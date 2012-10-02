Клуб Яндекс.Расписаний

октябрь 2012
Новая страница автобусной станции
Дмитрий Крюков
2 октября 2012, 14:34

В рамках серии экспериментов мы сделали новую страницу автобусной станции. После запуска междугородних и пригородных автобусов в ряде регионов страница расписания по автостанции/остановке стала очень длинной и, признаться, довольно неудобной.

Поэтому мы решили перерисовать её для особо насыщенных маршрутных регионов, в частности, для Московской области.

На наш взгляд, автостанция Кузьминки, скажем, стала лучше.

Разумеется, если смотреть расписание на конкретный день, а не на все дни, то объем таблицы становится еще меньше.

Для автовокзалов вроде Уфы это решение уже вызывает некоторые вопросы, но всё же мы рискнули его применить.

А для маленьких остановок мы оставили, как было. Например, автостанция города Тарасовский в Ростовской области.

 

Как удобнее? Как было или как стало?

 

1 комментарий
Автобусы,расписания
Питер - Хельсинки: помощь зала
Дмитрий Крюков
2 октября 2012, 21:35

Иногда не стыдно признаться в своей неполной компетентности: у нас неожиданно так случилось, что к нам пришли, по-моему, все компании, занимающиеся перевозками на маршрутках из Санкт-Петербурга в Финляндию. Есть серьёзное подозрение, что реально они ездят не совсем по расписанию, а скорее по заполнению или по телефонным заявкам.

Есть ли в клубе люди, которые разбираются в этой теме или часто пользуются такими маршрутками? Кто-то может рассказать, как оно в Петербурге на самом деле устроено?

Спасибо!

санкт-петербург,расписания
Автобус Питер - Ивангород
Андрей
11 октября 2012, 19:58

Несмотря на то, что нам выдаёт расписание Северного автовокзала, вчера при попытке купить билет на один из указанных автобусов мне было сказано, что "у нас нет автобусов на Ивангород". Посему большая просьба выяснить, что же там такое происходит с этими автобусами. Я, в свою очередь, буду крайне признателен, т.к. не нужно будет повторять пируэта Петроградская-Девяткино-Обводный канал 

К слову сказать, в Ивангороде со всем транспортом наблюдается следующий тренд: уехать в Питер на прямом официальном транспорте можно только утром, вернуться - только вечером. Это касается и электрички, и автобуса, и даже Таллинского экспресса. В остальное время чтобы уехать нужно либо ехать на попутке/местном автобусе до Кингисеппа, а там пересаживаться на автобус или маршрутку, либо переходить границу и уезжать с Нарвского автовокзала. Последнее для любителей приключений, но тоже вариант 

4 комментария
Ивангород,Автобусы,расписания
Автовокзалы Самары и Самарской области - на Яндекс.Расписаниях
Дмитрий Крюков
15 октября 2012, 14:46

Расписания автобусов еще одного крупного региона появились на Яндекс.Расписаниях - Самары и большей части автостанций Самарской области.

Вот расписание автобусов по центральному автовокзалу Самары. Также теперь мы показываем данные по Алексеевке, Богатому, Большой Глушице, Елховке, Жигулёвску, Исаклам, Кинель-Черкассам, Клявлино, Кошкам, Нефтегорску, Отрадному, Пестравке, Похвистневу, Приволжью, Сергиевску, Серноводску, Суходолу, Хворостянке, Челно-Вершинам, Чапаевску, Шентале и Шигонам.

К сожалению, пока у нас нет полных данных по Сызрани и Тольятти, но мы над этим работаем.

Запуск осуществлён в партнёрстве с компанией "Управление Автовокзалами" (http://www.unistation.ru/).

Еще одним плюсом нового запуска является то, что для многих городов Поволжья у нас теперь появились и обратные рейсы. Например, Самара - Ульяновск и Ульяновск - Самара.

Самара,Автобусы,расписания
Заголовок не указан
Александр
23 октября 2012, 17:22

География пригородных поездов на нашем сервисе сервисе продолжает расширяться. Мы рады представить Вам расписание электричек (пригородных поездов) Южной железной дороги (Украина) и три новых региона - Харьковскую, Полтавскую и Сумскую области.

Теперь на сервисе можно узнать как доехать из Харькова в Люботин, из Полтавы в Миргород, из Лозовой в Красноград, как проехать на рельсовом автобусе из Сум в Смородино.

Работа над подготовкой данных ЮЖД была весьма интересной для нас. Харьковский железнодорожный узел является одним из самых сложных на постсоветском пространстве, схема движения электричек там довольно запутана. Только в Харькове имеется трехуровневая железнодорожная развязка (около пл.Новосёловка). Вот часть схемы этого узла (начало схемы Люботинского нправления)

 

Как всегда, информация доступна не только в обычной, но и в мобильной версии, а также в бесплатных приложениях для iPhoneAndroid и bada.

 

Данные подготовлены и оперативно обновляются в сотрудничестве с нашим новым партнёром, Южной железной дорогой.

4 комментария
Сумы,Полтава,расписания,Харьков,электрички
Расписание монорельса в Москве
scout123
24 октября 2012, 14:51

Привет!

Удивился, что на Яндекс.Расписания нет расписания движеия монорельса. Итересно почему?

Искал в И-нете. Одни говорят, что его как такового нет, т.к. интервал 5-7 минут (почти как метро).  Но на одном из сайтов расписание монорелса есть,но интервалы там по 20 минут и не понятно насколько оно (расписание) свежее.

Так где же правда? Может все-таки стоит добавить расписание монорельса на Яндекс.Расписания (например, в таком же виде, как автобусы)

3 комментария
Обновление приложений Яндекс.Электрички
Дмитрий Крюков
25 октября 2012, 14:13

Обновились оба основных приложения Яндекс.Электрички - и для iPhone, и для Android.

Разумеется, добавились новые регионы и были внесены некоторые улучшения.

Для iPhone - исправлены замеченные ошибки, повышена скорость запуска, и автоматическим обновлением избранных расписаний можно управлять на экране настроек.

Для Android - исправлены замеченные ошибки, увеличены шрифты, улучшена работа с SD-картами, улучшена совместимость с Android4, добавлена поддержка поворота экрана на планшетах.

Надеемся, вам понравится.

2 комментария
приложения,расписания,электрички
Автобусы и самолеты Архангельской области
igor.gorobecz
25 октября 2012, 19:03

Мы немного расширили транспортную географию одного из самых крупных по территории региона в России - Архангельской области.

К тем данным, что у нас были на сервисе по Архангельску, мы добавили еще один аэропорт местных линий Васьково и расписание автобусов по автовокзалу областного центра.

Теперь можно понять, в какие дни можно добраться на культовом самолёте Ан-2 до Мезени или Шойны. Или обратно.

А вот уехать из Архангельска в КотласКаргополь или Великий Устюг теперь на нашем сервисе можно не только воспользовавшись поездом, но и автобусом, и в обратном сообщении тоже.

Это был первый опыт, когда мы "добывали" расписания путем личных встреч с руководством 2-го архангельского авиаотряда и автовокзала, ибо интернет-общение пока в тех краях развито несколько меньше. Спасибо нашим партнёрам!

Архангельск,самолеты,Автобусы,расписания