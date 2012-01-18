Сервис построения маршрутов на общественном транспорте сегодня стал доступен сразу в 5 российских городах: Астрахани, Владимире, Краснодаре, Тюмени и Ярославле.

Житель любого из этих городов сможет решать с помощью сервиса свои повседневные задачи. Например, если вы собираетесь посетить новое для вас кафе и не знаете, как до него добраться, просто постройте маршрут на Яндекс.Картах. Сервис предложит от одного до трех вариантов проезда, из которых вы сможете выбрать наиболее удобный. А если вы планируете поехать в институт или на работу, до которых вы прекрасно знаете дорогу, мы все же советуем перестраховаться и построить прямо перед выходом маршрут с учетом пробок. Сервис предложит наиболее быстрый вариант проезда с учетом ситуации на дорогах и подскажет, сколько времени вы потратите в пробках.

А вы знали, что от Рассветной до Закатной улицы в Краснодаре ехать всего 17 минут на автобусе или маршрутке?

Посмотрите примеры маршрутов в других городах:

От Рыночного до Базарного в Ярославле.

От Художника Левитана до Диктора Левитана во Владимире.

От Красного Рыбака до Красной набережной в Астрахани.

От Курортной улицы до Тихоокеанского переулка в Тюмени.

Если вы являетесь обладателем смартфона на базе Android, то вы сможете унести маршруты общественного транспорта в своем кармане – для этого нужно всего лишь установить бесплатное приложение мобильные Яндекс.Карты.

Команда Яндекс.Карт