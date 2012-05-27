В ночь на 27 мая на железных дорогах России, стран СНГ и Балтии введено новое расписание движения поездов. Это расписание большинство пассажиров называет «летним», хотя на самом деле масштабная смена расписания происходит один раз в год - в последнее воскресенье мая. Отличие «летнего» расписания от «зимнего» в том, что на зиму часть поездов отменяется, поскольку уменьшается число дачных пассажиров.

Команда сервиса Яндекс.Расписания проделала большую работу по подготовке нового расписания по всем регионам, по которым на сервисе поддерживается расписание пригородных поездов (а это почти 90% линий России и Казахстана и порядка 60% линий Украины). Первые поезда нового расписания появились на сервисе в конце апреля, а полностью все регионы были обновлены 24 мая. В настоящее время на сервисе показывается летнее расписание для всех направлений.

Новое расписание – это:

7628 поездов по 11070 станциям и остановочным пунктам;

1086 временных изменений на июнь-июль (и это только те, что объявлены железной дорогой на настоящий момент).

В новом расписании 2012-2013 гг добавлено много новых маршрутов пригородных поездов. Это экспрессы Москва – Торжок, Москва – Дмитров и Запорожье – Кривой Рог, электрички Санкт-Петербург (Витебский вокзал) – Луга через Павловск, Запорожье – Чаплино, пригородный поезд Круглое Поле – Агрыз. Сохранено курсирование назначенных весной поездов, таких как Нижний Новгород – Казань и Рыбинск – Родионово. На ряде линий увеличилось число поездов.

Счастливого пути!