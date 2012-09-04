Сегодня мы расширили географию продажи билетов на междугородные автобусы, открыв возможность купить электронный билет на несколько сотен рейсов ассоциации перевозчиков "Межрегионавтотранс".



Например, 5 октября, в следующую пятницу, из Москвы в Волгоград можно не только уехать поездом от 1600 рублей, улететь самолётом от 5000 р, но и уехать автобусом за 1500 рублей. Вы можете оформить электронный билет на сайте партнёра и не ехать в кассу, рискуя отстоять при этом очередь.

Рейсы ассоциации "Межрегионавтотранс" заходят во многие города России - Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону, Липецк и Уфу, Волгоград и Пензу. Возможно, и в ваш город теперь можно уехать на автобусе с электронным билетом.

Кроме этого, мы решили пойти на довольно смелый эксперимент. Во время юзабилити-тестирований пользователи жаловались, что не всегда понятно, что билет на тот или иной рейс можно купить. Мы решили попробовать улучшить эту ситуацию и сделали явное выделение кнопок жёлтым цветом.

Выглядит это примерно так. Мы будем замерять кликабельность и отношение пользователей к новшеству и решим, что с ним делать дальше.

Напомню, что до этого такая же возможность уже была запущена для республики Удмуртия.