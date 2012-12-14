Клуб Яндекс.Расписаний

декабрь 2012
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Михаил
14 декабря 2012, 17:37

На карте маршрута поезда хотелось бы видеть движущийся значок поезда, чтобы не обновлять страницу каждый раз.

Автобусное сообщение Омска и Омской области
igor.gorobecz
14 декабря 2012, 17:37

На сервисе размещены расписания автовокзала города Омска и всех 32 районных центров Омской области.

Вот так выглядят расписания наиболее крупных местных автовокзалов - Исилькуля, Калачинска, Называевска, Тары, Тюкалинска.

Мало кто знает, что из Омска можно доехать напрямую до Домбая и даже Крыма , а с пересадкой - до поселка Красный Овцевод.

Один из самых протяженных областных маршрутов - до районного центра Усть-Ишимавтобусы находятся в пути более 11 часов.

До древней столицы Сибири - Тобольска - можно добраться не только поездами, но и автобусами.

У Омска неплохие транспортные связи  с Казахстаном -  вот, к примеру, текущие рейсы до Семипалатинска, КокшетауАстаны.

Летом их, конечно, больше.

Омск,Автобусы,расписания
Когда можно будет увидеть цены билетов на автобус?
scout123
14 декабря 2012, 17:37

Приветствую!

Подкажите пжлст, когда можно будет увидеть цены билетов на автобус по направлениям?:

Бронницы - Раменское: http://rasp.yandex.ru/search/bus/?toName=Раменское&fromName=Бронницы&when=14+декабря&toId=&fromId=#results

Москва - Бронницы: http://rasp.yandex.ru/search/bus/?fromName=Москва&fromId=&toName=Бронницы&toId=&when=14+декабря

1 комментарий
Не понял юмора
dsp-suzemka
25 декабря 2012, 23:08

А куда пропала информация о пригородных поездах ст. Барнаул???

7 комментариев