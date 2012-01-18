Сервис построения маршрутов на общественном транспорте сегодня стал доступен сразу в 5 российских городах: Астрахани, Владимире, Краснодаре, Тюмени и Ярославле.
Житель любого из этих городов сможет решать с помощью сервиса свои повседневные задачи. Например, если вы собираетесь посетить новое для вас кафе и не знаете, как до него добраться, просто постройте маршрут на Яндекс.Картах. Сервис предложит от одного до трех вариантов проезда, из которых вы сможете выбрать наиболее удобный. А если вы планируете поехать в институт или на работу, до которых вы прекрасно знаете дорогу, мы все же советуем перестраховаться и построить прямо перед выходом маршрут с учетом пробок. Сервис предложит наиболее быстрый вариант проезда с учетом ситуации на дорогах и подскажет, сколько времени вы потратите в пробках.
А вы знали, что от Рассветной до Закатной улицы в Краснодаре ехать всего 17 минут на автобусе или маршрутке?
Посмотрите примеры маршрутов в других городах:
От Рыночного до Базарного в Ярославле.
От Художника Левитана до Диктора Левитана во Владимире.
От Красного Рыбака до Красной набережной в Астрахани.
От Курортной улицы до Тихоокеанского переулка в Тюмени.
Если вы являетесь обладателем смартфона на базе Android, то вы сможете унести маршруты общественного транспорта в своем кармане – для этого нужно всего лишь установить бесплатное приложение мобильные Яндекс.Карты.
Команда Яндекс.Карт
Мы запустили расписания по двум новым автостанциям в Москве - Орехово и Северное Бутово. Из Орехово удобно уезжать в Узловую Тульской области, в Ростов-на-Дону, Кисловодск, Элисту и так далее. Из Северного Бутово - в Алексин той же Тульской области, Тулу и Мценск.
За помощь при запуске спасибо нашему партнёру, компании "Российские автобусные линии".
Таким образом, в Москве можно осуществлять поиск междугородних автобусов уже по 8 автостанциям. Мы планируем в скором времени сделать покрытие полным.
Мы рады представить Вам расписания междугородних и пригородных автобусов города Перми (Центральный автовокзал и автостанция Южная). Страница Перми приняла свой почти законченный вид - теперь там есть все виды транспорта, кроме водного.
Также на сервисе теперь доступны автовокзалы городов Краснокамск, Кунгур, Нытва и курортного поселка Усть-Качка.
Теперь вы можете спланировать поездку из Перми в Краснокамск, Березники, Соликамск, Кунгур, Лысьву, Чайковский, Кудымкар, Чернушку, Чусовой, ну или скажем такие "экзотические" места как Гайны или Усть-Чёрная. Вообще, маршрутная сеть Пермского автовокзала весьма разветвленная. К примеру, из Перми можно уехать не только к соседям - в Ижевск, Екатеринбург и Уфу с Челябинском, но даже в Магнитогорск, Сыктывкар, Тольятти, Йошкар-Олу и Оренбург.
Список автовокзалов городов Пермского края на нашем сервисе будет постепенно дополняться.
Выражаем признательность за предоставленные данные нашим пермским партнёрам - ООО "Карс".