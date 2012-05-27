Клуб Яндекс.Расписаний

май 2012
Летнее расписание электричек
Александр
27 мая 2012, 19:58

 

В ночь на 27 мая на железных дорогах России, стран СНГ и Балтии введено новое расписание движения поездов. Это расписание большинство пассажиров называет «летним», хотя на самом деле масштабная смена расписания происходит один раз в год - в последнее воскресенье мая. Отличие «летнего» расписания от «зимнего» в том, что на зиму часть поездов отменяется, поскольку уменьшается число дачных пассажиров.

Команда сервиса Яндекс.Расписания проделала большую работу по подготовке нового расписания по всем регионам, по которым на сервисе поддерживается расписание пригородных поездов (а это почти 90% линий России и Казахстана и порядка 60% линий Украины). Первые поезда нового расписания появились на сервисе в конце апреля, а полностью все регионы были обновлены 24 мая. В настоящее время на сервисе показывается летнее расписание для всех направлений.

Новое расписание – это:

  • 7628 поездов по 11070 станциям и остановочным пунктам;
  • 1086 временных изменений на июнь-июль (и это только те, что объявлены железной дорогой на настоящий момент).

В новом расписании 2012-2013 гг добавлено много новых маршрутов пригородных поездов. Это экспрессы Москва – Торжок, Москва – Дмитров и Запорожье – Кривой Рог, электрички Санкт-Петербург (Витебский вокзал) – Луга через Павловск, Запорожье – Чаплино, пригородный поезд Круглое Поле – Агрыз. Сохранено курсирование назначенных весной поездов, таких как Нижний Новгород – Казань и Рыбинск – Родионово. На ряде линий увеличилось число поездов.

Счастливого пути!

 

лето,расписания,электрички
Рывок Сыктывкара
Дмитрий Крюков
30 мая 2012, 16:35

Замечаем приятную тенденцию - стоит только в городе появиться какому-то одному партнёру, который может предоставлять нам качественные данные, то быстро подтягиваются и другие. В частности, за довольно небольшое время существенно улучшилась ситуация с представленностью на сервисе города Сыктывкара.

Сначала отлично подготовил расписание автовокзал Сыктывкара, а теперь (конкуренция всё же!) на сервисе появились еще и расписания автобусов, отправляющихся от железнодорожного вокзала Сыктывкара. Осталось добавить расписание парома и пары катеров - и в интернете полностью актуально будет представлен весь существующий транспорт города.

К чему мы, собственно, стремимся для всех городов.

Напомню, что публикация расписания для партнёров совершенно бесплатна; более того, мы готовы помочь вам в первичном заполнении таблицы расписания. Пишите на rasp-info@yandex-team.ru!

 

 

2 комментария
Сыктывкар,Автобусы,расписания
Маршруты общественного транспорта в Новосибирске, Перми и Ставрополе
Дмитрий Крюков
31 мая 2012, 16:34

Появились маршруты общественного транспорта еще в трёх городах - Перми, Новосибирске и Ставрополе. Уже практически большинство

Маршруты общественного транспорта в Новосибирске, Перми и Ставрополе

Сегодня мы запустили маршруты общественного транспорта еще в трех городах — Новосибирске, Перми и Ставрополе. Теперь построить автобусный, трамвайный или троллейбусный маршрут на Яндекс.Картах могут жители 31 города России (а это почти все крупные города).

Сервис предложит вам до четырех вариантов проезда к нужному месту с учетом различных критериев: например, количества пересадок или расстояния, которое нужно пройти пешком. 

К примеру, от Малой Лесной улицы до Степной улицы в Новосибирске Яндекс.Карты предложат 2 маршрута, нужно поехать сначала на 24-м троллейбусе, потом на 1179 автобусе, и займет это 45 минут. А если вам нужно добраться из 5 микрорайона Краснообска до улицы Крылова, то у вас есть 3 варианта.




Маршруты работают не только в веб-версии, но и на смартфонах Android. Убедитесь, что вас установлено приложение Яндекс.Карты.

Попробуйте воспользоваться нашим сервисом, а если обнаружите неоптимальный маршрут - сообщите нам об этом прямо в интерфейсе Яндекс.Карт и мы исправим неточность.


Команда Яндекс.Карт

1 комментарий
городской транспорт,Автобусы