Клуб Яндекс.Расписаний

март 2012
Привязка Яндекс паровозиков к GPS (аналог пробок)
Александр
3 марта 2012, 15:52

А можно ли сделать так:

Допустим я в поезде включил GPS с запущенными яндекс паровозиками и иконка поезда в котором еду, отображалась бы в реальном времени а не на основе расписания. 

2 комментария
Паровозики,предложения,идеи
API расписаний
galaykonikita
5 марта 2012, 12:05

Хочу легитимно использовать данные API/XML сервиса Яндекс.Расписания в своих сервисах и приложениях, что мне для этого надо?
Спасибо!

19 комментариев
api,XML
Яндекс.Электрички прибыли на следующую станцию
Дмитрий Крюков
5 марта 2012, 15:00

Сегодня у нас праздник:  вышли новые версии приложения "Электрички" под Android и iPhone, а также совершенно новая версия приложения - для платформы bada. В них довольно много заметных улучшений, в том числе - возможность оффлайн-просмотра расписания по избранным маршрутам и полный перенос выбора города/региона в настройки (теперь программа не переспрашивает  дополнительных уточнений города).

Яндекс.Электрички прибыли на следующую станцию

Яндекс.Электрички уже «едут» в тысячах смартфонов. А кто-то хотел бы их установить, но версии для его платформы пока не было. Сегодня у нас есть новости и для тех, и для других.

Первая версия Электричек вышла для обладателей телефонов на базе bada. Эта платформа, как вы знаете, нам очень интересна, и мы регулярно выпускаем для нее приложения. Все они собраны на этой странице

  

Для тех, кто предпочитает Android и iPhone, мы подготовили обновление – в нем есть ряд важных новинок. Разумеется, на bada они тоже есть. 

Во-первых, Яндекс.Электрички теперь умеют показывать расписание офлайн. Например, вы увидите расписание и при нулевом балансе, и в том случае, когда мобильный интернет не подключается. Вам нужно всего лишь заранее просмотреть маршрут или просто добавить в «Избранное», и приложение его сохранит. Обновление офлайн-данных на ближайшие дни происходит автоматически при наличии соединения с сетью.

Внешний вид раздела «Избранное» тоже обновился – в нем показывается список ближайших отправлений. 

Во-вторых, приложение показывает и стоимость билетов. Эта информация наверняка будет интересна тем, кто ездит в электричках не каждый день.

 

В-третьих, для «сложных» станций мы показываем, с какого пути уйдет электричка, чтобы вы не отвлекались на поиск этой информации на станции.

В-четвертых, по многочисленным просьбам пользователей, регион или город настраиваются теперь в панели настроек, не отвлекая лишними сообщениями о выборе региона.

Напомним, что в Электричках есть расписания пригородных поездов для более 60 регионов России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Данные обновляются в режиме реального времени. Приложение – бесплатное, установить его можно в App Store, Android Market или Samsung Apps.

 

Команда Яндекс.Электричек,

двигаемся дальше

1 комментарий
приложения,расписания,электрички
Яндекс паровозики
Никита Б.
13 марта 2012, 17:17

Не знаю в тему или нет. Вообщем создал карту с помощью API. При нажатии на каждую станцию используется сервис Яндекс Расписания. Возможно ли наложить на мою карту слой с Яндекс Паровозиками?) 

5 комментариев