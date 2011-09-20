У нас снова новости из дружественного транспортного сервиса - запустились три новых города в планировщике маршрутов городского транспорта http://maps.yandex.ru/transport/:



Это Нижний Новгород, Челябинск и Екатеринбург. Теперь маршруты внутри города можно искать по существующим в городе видам транспорта: автобусам, трамваям, маршруткам, троллейбусам, метро (где оно есть). По электричкам мы пока не ищем, но скоро будем.

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