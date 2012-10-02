В рамках серии экспериментов мы сделали новую страницу автобусной станции. После запуска междугородних и пригородных автобусов в ряде регионов страница расписания по автостанции/остановке стала очень длинной и, признаться, довольно неудобной.

Поэтому мы решили перерисовать её для особо насыщенных маршрутных регионов, в частности, для Московской области.

На наш взгляд, автостанция Кузьминки, скажем, стала лучше.

Разумеется, если смотреть расписание на конкретный день, а не на все дни, то объем таблицы становится еще меньше.

Для автовокзалов вроде Уфы это решение уже вызывает некоторые вопросы, но всё же мы рискнули его применить.

А для маленьких остановок мы оставили, как было. Например, автостанция города Тарасовский в Ростовской области.

Как удобнее? Как было или как стало?