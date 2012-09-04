Сервис маршрутизации на общественном транспорте пришел еще в 8 городов – 4 российских и 4 украинских. Это Тверь, Ижевск, Липецк, Брянск, Винница, Сумы, Тернополь и Ужгород.
Просто укажите начальную и конечную точки вашего пути, и в ответ вы увидите от одного до трёх вариантов проезда. Какой из них вам больше подходит — выбирайте сами. Например, от Луговой улицы до Новой Зари в Твери можно добраться на двух маршрутках — с одной пересадкой.
Это обновление доступно также и для мобильных Яндекс.Карт, работающих на платформах iOS или Android.
Команда Яндекс.Карт
География пригородных поездов на нашем сервисе сервисе продолжает расширяться, и совсем скоро на территории России не останется "белых пятен".
Мы рады представить Вам расписание электричек (пригородных поездов) Восточно-Сибирской железной дороги и два новых региона - Иркутскую область и Бурятию.
Теперь на сервисе можно узнать как доехать из Иркутска в Слюдянку, проехать по тоннелям Кругобайкальской железной дороги на "рабочем" поезде, называемом "мотаней", добраться из Улан-Удэ до монгольской границы в Наушках, увидеть начало Байкало-Амурской магистрали из окна пригородного поезда Лена-Киренга.
Как всегда, информация доступна в мобильной версии, а также в бесплатных приложениях для iPhone, Android и bada.
Данные подготовлены и оперативно обновляются в сотрудничестве с нашим новым партнёром, Байкальской пригородной пассажирской компанией.
Планируете ли Вы делать аффилейт к своей системе транспорта ...
Поставил бы к себе на сайт , чтобы не мучится подключением кучи аффилейтов
где привычные по прошлым годам поезда?
Сегодня мы расширили географию продажи билетов на междугородные автобусы, открыв возможность купить электронный билет на несколько сотен рейсов ассоциации перевозчиков "Межрегионавтотранс".
Например, 5 октября, в следующую пятницу, из Москвы в Волгоград можно не только уехать поездом от 1600 рублей, улететь самолётом от 5000 р, но и уехать автобусом за 1500 рублей. Вы можете оформить электронный билет на сайте партнёра и не ехать в кассу, рискуя отстоять при этом очередь.
Рейсы ассоциации "Межрегионавтотранс" заходят во многие города России - Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, Липецк и Уфу, Волгоград и Пензу. Возможно, и в ваш город теперь можно уехать на автобусе с электронным билетом.
Кроме этого, мы решили пойти на довольно смелый эксперимент. Во время юзабилити-тестирований пользователи жаловались, что не всегда понятно, что билет на тот или иной рейс можно купить. Мы решили попробовать улучшить эту ситуацию и сделали явное выделение кнопок жёлтым цветом.
Выглядит это примерно так. Мы будем замерять кликабельность и отношение пользователей к новшеству и решим, что с ним делать дальше.
Напомню, что до этого такая же возможность уже была запущена для республики Удмуртия.