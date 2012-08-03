Клуб Яндекс.Расписаний

август 2012
Междугородние маршрутки
adrepin
3 августа 2012, 02:24

Кстати о маршрутках. Житомир, Чернигов, Черкассы, Ровно и многие другие города Украины самое удобное сообщение с Киевом имеют посредством маршруточного сообщения. Понятно, что маршрутки не имеют внятного расписания, но их движение крайне стабильно. например, в Житомир, маршрутки ходят с нескольких адресов, есть четкое время первого и последнего рейса, и интервал движения в 15-30 минут, время в пути 1 ч 30 мин. Расписания же уверены, что есть всего несколько автобусов в день и время в пути 2 ч 30 мин

Как насчет собрать максимум данных и добавить новый вид транспорта - маршрутки?

3 комментария
ЭР на владимирский экспресс
Кирилл К
10 августа 2012, 15:44

Почему на портале РЖД возможна электронная регистрация на владимирский экспресс, а на сервисе Яндекс.Расписания эта услуга невозможна?

2 комментария
электронная регистрация,владимирский экспресс
Маршруты в Яндекс.Картах довезут из города в пригород
Дмитрий Крюков
15 августа 2012, 23:35
Ребята добавили электрички в планировщик маршрутов на Яндекс.Картах. Что неплохо.
Маршруты в Яндекс.Картах довезут из города в пригород

До недавнего времени маршруты на общественном транспорте в Яндекс.Картах помогали москвичам и петербуржцам перемещаться только в пределах города. Однако современные мегаполисы трудно представить без пригородов – здесь проживают множество людей, сюда приезжают отдохнуть, повидаться с близкими или по делам. И далеко не все знают, как лучше добраться из города в пригород и наоборот.

Сегодня мы добавили в маршруты двух столиц электрички и пригородные автобусы. Благодаря этому вам будет проще понять, как доехать, например, от Тверской улицы в Москве до Зеленограда или от Невского Проспекта в Санкт-Петербурге до Сестрорецка.

С расписанием электричек можно ознакомиться, пройдя по ссылке в маршрутном листе.




Информацию о маршрутах, остановках и расписании движения мы собираем как самостоятельно, так и с помощью перевозчиков, поэтому наши данные полные, свежие и актуальные.

Команда Яндекс.Карт

1 комментарий
планировщик,электрички
Временные маршруты общественного транспорта
Андрей
25 августа 2012, 01:52

Я вот задумался - а как быть с отображением данной категории? Ведь они порой возникают не на пару дней/недель, а на полгода, например. Нарисовать их, насколько я понимаю, не составляет особого труда, а вот информировать пользователей о замене одного маршрута на другой несколько сложнее.

В связи с этим вопрос - возможно ли создать нечто вроде информера в разделе "маршруты по городу"? В нём можно было бы упоминать не только временные изменения в маршрутной сети, но и закрытие отдельных маршрутов и введение новых.

1 комментарий
предложения,городской транспорт