На сервисе размещены расписания автовокзала города Омска и всех 32 районных центров Омской области.

Вот так выглядят расписания наиболее крупных местных автовокзалов - Исилькуля, Калачинска, Называевска, Тары, Тюкалинска.

Мало кто знает, что из Омска можно доехать напрямую до Домбая и даже Крыма , а с пересадкой - до поселка Красный Овцевод.

Один из самых протяженных областных маршрутов - до районного центра Усть-Ишим - автобусы находятся в пути более 11 часов.

До древней столицы Сибири - Тобольска - можно добраться не только поездами, но и автобусами.

У Омска неплохие транспортные связи с Казахстаном - вот, к примеру, текущие рейсы до Семипалатинска, Кокшетау, Астаны.

Летом их, конечно, больше.