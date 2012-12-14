На карте маршрута поезда хотелось бы видеть движущийся значок поезда, чтобы не обновлять страницу каждый раз.
На сервисе размещены расписания автовокзала города Омска и всех 32 районных центров Омской области.
Вот так выглядят расписания наиболее крупных местных автовокзалов - Исилькуля, Калачинска, Называевска, Тары, Тюкалинска.
Мало кто знает, что из Омска можно доехать напрямую до Домбая и даже Крыма , а с пересадкой - до поселка Красный Овцевод.
Один из самых протяженных областных маршрутов - до районного центра Усть-Ишим - автобусы находятся в пути более 11 часов.
До древней столицы Сибири - Тобольска - можно добраться не только поездами, но и автобусами.
У Омска неплохие транспортные связи с Казахстаном - вот, к примеру, текущие рейсы до Семипалатинска, Кокшетау, Астаны.
Летом их, конечно, больше.
Приветствую!
Подкажите пжлст, когда можно будет увидеть цены билетов на автобус по направлениям?:
Бронницы - Раменское: http://rasp.yandex.ru/search/bus/?toName=Раменское&fromName=Бронницы&when=14+декабря&toId=&fromId=#results
Москва - Бронницы: http://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=Москва&fromId=&toName=Бронницы&toId=&when=14+декабря
А куда пропала информация о пригородных поездах ст. Барнаул???