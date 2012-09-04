Клуб Яндекс.Расписаний

сентябрь 2012
Общественный транспорт в 8 новых городах
Дмитрий Крюков
4 сентября 2012, 13:57
Запустили общественный транспорт в 8 новых городах. Скоро уже почти все крупные окучим %) Хотя было бы забавно запустить планировщик по единственному городскому автобусу, скажем, в Певеке.
Общественный транспорт в 8 новых городах

Сервис маршрутизации на общественном транспорте пришел еще в 8 городов – 4 российских и 4 украинских. Это Тверь, Ижевск, Липецк, Брянск, Винница, Сумы, Тернополь и Ужгород.

Просто укажите начальную и конечную точки вашего пути, и в ответ вы увидите от одного до трёх вариантов проезда. Какой из них вам больше подходит — выбирайте сами. Например, от Луговой улицы до Новой Зари в Твери можно добраться на двух маршрутках — с одной пересадкой.



Это обновление доступно также и для мобильных Яндекс.Карт, работающих на платформах iOS или Android.

Команда Яндекс.Карт

городской транспорт,Автобусы
Пригородные поезда Иркутска, Братска, Улан-Удэ и западного БАМа - на Яндекс.Расписаниях
Александр
12 сентября 2012, 16:43

География пригородных поездов на нашем сервисе сервисе продолжает расширяться, и совсем скоро на территории России не останется "белых пятен".

Мы рады представить Вам расписание электричек (пригородных поездов) Восточно-Сибирской железной дороги и два новых региона - Иркутскую область и Бурятию.

Теперь на сервисе можно узнать как доехать из Иркутска в Слюдянку, проехать по тоннелям Кругобайкальской железной дороги на "рабочем" поезде, называемом "мотаней", добраться из Улан-Удэ до монгольской границы в Наушках, увидеть начало Байкало-Амурской магистрали из окна пригородного поезда Лена-Киренга.

Как всегда, информация доступна в мобильной версии, а также в бесплатных приложениях для iPhoneAndroid и bada.

Данные подготовлены и оперативно обновляются в сотрудничестве с нашим новым партнёром, Байкальской пригородной пассажирской компанией.

5 комментариев
Братск,Иркутск,расписания,Улан-Удэ,электрички
Планируете ли делать аффилэйт
swedenhomeAB
20 сентября 2012, 14:49

Планируете ли Вы делать аффилейт к своей системе транспорта ...

Поставил бы к себе на сайт , чтобы не мучится подключением кучи аффилейтов

1 комментарий
Что случилось с Украинскими расписаниями поездов?
Александр
26 сентября 2012, 13:37

где привычные по прошлым годам поезда?

1 комментарий
жалобы,поезда
Продажа билетов на автобусы и жёлтые кнопки
Дмитрий Крюков
27 сентября 2012, 14:05

Сегодня мы расширили географию продажи билетов на междугородные автобусы, открыв возможность купить электронный билет на несколько сотен рейсов ассоциации перевозчиков "Межрегионавтотранс".

Например, 5 октября, в следующую пятницу, из Москвы в Волгоград можно не только уехать поездом от 1600 рублей, улететь самолётом от 5000 р, но и уехать автобусом за 1500 рублей. Вы можете оформить электронный билет на сайте партнёра и не ехать в кассу, рискуя отстоять при этом очередь.

Рейсы ассоциации "Межрегионавтотранс" заходят во многие города России - Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, Липецк и Уфу, Волгоград и Пензу. Возможно, и в ваш город теперь можно уехать на автобусе с электронным билетом.

Кроме этого, мы решили пойти на довольно смелый эксперимент. Во время юзабилити-тестирований пользователи жаловались, что не всегда понятно, что билет на тот или иной рейс можно купить. Мы решили попробовать улучшить эту ситуацию и сделали явное выделение кнопок жёлтым цветом.

Выглядит это примерно так. Мы будем замерять кликабельность и отношение пользователей к новшеству и решим, что с ним делать дальше.

Напомню, что до этого такая же возможность уже была запущена для республики Удмуртия.

3 комментария
электронный билет,Автобусы,расписания