С сегодняшнего дня планировать поездки на общественном транспорте на Яндекс.Картах могут жители еще восьми городов. Это Чебоксары, Хабаровск, Пенза, Херсон, Симферополь, Севастополь, Ялта и белорусская столица —Минск.
Сервис умеет строить маршруты с учетом пробок и предлагает от одного до четырех вариантов проезда. Пользователи выбирают, каким путем лучше поехать и сколько времени потратить на дорогу. Например, если в Минске вам надо добраться от Проспекта Победителей до улицы Короля, сервис предложит доехать до пункта назначения двумя разными способами, с пересадкой и без.
При построении маршрута сервис учитывает самые разные факторы — вид транспорта, скорость его движения, время на пересадку и пеший путь до остановки. Если вы обнаружили неточность, сообщите об этом через форму обратной связи — и мы оперативно внесем правки.
Строить маршруты общественного транспорта может не только веб-сервис, но и мобильные Яндекс.Карты для платформ iOS и Android. Сейчас маршрутизация доступна для более чем 45 городов.
Команда Яндекс.Карт
Как вы уже могли заметить, среди сегодняшних запусков маршрутизатора по городскому транспорту есть и Пенза. Большая часть данных по Пензе у нас есть благодаря пользователю сервиса - Андрею Щербединскому, за что ему огромное спасибо. Это, насколько я понимаю, третий город, который нам нарисовали пользователи - после Пскова и Николаева.
Спасибо!
Пользователь по имени nemo-q-dima выразил интерес узнать, каково же это было - нарисовать на Я.К. маршруты транспорта очередного города. С удовольствием расскажу.
Сразу оговорюсь: моя история не так эпична и полна неожиданных поворотов сюжета, нежели история "рисования" г. Николаева
Итак, во второй половине января сего года я с удивлением узнал, что не только народной картой и панорамами славится Яндекс, но ещё и возможностью самому приложить руку к созданию такого полезного элемента как схемы маршрутов общественного транспорта. Мне, интересующемуся работой транспорта лет этак с 6, сразу стало понятно истинное предназначение моей регистрации здесь
Надо отметить, что нехватки информации у меня практически не было - абсолютное большинство маршрутов я знаю практически наизусть, и память, за шесть лет проживания в другом городе, к счастью, не подвела. В общем, с учётом всех плюсов и минусов, к 10 апреля были нарисованы автобусы и троллейбусы, а к 3 мая - и все маршрутки. Исключение составляли тогда маршруты №№ 37 и 53, сегодня - только 53 (формально он существует на пабтрансе, но за его правильность я ручаться не могу, и спросить пока не у кого). Всего маршрутов - 75: 7 троллейбусных, 26 автобусных и 42 - маршрутных такси. Остановок - около 500.
Для более полной статистики добавляю сюда ещё пару дат.
3 июля. Назовём его днём сбывшихся желаний
4 июля. Пензенское "Эхо Москвы" сообщило о появлении нового сервиса у Яндекса, и вечером от людей, знающих мои интересы, поступили предположения о моей причастности к релизу. Мне было безумно приятно эти предположения подтвердить)
P.S. Выпущенная карта несёт в себе не только плюсы социального характера типа дополнительных удобств населению, но ещё и подтверждение того, что не напрасно я являюсь живым справочником по транспорту))
Сегодня на Яндекс.Расписаниях появился новый вид транспорта - водный. Ну, то есть, речной и морской
Теперь можно искать расписание водного транспорта сразу для нескольких городов:
- Выборга (данные предоставлены партнёром Saimaa Travel)
- Николаева (тут данные предоставил наш старинный николаевский соавтор Дмитрий)
- Сочи (благодарим морской порт "Сочи")
- Конаково (данные предоставил местный житель, краевед Игорь)
- и самая крупная часть запуска - данные по большей части Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа от компании "Северречфлот". В тех красивых местах автодорог еще весьма мало, поэтому водный транспорт играет большую роль в перемещениях населения.
К примеру, речной вокзал Ханты-Мансийска; или вот прекрасная "Заря" из Кондинского в Междуреченский, на которой я давно хочу проехать.
Наверняка это не последние запуски по водному транспорту: пожалуй, из всех видов транспорта именно корабли - наиболее красивый (хотя со мной можно поспорить), поэтому мы рады, что они появились у нас на сервисе.
Сегодня запустили расписание автобусов по городу Тарасовский Ростовской области. Вроде всё как обычно - не самый большой город, хоть и приятный.
Исключительным этот запуск делает тот факт, что данные (в идеально подходящем нам формате) прислала нам администрация Тарасовского района; за подписью собственно главы района. Мы прониклись, не стали тянуть и выложили расписание для пользователей практически сразу.
Мы благодарим администрацию Тарасовского района, надеемся, что это не последний случай успешного сотрудничества с властями и верим, что пока у нас в стране на местах есть такие руководители, всё еще вполне может быть хорошо.
География сервиса Яндекс.Расписания продолжает расширяться. Недавно на сервисе было опубликовано расписание движения электричек для семи новых регионов: Краснодарского края (включая Сочи), Республики Адыгея, Архангельской области, Республики Коми, Оренбургской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Теперь на сервисе можно, к примеру, узнать, как доехать из Сочи в Туапсе, из Краснодара в Тимашевск, из Печоры в Инту, из Оренбурга в Медногорск или из Хабаровска в Биробиджан.
Сейчас расписание пригодных поездов на сервисе есть для более чем 60 городов России.
Напоминаем, что актуальный график движения электричек со всеми изменениями и отменами удобно также смотреть в мобильной версии Расписаний и приложении «Электрички» для iPhone, Android и bada.
География сервиса Яндекс.Расписания продолжает расширяться. Недавно на сервисе было опубликовано расписание движения электричек для семи новых регионов: Краснодарского края (включая Сочи), Республики Адыгея, Архангельской области, Республики Коми, Оренбургской области, Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Теперь на сервисе можно, к примеру, узнать, как доехать из Сочи в Туапсе, из Краснодара в Тимашевск, из Печоры в Инту, из Оренбурга в Медногорск или из Хабаровска в Биробиджан.
Сейчас расписание пригодных поездов на сервисе есть для более чем 60 городов России.
Напоминаем, что актуальный график движения электричек со всеми изменениями и отменами удобно также смотреть в мобильной версии Расписаний и приложении «Электрички» для iPhone, Android и bada.
Команда Яндекс.Расписаний
Нас часто критикуют, что на Яндекс.Расписаниях слабо представлены автобусные перевозки по югу России.
Мы решили начать исправляться, и вот представляем вам расписания автовокзала столицы Адыгеи - города Майкопа.
Надеемся, что после этого запуска к нам присоединятся и коллеги майкопчан из Краснодара, Ростова, Ставрополя и других южных регионов страны.
А сейчас мы от души благодарим дружный коллектив Майкопского автовокзала, сумевший одолеть все трудности "формата" при составлении подробного расписания своих рейсов и рассчитываем на дальнейшее эффективное сотрудничество.
Сегодня мы открываем новый регион автобусных сообщений - Башкортостан.
Благодаря тому, что в регионе есть крупный пассажирский перевозчик, ГУП "Башавтотранс", у нас появилась возможность представить все пригородные, междугородные и межрегиональные маршруты, начинающиеся на территории Башкирии и идущие как в разные города республики, так и далеко за ее пределы.
Вот, например, как выглядит расписание самого крупного в республике Южного автовокзала Уфы
Отметим, что практически впервые на сервисе появляется возможность получения полной информации по автобусным рейсам не только "туда", но и "обратно ".
Возможность добраться из Уфы в Нефтекамск выглядит так, а обратно так.
Или расписание из Уфы в Оренбург на 21 июля, в Ижевск на 22 июля
Есть возможность добраться до Уфы из Сыктывкара, а потом уехать в Екатеринбург
Этот запуск состоялся благодаря нашим партнерам - компании Райс.
Благодарим наших коллег за сотрудничество и надеемся на дальнейшие совместные успехи!
Теоретически - это 2 разных города. Фактически - единый город с единой сетью общественного транспорта. При этом часть поездов идёт через Донецк (1 млн населения), часть через Макеевку (600 тысяч населения), самолёты в Макеевку вообще не летают, но аэропорт расположен километрах в 5 от города.
Например, при планировании поездки в Ростов-на-Дону нужно знать что поезда идут через Макеевку.
Возможно ли каким-то образом объединить в поиске Макеевку и Донецк?
Сегодня на Яндекс.Расписаниях появились пригородные поезда целой страны. Мы добавили данные об электричках всех областей Беларуси — Минской, Витебской, Гомельской, Брестской, Могилёвской и Гродненской. Пользователи могут узнать расписание на любом маршруте — например, Минск-Молодечно, Орша-Витебск или Гомель-Калинковичи.
В Беларуси железнодорожный транспорт любят и ценят: закупают новые поезда, а в Минске запустили «Городскую электричку» с современным подвижным составом. Пригородное железнодорожное сообщение сохраняется в достаточном объеме даже на самых дальних малодеятельных ветках - несмотря на плотную сеть автодорог и развитое автобусное сообщение.
Среди белорусских маршрутов есть довольно необычные. Например, супердлинный маршрут Осиповичи - Брест, который составляет 454 километра (а это 9 часов в пути). Теперь все эти маршруты можно найти на rasp.yandex.ru
Как обычно, вы можете посмотреть расписание по станции; найти все поезда, которые идут от одной станции до другой, увидеть весь путь на карте. Данные о расписании регулярно обновляются, поэтому напрасно ждать на платформе вам не придется. Для владельцев смартфонов есть мобильная версия сервиса и приложение Электрички для iPhone и Android. Также можно установить на главную страницу Яндекса информер с расписанием на выбранном маршруте.
Так получилось, что Яндекс.Расписания не сразу начали осваивать белорусский транспорт. Зато сейчас на сервисе уже есть онлайн-табло аэропорта Минск-2, расписание самолётов и поездов дальнего следования. А благодаря нашему сотрудничеству с Белорусской железной дорогой появились и электрички.
При запуске были созданы 70 новых схем расположения остановочных пунктов по участкам основных пригородных зон Белорусской железной дороги: Минской, Оршанской, Витебской, Полоцкой, Могилёвской, Кричевской, Гомельской, Жлобинской, Калинковичской, Осиповичской, Барановичской, Лунинецкой, Брестской, Молодечненской, Лидской и Гродненской. Общее число таких схем на нашем сервисе достигло 560.
Почему кнопочка не всегда доступна? Я так понимаю, что при наличии более 3-х вариантов, функционал "с пересадками" становится не доступен. А зря. Приведу пример.
Маршрут Ростов-на-Дону - Киев. делаю запрос на сейчас. доступны 3 самолета по 2000 грн (на самом деле это один рейс который имеет несколько номеров) и билет СВ на 17 поезд Анапа-Киев за 1400 грн (мягко говоря СВ там не очень, да и 18 часов в пути). Дорого! не все себе смогут позволить даже если очень нужно.
А с пересадками можно можно добраться за 13 часов и 600 гривен. Кстати, стандартная цена паршивенького купе в 17 поезде 700 грн. За меньшие деньги и быстрее доберешься, и приключения (гемморой, кому как
Да, ещё бы кнопочку "Только фирменные поезда"!
Мы рады поделиться с вами новостью - теперь на Яндекс. Авиабилетах доступны не только регулярные рейсы, но и чартерные. На некоторых направлениях такой вариант перелёта будет дешевле:
например, билет Москва - Бургас - Москва будет стоить от 12 тысяч рублей.
Чартерные рейсы несколько отличаются от регулярных - к примеру, маршрут-квитанция выписывается накануне вылета, а не сразу по приобретении билета. Но, кажется, опытных путешественников это не остановит.
А если вы пока не решаетесь покупать чартерные билеты, то легко сможете настроить выдачу так, как вам удобно, с помощью фильтра:
Этот пост должна была написать Аня, но что-то у неё не получилось. Но считайте, что его написала она
При небольших расстояниях и отсутсвии прямого сообщения между пунктами поиск выдаёт много вариантов "авиа через Москву", очень много. При высокиз ценах на авиа и низких ценах на жд (по крайней мере в Украине) такие варианты крайне неинтересны. Тут бы и пригодилась кнопка "только наземный транспорт" и "только жд (поезда + электрички)".
Пожалуй было бы ещё лучше самому выбирать какие виды траспорта участвую в построении маршрута.
а что две такие серьёзные организации не хотят делится информацией по электричкам, может пожаловаться в ужд, а то ждём, ждём
Скажите, а вот указана стоимость билетов от М-Савеловской до Трудовой (к примеру). Почему на все эл-ки, следующие непосредственно от Савеловской цена одна, а на проходящие с Белорусского направления - другая? Это баг или на самом деле так?
http://rasp.yandex.ru/sea