Клуб Яндекс.Расписаний

февраль 2012
Электрички Донбасса (Донецкая и Луганская области) - на Яндекс.Расписаниях
Александр
1 февраля 2012, 13:36

С сегодняшнего дня на сервисе Яндекс.Расписания доступны данные об электричках и пригородных поездах Донецкой железной дороги. Это пригородные зоны городов Донецк, Дебальцево, Горловка, Иловайск, Красный Лиман, Луганск, Попасная, Славянск.

Теперь можно посмотреть как проехать например  из Донецка в Волноваху , из Дебальцево в Штеровку, из Луганска в Кондрашевскую. Есть и расписание "знаменитого" поезда Дебальцево - Красная Могила.

Не скроем, что работать над подготовкой данных по Донбассу было и сложно и интересно одновременно. Этот регион обладает наиболее сложной сетью железных дорог и наиболее запутанной сетью маршрутов пригородных поездов на всем постсоветском пространстве. Если, например, в пригородных зонах Москвы или Киева направления электричек представляют собой некие подобия дерева с тонким "стволом", примыкающим к городу и широкой "кроной", то здесь это довольно плотная сеть, многие узлы в которой связаны друг с другом прямыми маршрутами, иногда идущими совершенно разными путями. К сожалению, за последние десятилетия было закрыто пригородное движение по ряду линий в Донбассе - с ними картина была бы еще интереснее.

В расписании учитываются оперативные отмены и изменения, например можно увидеть что из Донецка в Славянск дневные электрички не будут ходить в течение всего февраля.

Данные подготовлены в сотрудничестве с нашим новым партнёром, Донецкой железной дорогой.

3 комментария
Донбасс,Луганск,Донецк,электрички
Заголовок не указан
Удалённый пользователь
1 февраля 2012, 14:38

почему так долго не появляются в расписаниях электрички Львовской, Донецкой и Южной железных дорог?

5 комментариев
Провода, дороги, рельсы – маршруты общественного транспорта на карте Киева
Дмитрий Крюков
1 февраля 2012, 21:47


Хочу также сказать, что:

 

1) Запуск Киева - большое  дело. Насколько я знаю, раньше планировщиков по Киеву не было.

2) Он бы не состоялся без нашего старинного друга Максима Табачука, которому огромное спасибо за помощь.

Провода, дороги, рельсы – маршруты общественного транспорта на карте Киева

С сегодняшнего дня Яндекс.Карты умеют подсказывать, как проехать по украинской столице на общественном транспорте: автобусах, трамваях, троллейбусах, маршрутных такси и метро.

Вы не знаете, как добраться, например, до автосалона, или хотите знать, какой ещё транспорт ходит к дому любимой бабушки? Сервис подскажет. Просто укажите начальную и конечную точки вашего пути, и в ответ вы увидите от одного до трёх вариантов проезда. Какой из них вам больше подходит — выбирайте сами.

Так, например, дорога до Крутого спуска с Гористой улицы займёт у вас немногим более получаса.

Если не хотите опаздывать, советуем перед выходом из дома уточнить маршрут ещё раз, но уже с учетом пробок. Выбранный вариант можно распечатать и взять с собой.

А если у вас смартфон на платформе Android, вы легко узнаете маршрут хоть по пути на остановку — с помощью бесплатного приложения мобильные Яндекс.Карты.

 

P.S. Планировщик маршрутов работает в бета-режиме. Мы будем благодарны, если вы сообщите нам обо всех неточностях, найденных вами на сервисе.


Команда Яндекс.Карт, изучаем транспорт Киева

2 комментария
Гортранс,Автобусы,Киев
Яндекс.Паровозики
Максим
6 февраля 2012, 15:18

А Яндекс.Паровозики где нибудь кроме компьютера можно запустить? 

2 комментария
Пригородные поезда еще семи регионов России - на Яндекс.Расписаниях
Александр
9 февраля 2012, 16:51

Теперь сервис "Яндекс.Расписания" поддерживает расписание электричек (пригородных поездов) еще и по Воронежской, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Саратовской, Челябинской и Курганской областям.

Вы можете узнать как ходят электрички например из Воронежа в Лиски, из Белгорода в Наумовку, из Мичуринска в Раненбург, из Саратова в Тарханы, из Челябинска в Миасс, из Магнитогорска в Карталы, из Кургана в Макушино.

В расписании учитываются постоянные и временные изменения - так, например, можно узнать что во все даты до 30 марта одна из электричек Мичуринск-Грязи будет отправляться на 43 минуты позже расписания.

На сервисе созданы схемы пригородных зон основных узловых пунктов железнодорожной сети новых регионов - таких городов и станций как Воронеж, Лиски, Валуйки, Старый Оскол, Белгород, Готня (Пролетарский), Елец, Липецк, Грязи, Мичуринск, Тамбов, Ртищево, Балашов, Поворино, Саратов, Челябинск, Магнитогорск, Карталы, Курган, добавлено более 60 новых схем расположения остановочных пунктов - от больших до маленьких.

Данные подготовлены и поддерживаются благодаря нашим партнёрам - Свердловской пригородной компании и Пригородной пассажирской компании "Черноземье".

2 комментария
липецк,челябинск,электрички,белгород,тамбов,воронеж,саратов,курган
Первый белорусский партнёр
Дмитрий Крюков
16 февраля 2012, 16:33

У нас было прямо-таки локальное проклятие сервиса - не было белорусских партнёров. Ну прям вообще. Российских уйма, украинских достаточно много, пара казахстанских, еще несколько из других стран - и ни одного белорусского.

И вот наконец нам удалось его снять. Спасибо коллегам из международного аэропорта Минск-2, которые предоставили нам данные по актуальному статусу вылетающих и прилетающих рейсов своего аэропорта.

Мы очень надеемся, что для такой славной страны, как Белоруссия, это только первый шаг.

2 комментария
аэропорт,табло,минск
Сыктывкарский автовокзал
igor.gorobecz
20 февраля 2012, 18:14

Рады сообщить что у нас на сервисе появились расписания автобусов в очередном регионе - Республике Коми. В частности, на сервисе представлена столица Республики - город Сыктывкар и расписание его автовокзала. Теперь можно спланировать поездку из Сыктывкара в Киров и обратно, съездить в гости в Ухту на праздники, а также добраться до города газовиков Вуктыла. Интересно проехаться и на маршруте Сыктывкар - Ёльбаза до остановки Поворот на Ыб.

Благодарим за предоставленные качественные данные наших партнеров в Сыктывкаре - ООО "Автоперевозчик".

А что по Краснодару и Ростову на Дону?
Алексей Смирнов
28 февраля 2012, 17:34

Можно узнать, с фирмой Кубаньпассажирсервисом и фирмой Донавтовокзал Яндекс-Расписание сотрудничать не собирается. Если собираетесь, то как скоро?  

2 комментария
Первый город от пользователя
Дмитрий Крюков
28 февраля 2012, 17:42

У нас сегодня важное событие - на Яндекс.Картах запущен городской транспорт первого города, нарисованный нашим пользователем. Это общественный транспорт города Пскова, а этот пользователь - Сергей Якубов.

Слава ему!

Вот, к примеру, маршрут от ипподрома до Петровской улицы.

Мы по-прежнему готовы предоставить инструмент для рисования тех городов, где еще не запущен маршрутизатор городского транспорта. Догоняйте Сергея

Также запущен маршрутизатор по Одессе, Львову, Донецку и Харькову. Подробнее - тут. Пользуйтесь!

14 комментариев
Гортранс,псков,Автобусы