На Яндекс.Расписаниях открылся новый раздел «Купить авиабилет», который позволяет сравнить предложения разных поставщиков и выбрать наилучший вариант для перелёта.



Попасть в раздел «Купить авиабилет» можно как с помощью таба на главной странице Яндекс.Расписаний, так и по адресу ticket.yandex.ru.



Принципиальное отличие этого подраздела от основных разделов сервиса Яндекс.Расписания в том, что мы просматриваем предложения всех наших партнёров – и выдаём результаты в отсортированном по цене виде. Таким образом, получив выдачу по своему запросу, вы будете точно знать, сколько стоит самый дешёвый билет.



С помощью раздела «Купить авиабилет» можно купить билет не только в одну сторону, но и «туда и обратно», а также приобрести билеты на рейсы с пересадками.



Раздел «Купить авиабилет» оперирует с более сложными запросами и отвечает медленнее, чем основная часть сервиса «Яндекс.Расписания». Впрочем, в случае чрезмерно долгого ожидания вы всегда можете нажать на кнопку «Показать результаты сейчас».



Если вам понравилось какое-то из указанных предложений, то покупка билета не отличается от привычной процедуры покупки билета на Яндекс.Расписаниях: вы подтверждаете свой выбор на промежуточной странице и потом переходите на соответствующую страницу сайта партнёра для ввода паспортных данных и оплаты билета. Мы договариваемся с нашими партнёрами о том, что они гарантируют высокий уровень обслуживания для пользователей Яндекс.Расписаний, поэтому вы можете доверять им.



Партнёрами Яндекс.Расписаний по проекту «Купить билет» сейчас являются компании Агент.ру, Ozon.Travel, "Посошок", ДАВС, "Эвитерра", "Синдбад", "Главбилет", Biletix, Amargo. Мы приглашаем к сотрудничеству и другие агентства и авиакомпании. В будущем мы планируем развивать новый раздел за счёт полезных функций, которые помогут еще удобнее спланировать свою поездку и приобрести более дешёвые авиабилеты.



Маршруты с пересадками с одного вида транспорта на другой лучше по-прежнему искать в основной части сервиса Яндекс.Расписания. Также основной частью по-прежнему лучше пользоваться, если вы хотите быстро узнать, к примеру, что сегодня после 10 вечера летит или едет в Питер (Москву, Киев, Екатеринбург и т.д.) и сколько это стоит.