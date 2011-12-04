Клуб Яндекс.Расписаний

декабрь 2011
Лучший туристический сайт
Дмитрий Крюков
4 декабря 2011, 01:25

Неожиданно выиграли, кажется, премию РОТОР как Лучший туристический сайт. Пруфлинк - вот.

Может, чуть позже я скажу что-то более внятное по этому поводу, а пока большое спасибо всей команде, а также всем пользователям - без вас мы бы ничего не стоили бы.

4 комментария
ыыыыыыы,йохууууу
Первые ласточки по Московской области
Дмитрий Крюков
8 декабря 2011, 15:31

Сегодня Яндекс.Карты научились строить маршруты общественным транспортом в Самаре, Волгограде и Волжском, Красноярске, Воронеже, а также в 32 городах Московской и Ленинградской областей.

Наибольшое удовлетворение у меня вызывает запуск Московской области: это Люберцы, Котельники, Дзержинский, Зеленоград, Лыткарино, Жуковский, Видное, Домодедово, Подольск, Троицк, Щербинка, Одинцово, Красногорск, Химки, Долгопрудный, Мытищи, Королёв, Юбилейный, Балашиха и Железнодорожный. А в Ленинградской области это Приозерск, Всеволожск, Сертолово, Левашево и Песочный, Кировск и Шлиссельбург, Никольское, Красный Бор и Ульяновка, Коммунар, Гатчина, Сиверский, Тосно, Любань, Луга и Сосновый Бор.

Вот, например, Видное.

Такой большой массив по области был сделан впервые, так что мы будем благодарны за замечания по всем вышеописанным городам.

Если сейчас всё пройдёт хорошо, попробуем и на Расписаниях запускать.

4 комментария
городской транспорт,Автобусы,московская область
Северный автовокзал Екатеринбурга завёл страницу в Facebook
Дмитрий Крюков
12 декабря 2011, 21:08

Один из партнёров Яндекс.Расписаний - Северный Автовокзал Екатеринбурга - завёл страничку в Facebook. Вот она. Уважаю, молодцы.

Хотя твиттер автовокзала, например - это богатая идея. Можно много чего интересного придумать

екатеринбург,автовокзалы
Электрички Минска
Янковский Алексей
21 декабря 2011, 11:53

Как там проходят переговоры с БЖД по поводу создания расписания на Яндексе?

Может Вам помочь чем нибудь?

1 комментарий
Новогодний подарок пользователям сервиса - новый регион электричек: Вологодская область
Александр
30 декабря 2011, 08:37

 

В преддверии Нового года мы запустили на сервисе блок расписаний электричек на родине Деда Мороза - в Вологодской области, а также в южной части Архангельской области.

Доступны данные по трём основным узлам - ВологодскомуКоношскому и Котласскому. Ну и конечно Монзенская железная дорога наконец заняла достойное место в списке направлений Вологодской области.

Интересно что на электричке Вологда-Данилов можно проехать из Льнокомбината во Льнозавод, на электричке Вологда-Вожега - из Морженги в Волонгу, а на линии Котлас-Микунь есть станция с красивым именем Светик.

Ближайшая станция к Великому Устюгу, до которой можно доехать на пригородном или дальнем поезде - Ядриха. Но лучше всего проехать чуть дальше - до Котласа-Южного и сесть там на автобус.

1 комментарий
электрички,коноша,вельск,котлас,вологда,череповец