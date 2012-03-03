Яндекс.Электрички уже «едут» в тысячах смартфонов. А кто-то хотел бы их установить, но версии для его платформы пока не было. Сегодня у нас есть новости и для тех, и для других.

Первая версия Электричек вышла для обладателей телефонов на базе bada. Эта платформа, как вы знаете, нам очень интересна, и мы регулярно выпускаем для нее приложения. Все они собраны на этой странице.

Для тех, кто предпочитает Android и iPhone, мы подготовили обновление – в нем есть ряд важных новинок. Разумеется, на bada они тоже есть.

Во-первых, Яндекс.Электрички теперь умеют показывать расписание офлайн. Например, вы увидите расписание и при нулевом балансе, и в том случае, когда мобильный интернет не подключается. Вам нужно всего лишь заранее просмотреть маршрут или просто добавить в «Избранное», и приложение его сохранит. Обновление офлайн-данных на ближайшие дни происходит автоматически при наличии соединения с сетью.

Внешний вид раздела «Избранное» тоже обновился – в нем показывается список ближайших отправлений.

Во-вторых, приложение показывает и стоимость билетов. Эта информация наверняка будет интересна тем, кто ездит в электричках не каждый день.

В-третьих, для «сложных» станций мы показываем, с какого пути уйдет электричка, чтобы вы не отвлекались на поиск этой информации на станции.

В-четвертых, по многочисленным просьбам пользователей, регион или город настраиваются теперь в панели настроек, не отвлекая лишними сообщениями о выборе региона.

Напомним, что в Электричках есть расписания пригородных поездов для более 60 регионов России, Украины, Казахстана, Армении и Литвы. Данные обновляются в режиме реального времени. Приложение – бесплатное, установить его можно в App Store, Android Market или Samsung Apps.

Команда Яндекс.Электричек,

двигаемся дальше