льнокомбината во Льнозавод, на электричке Вологда-Вожега - из Морженги в Волонгу, а на линии Котлас-Микунь есть станция с красивым именем Светик.

Ближайшая станция к Великому Устюгу, до которой можно доехать на пригородном или дальнем поезде - Ядриха. Но лучше всего проехать чуть дальше - до Котласа-Южного и сесть там на автобус.