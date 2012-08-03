Я вот задумался - а как быть с отображением данной категории? Ведь они порой возникают не на пару дней/недель, а на полгода, например. Нарисовать их, насколько я понимаю, не составляет особого труда, а вот информировать пользователей о замене одного маршрута на другой несколько сложнее.

В связи с этим вопрос - возможно ли создать нечто вроде информера в разделе "маршруты по городу"? В нём можно было бы упоминать не только временные изменения в маршрутной сети, но и закрытие отдельных маршрутов и введение новых.