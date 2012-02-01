С сегодняшнего дня на сервисе Яндекс.Расписания доступны данные об электричках и пригородных поездах Донецкой железной дороги. Это пригородные зоны городов Донецк, Дебальцево, Горловка, Иловайск, Красный Лиман, Луганск, Попасная, Славянск.

Теперь можно посмотреть как проехать например из Донецка в Волноваху , из Дебальцево в Штеровку, из Луганска в Кондрашевскую. Есть и расписание "знаменитого" поезда Дебальцево - Красная Могила.

Не скроем, что работать над подготовкой данных по Донбассу было и сложно и интересно одновременно. Этот регион обладает наиболее сложной сетью железных дорог и наиболее запутанной сетью маршрутов пригородных поездов на всем постсоветском пространстве. Если, например, в пригородных зонах Москвы или Киева направления электричек представляют собой некие подобия дерева с тонким "стволом", примыкающим к городу и широкой "кроной", то здесь это довольно плотная сеть, многие узлы в которой связаны друг с другом прямыми маршрутами, иногда идущими совершенно разными путями. К сожалению, за последние десятилетия было закрыто пригородное движение по ряду линий в Донбассе - с ними картина была бы еще интереснее.

В расписании учитываются оперативные отмены и изменения, например можно увидеть что из Донецка в Славянск дневные электрички не будут ходить в течение всего февраля.

Данные подготовлены в сотрудничестве с нашим новым партнёром, Донецкой железной дорогой.