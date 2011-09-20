Клуб Яндекс.Расписаний

сентябрь 2011
Расписания автобусов Калужской области!!
Дмитрий
20 сентября 2011, 17:48

У меня огромная просьба добавить расписания междугородних автобусов Калужской области, могу предоставить информацию по двум районам!!!

Вообще возможно это сделать ? 

17 комментариев
Новые города в планировщике маршрутов городского транспорта
Дмитрий Крюков
22 сентября 2011, 13:57

У нас снова новости из дружественного транспортного сервиса - запустились три новых города в планировщике маршрутов городского транспорта http://maps.yandex.ru/transport/:

Это Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. Теперь маршруты внутри города можно искать по существующим в городе видам транспорта: автобусам, трамваям, маршруткам, троллейбусам, метро (где оно есть). По электричкам мы пока не ищем, но скоро будем.

Об ошибках и улучшениях смело сообщайте.

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