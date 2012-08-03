Кстати о маршрутках. Житомир, Чернигов, Черкассы, Ровно и многие другие города Украины самое удобное сообщение с Киевом имеют посредством маршруточного сообщения. Понятно, что маршрутки не имеют внятного расписания, но их движение крайне стабильно. например, в Житомир, маршрутки ходят с нескольких адресов, есть четкое время первого и последнего рейса, и интервал движения в 15-30 минут, время в пути 1 ч 30 мин. Расписания же уверены, что есть всего несколько автобусов в день и время в пути 2 ч 30 мин
Как насчет собрать максимум данных и добавить новый вид транспорта - маршрутки?