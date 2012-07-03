Пользователь по имени nemo-q-dima выразил интерес узнать, каково же это было - нарисовать на Я.К. маршруты транспорта очередного города. С удовольствием расскажу.

Сразу оговорюсь: моя история не так эпична и полна неожиданных поворотов сюжета, нежели история "рисования" г. Николаева

Итак, во второй половине января сего года я с удивлением узнал, что не только народной картой и панорамами славится Яндекс, но ещё и возможностью самому приложить руку к созданию такого полезного элемента как схемы маршрутов общественного транспорта. Мне, интересующемуся работой транспорта лет этак с 6, сразу стало понятно истинное предназначение моей регистрации здесь Не теряя времени зря, я отписался о своей готовности и 20 января получил ссылку на программу для рисования. Процесс пошёл довольно быстро (как это и бывает поначалу), даже несмотря на время привыкания к особенностям pubtrans'а, но уже через несколько дней я понял, что есть два существенных фактора, мешающих мне работать: нехватка времени из-за вечерней учёбы и лень. Двигатель прогресса в данном случае оказался его замедлителем))

Надо отметить, что нехватки информации у меня практически не было - абсолютное большинство маршрутов я знаю практически наизусть, и память, за шесть лет проживания в другом городе, к счастью, не подвела. В общем, с учётом всех плюсов и минусов, к 10 апреля были нарисованы автобусы и троллейбусы, а к 3 мая - и все маршрутки. Исключение составляли тогда маршруты №№ 37 и 53, сегодня - только 53 (формально он существует на пабтрансе, но за его правильность я ручаться не могу, и спросить пока не у кого). Всего маршрутов - 75: 7 троллейбусных, 26 автобусных и 42 - маршрутных такси. Остановок - около 500.

Для более полной статистики добавляю сюда ещё пару дат.

3 июля. Назовём его днём сбывшихся желаний , т.к. именно в этот день я дождался выпуска карты на суд пользователей.

4 июля. Пензенское "Эхо Москвы" сообщило о появлении нового сервиса у Яндекса, и вечером от людей, знающих мои интересы, поступили предположения о моей причастности к релизу. Мне было безумно приятно эти предположения подтвердить)

P.S. Выпущенная карта несёт в себе не только плюсы социального характера типа дополнительных удобств населению, но ещё и подтверждение того, что не напрасно я являюсь живым справочником по транспорту))