Сегодня Яндекс.Карты научились строить маршруты общественным транспортом в Самаре, Волгограде и Волжском, Красноярске, Воронеже, а также в 32 городах Московской и Ленинградской областей.
Наибольшое удовлетворение у меня вызывает запуск Московской области: это Люберцы, Котельники, Дзержинский, Зеленоград, Лыткарино, Жуковский, Видное, Домодедово, Подольск, Троицк, Щербинка, Одинцово, Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Юбилейный, Балашиха и Железнодорожный. А в Ленинградской области это Приозерск, Всеволожск, Сертолово, Левашево и Песочный, Кировск и Шлиссельбург, Никольское, Красный Бор и Ульяновка, Коммунар, Гатчина, Сиверский, Тосно, Любань, Луга и Сосновый Бор.
Вот, например, Видное.
Такой большой массив по области был сделан впервые, так что мы будем благодарны за замечания по всем вышеописанным городам.
Если сейчас всё пройдёт хорошо, попробуем и на Расписаниях запускать.